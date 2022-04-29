РУС
Перестрелка бурят с чеченцами произошла близ Чернобаевки, потому что первые не желают идти в наступление и хотят большую долю награбленного, - разведка

знак,чорнобаївка

Ночью в оккупированной Киселевке Чернобаевской сельской громады Херсонской области произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

В инциденте отметились более сотни участников, точное количество раненых и погибших пока неизвестно, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки МО Украины.

"Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача - побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать.

Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного. Основную "выгоду" от мародерства получают те же чеченцы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всю Украину нужно вытравить": перехват СБУ разговора сторонника нацизма из "элитной" 2-й мотострелковой дивизии РФ Клименко

Также из-за нежелания участвовать в наступательных действиях возник конфликт между командирами и личным составом подразделений ВС РФ в оккупированной Федоровке Запорожской области. Россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях.

Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по "крымскому сценарию". То есть, отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы.

Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после допросов увезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись", - сообщили в разведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло. Мы здесь такой пиз#ы получили, что передать невозможно, - перехваченная переписка оккупанта. ФОТО

армия РФ (20355) разведка (4220) Чернобаевка (73)
+57
Чернобаевка нон стоп
29.04.2022 18:09 Ответить
+55
мистическое место эта Чернобаевка
29.04.2022 18:11 Ответить
+53
Чорнобаєвка-ти прекрасна...
29.04.2022 18:10 Ответить
Чернобаевка нон стоп
29.04.2022 18:09 Ответить
Нехай поперех😮ярюють друг друга, ВСУ менше дістанеться
29.04.2022 18:16 Ответить
Скорее всего они не смогли решить кто из них "чурка нерусская"
29.04.2022 19:02 Ответить
29.04.2022 18:10 Ответить
"нравіца - нє нравіца... "
29.04.2022 18:15 Ответить
Ого, навіть такі нікчеми як буряти бунтують ахахаха. Що ж скоро почнеться в педирації ууу
29.04.2022 18:10 Ответить
одних кацапів все влаштовує. Навіть чеченський хер в дупі
29.04.2022 18:28 Ответить
Русня це останні люди навіть в расєї, там їм треба було почати денацифікацію. Як побачать чечена або одного мілітарі з дубинкою сотнями тікають. Бридота
29.04.2022 18:30 Ответить
це якийсь релігійний конфлікт між атеїстами-буддистами бурятами та атеїстами-мусульманами кадировцями
29.04.2022 18:54 Ответить
Чорнобаєвка-ти прекрасна...
29.04.2022 18:10 Ответить
Після закінчення війни квартири в Чорнобаєвці будуть коштувати дорожче, ніж в Лондоні
29.04.2022 21:44 Ответить
мистическое место эта Чернобаевка
29.04.2022 18:11 Ответить
"а ещё буряты называют чич кадыровскими коекакеровскими червяками" )))
29.04.2022 18:12 Ответить
29.04.2022 18:12 Ответить
Грызня свинособак очень и очень хорошо. А лучше перебейте друг друга ЗСУ меньше работы будет.
29.04.2022 18:12 Ответить
надеюсь они все победили в этой перестрелке.
29.04.2022 18:13 Ответить
po neskolko raz
29.04.2022 18:30 Ответить
29.04.2022 18:36 Ответить
Френк Драбен(Леслі Нільсен) незабутній.
29.04.2022 21:01 Ответить
русские с русскими краденое не поделили.
29.04.2022 18:14 Ответить
Та все они там "сруские", где, курва, русций народ! На бутылке опять!?
29.04.2022 19:38 Ответить
"Пауки в банке" Якщо куля в лоб, то куля в лоб!
29.04.2022 18:14 Ответить
А Яценюк тут до чого?
29.04.2022 21:02 Ответить
Это уже гражданская война на засрашке или еще нет? А то просто жду не дождусь!
29.04.2022 18:14 Ответить
"Гражданская" почнеться коли кадирівцям з кремля данину не пришлють і вони почнуть за віковими традиціями захоплювати "руzкіх" в рабство або для викупу.
29.04.2022 19:00 Ответить
если кремль запретит валюту менять по курсу 85 - а только по 250 тогда кадырка сразу пойдет на маскву
30.04.2022 00:00 Ответить
Це перші паростки. В повну силу почнеться, коли вони з війни повернуться з надбаннями - поразкою, пораненнями, іншими втратами - і раптом з'ясують, що нікому не потрібні, і чекає на них безробіття з безгрошів'ям. Ось і почнуть добувати гроші так, як звикли - грабунками і вбивствами, для чого почнуть збиватися в зграї. Це і буде початок.
30.04.2022 01:18 Ответить
Головне- їм обіцяли житло!!!!!!!!!!!!!!!
29.04.2022 18:16 Ответить
Житло їм надали, на глибині 2 метри. Отже ніяких претензій не було від квартиро-забезпечених.
29.04.2022 19:43 Ответить
На два метра вниз, ****, житлом их только обеспечит ЗСУ, обращаться в Чернобаевку! ! И побольше надо!
29.04.2022 19:44 Ответить
Одержать,- вєчниє казьонниє квартири...
29.04.2022 19:50 Ответить
правильные буряты уже в спортзал в Улан-Уде не вмещаются
29.04.2022 18:17 Ответить
Потому что пехотинцы. А вот будь все буряты танкистами трактористами, то запросто уместились бы. Ещё и дорожка до спортзала в зимнее время не скользкая была бы.
29.04.2022 18:20 Ответить
- Спортсмены❓
- Нет конечно❗Ветераны☠👍
29.04.2022 18:31 Ответить
29.04.2022 18:17 Ответить
Это такой придорожный камень? Налево пойдёшь - путин *****, направо пойдёшь - путин *****, прямо пойдёшь - лоб расшибёшь и путин *****, а отступать уже поздно - позади тоже *****.
29.04.2022 18:34 Ответить
Але може я не вірно зрозумів. Може то просто тушка двоголового курча, але вже без обох голів, та яке ще обскубали та випатрали.
29.04.2022 19:45 Ответить
"было бы за что сориться" vy neponimaete.... tak tam UNITAZY !!!
29.04.2022 18:41 Ответить
або кадировець на бурятові чи бурят на кадировцеві
29.04.2022 18:56 Ответить
чечен і бурят- братья навеки
29.04.2022 19:47 Ответить
в Чорнобаівці видно пороблено
пороблено і задавнено

