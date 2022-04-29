Кладбище и новые места погребений запрещено посещать в Луганской области, рашисты охотятся на большие скопления людей, - ОВА

В Луганской области введен запрет на посещение кладбищ и новых мест погребений.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне используют каждую возможность, чтобы убивать. Праздники, особые даты для них – это дни, когда они охотятся за большими скоплениями людей.

Вспомните только Пасху, когда рашисты цинично били по нашим городам весь день праздника.



Поминальные дни – важный для многих обряд проявления уважения к тем, кого уже нет с нами. Но в этом году – только мысленно.



После войны почтим память всех погибших и умерших, как это положено, все наверстаем! Не рискуйте своей жизнью и здоровьем!" – подчеркнул глава ОВА.

