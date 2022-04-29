РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9347 посетителей онлайн
Новости Война
1 288 1

Кладбище и новые места погребений запрещено посещать в Луганской области, рашисты охотятся на большие скопления людей, - ОВА

цвинтар

В Луганской области введен запрет на посещение кладбищ и новых мест погребений.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне используют каждую возможность, чтобы убивать. Праздники, особые даты для них – это дни, когда они охотятся за большими скоплениями людей.
Вспомните только Пасху, когда рашисты цинично били по нашим городам весь день праздника.

Поминальные дни – важный для многих обряд проявления уважения к тем, кого уже нет с нами. Но в этом году – только мысленно.

После войны почтим память всех погибших и умерших, как это положено, все наверстаем! Не рискуйте своей жизнью и здоровьем!" – подчеркнул глава ОВА.

Смотрите: Россияне 10 раз обстреляли города в Луганской области, продолжаются бои за Орехово, - Гайдай. ФОТОрепортаж

кладбище (291) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6540)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
треба й зсу використовувати кожну можливість мочити москалів, їх зупинки, ротацію, їхній парад військовихна 9 травня
показать весь комментарий
29.04.2022 19:28 Ответить
 
 