але хіба ж ми проти?

нехай щастить!
29.04.2022 18:18 Ответить
каДыровец выполнил задание на пятерочку, но ошибся с математикой....
https://twitter.com/i/status/1520046886325006337
29.04.2022 18:19 Ответить
Шедеврально! Цей дурень просто не знав, що в нас 12бальна система оцінок
29.04.2022 20:07 Ответить
Бей бурятов пока не по-кадыреют,бей кадыровцев пока не побуреют. Говно однако,а не люди
29.04.2022 18:19 Ответить
в итоге в оставшихся в живых два бурята победили,и изнасиловали раненого кадыровца
29.04.2022 18:22 Ответить
Для бурята кодыровец слаще ягеля❗👍
29.04.2022 18:33 Ответить
Чорнобаївка - святое место
29.04.2022 18:25 Ответить
А чому б і ні? Бурятсько-чеченська війна теж варта бути на своєї сторіночці в історії людства. А там -див, й черга до комі з якутами сайхатими, дагестанці ще із якимось союзниками-бабуїнами...
29.04.2022 18:26 Ответить
"З'ясувалось, що російським контрактникам була обіцяна операція за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби."
Так Крим касапи заселяли після 1944 вивезли кр.татар у середню азію, а самі в їх хатах оселилися, вперше це було випробувано після геноциду-голодомору українців 1932-33р.р
29.04.2022 18:27 Ответить
унитаз не поделили?
29.04.2022 18:28 Ответить
29.04.2022 18:28 Ответить
29.04.2022 18:33 Ответить
Карта неочем. Беларуси бы остаться в своих нынешних пределах за ее союзничество с РФ. Казахстан тоже не пределах.
29.04.2022 18:34 Ответить
Нам тоже лишние территории не нужны. Что ты будешь с той ватой делать?
29.04.2022 19:53 Ответить
Депортировать в ньюказахстан
29.04.2022 22:22 Ответить
Ніфіга собі апетитик у казахів)))
29.04.2022 18:36 Ответить
Ну казахи типу нащадки орди, а от норвезько-китайський чи норвезько-монгольский кордон це круть.
29.04.2022 18:54 Ответить
казахи з китайцями дружать, це так по дружбі китайці дають казакам
29.04.2022 18:58 Ответить
Та щаз. Это все будет Великоукраина.
29.04.2022 18:40 Ответить
a ONO vam nado ?
29.04.2022 18:58 Ответить
)) Нет, конечно! Нахер этот ваталэнд нужен?
29.04.2022 19:32 Ответить
для тупых - вата - убрать.. лэнд - оставить все очень просто..
30.04.2022 00:15 Ответить
земля всем нужна даже таким как ты "эстонцам"
30.04.2022 00:13 Ответить
Та спасибо, это нам там потом дороги/больницы/школы/нормальные туалеты строить и мокшан перевоспитывать? НАФИГ такое счатье.
29.04.2022 19:17 Ответить
не баись кацап мы возьмем землей и будем там пшеницу выращивать
30.04.2022 00:14 Ответить
Про Україну не забули, китайці
29.04.2022 18:57 Ответить
А Японії чого так мало вділили китайці? Бояться достойних конкурентів?
29.04.2022 21:07 Ответить
Ізиц вері бьютіфуль!))
29.04.2022 18:29 Ответить
Підтримуємо однозначно, нехай перестріляють один одного!
P. S.
Чекаємо на наступні серії бойовика "Chornobaivka - forever"! 😁
29.04.2022 18:32 Ответить
Королевские подарки для наших бойцов.
В ящиках с гранатомётами, приехавшими для ВСУ из Испании, были спрятаны палки с испанской колбасой, а к ним прилагалась открытка с подписью: «Желаю победы! С любовью, Летиция». Наши бойцы не сразу поняли, что это подпись королевы Испании
29.04.2022 18:33 Ответить
Ковбаса називалась Чорізо? Мені подобається той вид її, який сильно наперчений.
29.04.2022 18:43 Ответить
Боже, бережи королеву! 🙏

