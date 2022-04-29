Зеленский убежден, что фейк Нарышкина о намерении Польши захватить часть Украины должен вызвать панику

Российские новости – это своего рода информационные ракеты, имеющие целью вызвать панику.

Об этом на брифинге для польских СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Он отметил, что нет времени думать о том, что говорят российские политики, повторяющие пропагандистскую информацию о возможности захвата Польшей части Западной Украины.

Зеленский подчеркнул: в Варшаве прекрасно знают, что в случае агрессии против нее "Польша и Украина будут вместе".

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Он отметил глубокую потребность объединения в свете российской агрессии. Зеленский отметил, что исторические вопросы, ранее создававшие проблемы в украинско-польских отношениях, являются "ничем, по сравнению с дружбой и единением обеих стран, к чему привела ненависть к общему врагу".

Зеленский поблагодарил Польшу и польский народ за беспрецедентную помощь Украине и украинцам, которую они оказывают после начала широкомасштабной войны РФ против Украины.

Укринформ напоминает, что директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил российским пропагандистским СМИ, что Польша планирует установить военно-политический контроль над своими бывшими историческими территориями в Украине.

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