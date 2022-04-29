"Азовсталь" ни при каких условиях не будет работать под российской оккупацией, - Ахметов

Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе стал символом непоколебимой устойчивости Украины перед российским врагом.

Как пишет издание, Мариуполь разрушен на 80%, а десятки тысяч жителей считаются пропавшими без вести. Многие работники завода потеряли родных и близких из-за обстрела российскими войсками. И сегодня Азовсталь – символ, который Путин хочет уничтожить.

Несмотря на тяжелые обстрелы российскими войсками, Азовсталь все еще сопротивляется. Но даже если город будет захвачен, завод не будет работать. В этом заверил бизнесмен, самый богатый человек Украины Ринат Ахметов – акционер компании Метинвест, владеющей "Азовсталью".

"Ни при каких обстоятельствах Азовсталь не будет работать под российской оккупацией", – заявил Ахметов.

Как известно, Азовсталь остается единственным незахваченным объектом в Мариуполе, заблокированным российскими войсками. В бомбоубежищах завода прячутся сотни мирных жителей, которым не дают возможности покинуть город. Там гуманитарная катастрофа: нет еды и воды, света и тепла. Ежедневно завод подвергается обстрелам из тяжелых орудий.

Ранее Ахметов также заявил, что гордится тем фактом, что Азовсталь стала оплотом сопротивления в Мариуполе и подчеркнул: этот город всегда будет украинским.

