Перестрелка бурят с чеченцами произошла близ Чернобаевки, потому что первые не желают идти в наступление и хотят большую долю награбленного, - разведка
Ночью в оккупированной Киселевке Чернобаевской сельской громады Херсонской области произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.
В инциденте отметились более сотни участников, точное количество раненых и погибших пока неизвестно, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки МО Украины.
"Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача - побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать.
Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного. Основную "выгоду" от мародерства получают те же чеченцы", - говорится в сообщении.
Также из-за нежелания участвовать в наступательных действиях возник конфликт между командирами и личным составом подразделений ВС РФ в оккупированной Федоровке Запорожской области. Россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях.
Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по "крымскому сценарию". То есть, отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы.
Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после допросов увезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись", - сообщили в разведке.
- Нет конечно❗Ветераны☠👍
пороблено і задавнено
але хіба ж ми проти?
нехай щастить!
https://twitter.com/i/status/1520046886325006337
Так Крим касапи заселяли після 1944 вивезли кр.татар у середню азію, а самі в їх хатах оселилися, вперше це було випробувано після геноциду-голодомору українців 1932-33р.р
P. S.
Чекаємо на наступні серії бойовика "Chornobaivka - forever"! 😁
В ящиках с гранатомётами, приехавшими для ВСУ из Испании, были спрятаны палки с испанской колбасой, а к ним прилагалась открытка с подписью: «Желаю победы! С любовью, Летиция». Наши бойцы не сразу поняли, что это подпись королевы Испании
Dios salve a la reina! 🙏
God save the Queen! 🙏
Надіюсь, перемножили себе на нуль.
поки чеченці із бурятами стрілялись із-за награбованого маскаль
те награбоване стиривїм усім шкарпетки прав.
Ктото строил, выплачивал кредиты, а им пришли убили и спокойно с самками клепать гаденышей.
Ну большевики ведь, один в один.
и все хотят непременно первые ряды