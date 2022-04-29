РУС
"Азовсталь" ни при каких условиях не будет работать под российской оккупацией, - Ахметов

Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе стал символом непоколебимой устойчивости Украины перед российским врагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье CNN.

Как пишет издание, Мариуполь разрушен на 80%, а десятки тысяч жителей считаются пропавшими без вести. Многие работники завода потеряли родных и близких из-за обстрела российскими войсками. И сегодня Азовсталь – символ, который Путин хочет уничтожить.

Несмотря на тяжелые обстрелы российскими войсками, Азовсталь все еще сопротивляется. Но даже если город будет захвачен, завод не будет работать. В этом заверил бизнесмен, самый богатый человек Украины Ринат Ахметов – акционер компании Метинвест, владеющей "Азовсталью".

"Ни при каких обстоятельствах Азовсталь не будет работать под российской оккупацией", – заявил Ахметов.

Как известно, Азовсталь остается единственным незахваченным объектом в Мариуполе, заблокированным российскими войсками. В бомбоубежищах завода прячутся сотни мирных жителей, которым не дают возможности покинуть город. Там гуманитарная катастрофа: нет еды и воды, света и тепла. Ежедневно завод подвергается обстрелам из тяжелых орудий.

Ранее Ахметов также заявил, что гордится тем фактом, что Азовсталь стала оплотом сопротивления в Мариуполе и подчеркнул: этот город всегда будет украинским.

Читайте: После российских бомбардировок госпиталя на "Азовстали" количество раненых выросло до 600, - мэр Мариуполя Бойченко

Ахметов Ринат (2004) Мариуполь (5742) Азовсталь (380)
+22
Ахметов міг би купити для ЗСУ з десяток винищувачів. Це був би вчинок. А так слова...
29.04.2022 18:39 Ответить
+13
О. Погуділо щось там. Цікаво з Лондона чи Амстердама?
29.04.2022 18:38 Ответить
+8
Це так, але ось таке міг би придбати, з його то мільярдами..
29.04.2022 18:54 Ответить
Оу, хто це в нас тут? Ахмєтка став патріотом, погано все в рашці
29.04.2022 18:37 Ответить
29.04.2022 19:07 Ответить
😁
29.04.2022 20:54 Ответить
ахметка стал не патриотом а бомжом - хотел и нашим и вашим а получил путинский член а зад ..
30.04.2022 01:39 Ответить
О. Погуділо щось там. Цікаво з Лондона чи Амстердама?
29.04.2022 18:38 Ответить
він на фронті! Йому 56 років!
29.04.2022 18:59 Ответить
Если там все уничтожили здания, то надо заново строить, даже оборудование надо покупать, а кацапам оно не нужно, этой орде лишь бы кусок земли прихватить, а как люди там местные жить будут, где работать, где жить, это мало волнует.
29.04.2022 18:39 Ответить
орки для нього будувати не будуть....І Кучми нема подарувати...
29.04.2022 19:02 Ответить
Ахметов міг би купити для ЗСУ з десяток винищувачів. Це був би вчинок. А так слова...
29.04.2022 18:39 Ответить
Самолеты не продают частникам, только государствам.
29.04.2022 18:48 Ответить
Це так, але ось таке міг би придбати, з його то мільярдами..
29.04.2022 18:54 Ответить
це те, що щойно придбав Порох? - нові пікапи для ЗСУ.
29.04.2022 20:58 Ответить
Приватні військові компанії з тобою не згідні.
29.04.2022 18:55 Ответить
а ее возможно/рентабельно ли вообще восстановить после бомбежек ?
29.04.2022 18:40 Ответить
Азовсталь и Ильича работали на криворожской руде, донецком коксе и кальмиусовской воде.
Уберите что то одно, и логистика накрывается. Если всё это останется, проще новый на пустыре поставить.
29.04.2022 19:46 Ответить
проще? бункера рыть трехэтажные? как на Азовстале? да ну...
30.04.2022 01:41 Ответить
И, как же он это запретит. Есть вариант - продать элитный дом в Лондоне и купить десяток F-15 для ВПС Украины.
29.04.2022 18:47 Ответить
Азовсталь - нет, а ММК Ильича будет?
29.04.2022 18:54 Ответить
а чому б і ні? кримський титановий робив же усі ці роки...
29.04.2022 19:01 Ответить
а кримський титан не фірташа? (пардон, якщо плутаю)
29.04.2022 19:09 Ответить
Фирташа,и крупнейший содовый завод тоже
29.04.2022 19:27 Ответить
Не путай грешное с праведным . В Крыму то Фирташа вотчина . А Ахметка один хрен пи...рас.
29.04.2022 19:10 Ответить
Сартану забыл приписать.
29.04.2022 19:04 Ответить
Для дибилів, це лайно взагалі ніколи не активується. А майно рудого буде націоналізовано за низкою кримінальних статей.
29.04.2022 19:02 Ответить
В таком случае для начала, за стол допросов должен сесть Кучма.
29.04.2022 19:17 Ответить
кем оно будет национализировано? трусом зеленским? или прикормленными депутатами?
30.04.2022 01:43 Ответить
Достатньо прослідкувати за цією стрічкою і вам все буде зрозуміло: https://twitter.com/8Molfar8/status/1519290486581825537
29.04.2022 19:14 Ответить
мда иногда кажется а может это хорошо что ахметку и всех кого он там себе по-набирал так наказала жизнь и кацапы
30.04.2022 01:52 Ответить
А воно ще рахунок касабам виставить за розруху
29.04.2022 19:48 Ответить
А разве Азовсталь можно восстановить, тем более после 3-х тонных бомб?
Поэтому слова Ахметова - это пиар.
А если бы рашистские оккупанты и захотели бы восстановить Азовсталь, то они ничего не спрашивали бы у Ахметова. Его мнение их не интересует.
29.04.2022 19:49 Ответить
А шо, хіба не Беня - найбагатший ?
29.04.2022 20:07 Ответить
Ахметов-спонсировать руский мир с Януковичем и Шуфричамии ума не было подумать чем все закончится.
Почему санкции вводят только против руских олигархов?
Это гавно с Пинчуком сделало дохрена для прихода войны в Украину.
29.04.2022 20:21 Ответить
Дивний комент від рижого.
Ясен пень, что не будет. Он вообще работать не будет. Разбомблено всё.
29.04.2022 21:25 Ответить
 
 