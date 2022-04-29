Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств от Всемирного банка, - Минфин
Министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали изменения в Соглашение о гранте, который будет предоставлен Украине из Целевого фонда ВБ в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления.
В рамках этого дополнительного соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительные грантовые средства (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Отмечается, что грант будет направлен в общий фонд Государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц.
В ведомстве напоминают, что Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, взносы в который уже поступили от Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Великобритании, Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки.
