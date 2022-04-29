"Азовсталь" ни при каких условиях не будет работать под российской оккупацией, - Ахметов
Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе стал символом непоколебимой устойчивости Украины перед российским врагом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье CNN.
Как пишет издание, Мариуполь разрушен на 80%, а десятки тысяч жителей считаются пропавшими без вести. Многие работники завода потеряли родных и близких из-за обстрела российскими войсками. И сегодня Азовсталь – символ, который Путин хочет уничтожить.
Несмотря на тяжелые обстрелы российскими войсками, Азовсталь все еще сопротивляется. Но даже если город будет захвачен, завод не будет работать. В этом заверил бизнесмен, самый богатый человек Украины Ринат Ахметов – акционер компании Метинвест, владеющей "Азовсталью".
"Ни при каких обстоятельствах Азовсталь не будет работать под российской оккупацией", – заявил Ахметов.
Как известно, Азовсталь остается единственным незахваченным объектом в Мариуполе, заблокированным российскими войсками. В бомбоубежищах завода прячутся сотни мирных жителей, которым не дают возможности покинуть город. Там гуманитарная катастрофа: нет еды и воды, света и тепла. Ежедневно завод подвергается обстрелам из тяжелых орудий.
Ранее Ахметов также заявил, что гордится тем фактом, что Азовсталь стала оплотом сопротивления в Мариуполе и подчеркнул: этот город всегда будет украинским.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Уберите что то одно, и логистика накрывается. Если всё это останется, проще новый на пустыре поставить.
Поэтому слова Ахметова - это пиар.
А если бы рашистские оккупанты и захотели бы восстановить Азовсталь, то они ничего не спрашивали бы у Ахметова. Его мнение их не интересует.
Почему санкции вводят только против руских олигархов?
Это гавно с Пинчуком сделало дохрена для прихода войны в Украину.
Ясен пень, что не будет. Он вообще работать не будет. Разбомблено всё.