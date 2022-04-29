После российских бомбардировок госпиталя на "Азовстали" количество раненых выросло до 600, - мэр Мариуполя Бойченко

После бомбежек полевого госпиталя на территории оцепленного завода "Азовсталь" 28 апреля количество раненых возросло до 600 человек.

Об этом сообщил во время брифинга мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Вчера, вы уже знаете, что на госпиталь сбросили бомбы. Они разрушили госпиталь, а это признак военного преступления, потому что до этого было 170 раненых, а сейчас уже более 600", - заявил чиновник.

Он подчеркнул, что оккупанты продолжают разрушать город и убивать мирных жителей. По его данным, войска РФ уже убили более 20 тысяч мариупольцев, что, как он отметил, является "геноцидом русскоговорящего населения" Украины со стороны войск РФ.

"Там почти нет пищи, почти нет воды, почти нет лекарства. В таких условиях они находятся уже более 60 суток. И они умоляют о помощи, и мы умоляем о помощи международных лидеров, чтобы мы объединились ради спасения жизни мирного населения. Поэтому что там счет идет уже не на сутки, а на часы", – сказал Бойченко о ситуации на "Азовстали".

Напомним, 28 апреля оккупанты сбросили на "Азовсталь" многотонные авиабомбы. В результате на территории предприятия рухнула операционная.