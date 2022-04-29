Перестрелка бурят с чеченцами произошла близ Чернобаевки, потому что первые не желают идти в наступление и хотят большую долю награбленного, - разведка

Ночью в оккупированной Киселевке Чернобаевской сельской громады Херсонской области произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

В инциденте отметились более сотни участников, точное количество раненых и погибших пока неизвестно, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки МО Украины.

"Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача - побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать.

Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного. Основную "выгоду" от мародерства получают те же чеченцы", - говорится в сообщении.

Также из-за нежелания участвовать в наступательных действиях возник конфликт между командирами и личным составом подразделений ВС РФ в оккупированной Федоровке Запорожской области. Россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях.

Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по "крымскому сценарию". То есть, отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы.

Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после допросов увезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись", - сообщили в разведке.