Dios salve a la reina! 🙏

God save the Queen! 🙏
29.04.2022 18:44 Ответить
Я завжди казав, що в Чорнобаївці оркам "пороблено". Навіть якщо їх не накриває наша артилерія - вони тупо стріляють одне одного. Окремий конотопський відьомський батальон спецпризначення імені Гоголя збирає свій урожай
29.04.2022 18:33 Ответить
Да це в Кісілівці, Чорнобаївскої громади. Хоча писали, що Кисілівку визволили ВСУ?
29.04.2022 18:40 Ответить
после победы нужно увеличит 2 или 3 раза бюджет для 1. Мариопол 2. Сумы (партизаншина) 3. Чернобаевка
29.04.2022 18:35 Ответить
Так вони ж всі руські, тільки в одного глаз більш узкій.
Надіюсь, перемножили себе на нуль.
29.04.2022 18:39 Ответить

29.04.2022 18:41 Ответить
Америка могла бы им вооружения подкинуть
29.04.2022 18:44 Ответить
Ага. Точным попаданием M270 в _опу.
29.04.2022 18:57 Ответить
Это уже хорошо,распад империи россии неизбежен.Украина победит!!!
29.04.2022 18:44 Ответить
поки чеченці із бурятами стрілялись із-за награбованого маскаль те награбоване стирив
29.04.2022 18:47 Ответить
Молодой ещё? В СА не служил? А было почти угадал
поки чеченці із бурятами стрілялись із-за награбованого маскаль те награбоване стирив їм усім шкарпетки прав.
29.04.2022 19:27 Ответить
дрЮЧба народів
29.04.2022 18:58 Ответить
С почином. Ждём боестолкновений между удмуртами и тувинцами, а потом между дагестанцами и калмыками.
29.04.2022 19:01 Ответить
Люблю читати про чеченсько-бурятську дружбу" до гроба.
29.04.2022 19:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM

29.04.2022 19:11 Ответить
пересменка...теперь кокодыровцы будут походными подругами у бурятов.
29.04.2022 19:17 Ответить
Навіть не знаю за кого вболівати
29.04.2022 19:49 Ответить
ставлю на калмикiв
29.04.2022 19:52 Ответить
виділення житла на зайнятих територіях --- ****** рускофашистские.
Ктото строил, выплачивал кредиты, а им пришли убили и спокойно с самками клепать гаденышей.
Ну большевики ведь, один в один.
29.04.2022 20:07 Ответить
Кто победил ? Какой счёт ? Сколько пенальти ?
29.04.2022 20:14 Ответить
дикий ажиотаж наблюдается вокруг билетов на концерты Кобзона, однако
и все хотят непременно первые ряды
29.04.2022 20:46 Ответить
Вони кадирівці! Не називайте їх чеченцями!!!
29.04.2022 22:32 Ответить
 
 