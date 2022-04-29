РУС
"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всю Украину нужно вытравить": перехват СБУ разговора сторонника нацизма из "элитной" 2-й мотострелковой дивизии РФ Клименко

рф

Пока российская пропаганда рассказывает, что РФ "асвабаждает" Украину от нацистов, сами же оккупанты набирают сторонников нацизма в свои ряды.

Об этом свидетельствует перехват СБУ, на котором контрактник из российской глубинки Иван Клименко разговаривает со своей матерью, передает Цензор.НЕТ.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до самого Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", - говорит российское существо, собирающееся ножом вырезать свастику на телах погибших украинцев.

"У него несколько аккаунтов в социальных сетях, часть из которых подписана фейковыми именами, чтобы "не светиться" в соцсетях. Среди опубликованных там фотографий – его изображения в военной форме и фото с нацистской символикой. Он служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая считается элитой вооруженных сил России и всегда участвует в военных парадах в Москве, вот такая у России военная "элита", - отмечают в СБУ.

Топ комментарии
+68
Только смерть ждет вас тут, Украину вам не победить. А дома у вас нищета, руский ущербный быт усиленный изоляцией.
29.04.2022 17:07 Ответить
+52
Хто московітську бидломасу ще має за людей? Это путін віноват?
29.04.2022 17:11 Ответить
+51
Есть простое правило. Чем громче свинособака угрожает , тем быстрее обделывается в реальном бою.
29.04.2022 17:11 Ответить
Знайдіть потвору і показово покарайте
29.04.2022 20:58 Ответить
