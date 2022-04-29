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Новости Политика Украины
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Зеленский убежден, что фейк Нарышкина о намерении Польши захватить часть Украины должен вызвать панику

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

украина,польша

Российские новости – это своего рода информационные ракеты, имеющие целью вызвать панику.

Об этом на брифинге для польских СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Он отметил, что нет времени думать о том, что говорят российские политики, повторяющие пропагандистскую информацию о возможности захвата Польшей части Западной Украины.

Зеленский подчеркнул: в Варшаве прекрасно знают, что в случае агрессии против нее "Польша и Украина будут вместе".

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Он отметил глубокую потребность объединения в свете российской агрессии. Зеленский отметил, что исторические вопросы, ранее создававшие проблемы в украинско-польских отношениях, являются "ничем, по сравнению с дружбой и единением обеих стран, к чему привела ненависть к общему врагу".

Зеленский поблагодарил Польшу и польский народ за беспрецедентную помощь Украине и украинцам, которую они оказывают после начала широкомасштабной войны РФ против Украины.

Укринформ напоминает, что директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил российским пропагандистским СМИ, что Польша планирует установить военно-политический контроль над своими бывшими историческими территориями в Украине.

Также читайте: Польша передала Украине более 200 танков Т-72, а также "Гвоздики" и "Грады"
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Топ комментарии
+39
А як думаєте правда що китайці вже рашку ділять.
На державному тв показали
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29.04.2022 19:00
+17
на гробки додому відпустили?
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29.04.2022 19:05
+16
Угу.русня смотрит "скотов" и тоже верит. В "тупых хохлов", "адиннарот" и "браццкие народы".
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29.04.2022 19:07
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А як думаєте правда що китайці вже рашку ділять.
На державному тв показали
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29.04.2022 19:00 Ответить
якщо це правда, то це переможенька!
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29.04.2022 19:03 Ответить
Хороший троллинг. Хотя, ботекс не только Уралом и Приморьем уже не управляет.
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29.04.2022 19:04 Ответить
А маскву нам всучили, надо полагать, в качестве наказания?
Вот нахрена нам этот вшивый чумной барак с наибольшей концентрацией одичалых?
Ратуй божа ад гэткага трафею...
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29.04.2022 19:50 Ответить
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29.04.2022 20:35 Ответить
Та не, нам желтенькое. Зеленое, наверное, скрепная территория
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29.04.2022 21:35 Ответить
Ой, не успокаивайте меня. Тако горе, тако попадалово...
Телеграм Uniannet уже выложил это с переводом на русский. Там прям белым по зелёному английскими буквами так и написано: Belarus. И хрен отпетляешь. Лучше бы уже какую контрибуцию впаяли бы, чем так бесчеловечно нас наказывать...
Видать китаёзы решили, что "карфаген должен быть разрушен" на этот раз таки окончательно и даже семь соток не оставили под скрепную территорию.
https://t.me/uniannet/50911
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29.04.2022 23:49 Ответить
Да, лучше было бы Москву и область оставить в качестве резервации "русского мира". С заборами 10 метров, и возможностью выезда только после трёхмесячного карантина с проверкой психиатрами. Чтобы было понятно, кого победили.
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02.05.2022 17:04 Ответить
Давно пора! