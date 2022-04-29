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Новости Война в Украине
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 29 апреля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 29 апреля.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Противник продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечалось проведение проверки готовности авиационной составляющей очередных сил и средств системы противовоздушной обороны республики Беларусь.

Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам нашего Государства с территории республики Беларусь.

На Северском направлении противник путем удержания соответствующего комплекта войск пытается не допустить перемещения резервов Вооруженных Сил Украины из Северского направления в Восточную операционную зону. В приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей враг разместил часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности.

В дальнейшем не исключается осуществление противником демонстрационных действий и провокаций в близлежащих к государственной границе Украины районах. В частности, есть возможность обстрелов подразделений Сил обороны и инфраструктуры в приграничных районах.

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На Слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харькова, пытается осуществить развертывание дополнительных артиллерийских подразделений.

На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й армейской армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении разведки и нанесении огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины.

Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении оккупанты приводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск.

На Кураховском направлении группировка оккупанты усилена дополнительными артиллерийскими подразделениями из состава 1-го армейского корпуса.

На Мариупольском направлении враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь", а также осуществлял опрокидывание части подразделений из Мариупольского на Кураховское направление.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения наших войск. В целях уточнения положения подразделений Сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжает терять эту разведывательную технику.

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На Южнобужском и Бессарабском направлениях противник имеющимся комплектом сил пытается вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Продолжает осуществлять перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций.

В рамках наращивания системы материально-технического обеспечения войск кафиры развернули сборные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники.

В Приднестровском регионе республики Молдова Российская Федерация продолжает распространять информацию через прокремлевские средства массовой информации по поводу угрозы населению региона со стороны Украины. В частности, распространяются сообщения об очередном случае применения украинских БПЛА над складами боеприпасов.

Защитники Украины держат определенные оборонные рубежи, уничтожают врага, продолжают продвигаться вглубь захваченной оккупантами территории и освобождать населенные пункты.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+11
Віримо в ЗСУ! За кожного захисника молимося! Пишаємося кожним рядовим ,офіцером,генералом! Вами захоплюється увесь світ! Поверніться живими!
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29.04.2022 19:09
+4
В України майбутнє таки є. Відео
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29.04.2022 19:06
+4
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ,ТОЛЬКО ЛЮТАЯ СМЕРТЬ СКОТАМ !
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29.04.2022 19:07
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В України майбутнє таки є. Відео
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29.04.2022 19:06 Ответить
А спеть песенку ,путин ***** ...
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29.04.2022 19:09 Ответить
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ,ТОЛЬКО ЛЮТАЯ СМЕРТЬ СКОТАМ !
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29.04.2022 19:07 Ответить
Віримо в ЗСУ! За кожного захисника молимося! Пишаємося кожним рядовим ,офіцером,генералом! Вами захоплюється увесь світ! Поверніться живими!
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29.04.2022 19:09 Ответить
«виводить війська в курську область для відновлення»
то накрить їх там градами чи точкою якоюсь, нех там не відновляться

якщо можна дістати то лупити, чого чекати, вони ж українців вбивають і не чекають
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29.04.2022 19:22 Ответить
Звільняйте хлопці Україну від фашистів **********, повністю звільняйте.
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29.04.2022 19:26 Ответить
Волонтеры с передовой и блогер Нудный пенс..спрашивают...Зелемойские...где питьевая вода на фронте???
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29.04.2022 19:41 Ответить
В тик токе гуляет инфа что влупили по каким то авиабазам в рф. Что уничтожили около 80 самолетов фейк не фейк кто то знает?
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29.04.2022 19:55 Ответить
800 самольотов.
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29.04.2022 21:17 Ответить
Андрію, по аеродромах зараз наросії кругом тотально ставляють надувні цапольоти, бо їх кількість катастрофічно зменшилась,а це для того, щоб як дивитися зі супутника, то неначе б то всі на місці.Тому коли побомбити їх аеродроми, то може стати і на 80 , і на 800 меньше, але ж це самообман
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29.04.2022 21:28 Ответить
 
 