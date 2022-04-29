РУС
Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств от Всемирного банка, - Минфин

Министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали изменения в Соглашение о гранте, который будет предоставлен Украине из Целевого фонда ВБ в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления.

В рамках этого дополнительного соглашения Украина получит от Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки дополнительные грантовые средства (в пределах одного гранта) в сумме 495 млн евро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отмечается, что грант будет направлен в общий фонд Государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц.

В ведомстве напоминают, что Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, взносы в который уже поступили от Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Великобритании, Норвегии, Австрии и Соединенных Штатов Америки.

Также читайте: Украина получила от Швеции 44,5 млн евро, это поможет финансировать гуманитарные направления, – Министерство финансов

Всемирный Банк (450) кредит (2380) Минфин (1556)
а Фуйло отримає
сал упу
29.04.2022 17:55 Ответить
На китайском государственном телеканале CCTV показали карту, демонстрирующую, каким странам отойдут территории Российской Федерации после ее развала. Очередной удар в спину россиянам от их воображаемых союзников
29.04.2022 17:59 Ответить
29.04.2022 18:00 Ответить
Та гарно, але це фейк. Ця карта "гуляє" по мережі вже, як мінімум, пару років і спочатку створювалася для демонстрації того, яка країна найближче до того чи іншого регіону Росії. можна знайти аналогічні карти Франції, США та Австралії.
29.04.2022 18:11 Ответить
 
 