Кладбище и новые места погребений запрещено посещать в Луганской области, рашисты охотятся на большие скопления людей, - ОВА
В Луганской области введен запрет на посещение кладбищ и новых мест погребений.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне используют каждую возможность, чтобы убивать. Праздники, особые даты для них – это дни, когда они охотятся за большими скоплениями людей.
Вспомните только Пасху, когда рашисты цинично били по нашим городам весь день праздника.
Поминальные дни – важный для многих обряд проявления уважения к тем, кого уже нет с нами. Но в этом году – только мысленно.
После войны почтим память всех погибших и умерших, как это положено, все наверстаем! Не рискуйте своей жизнью и здоровьем!" – подчеркнул глава ОВА.
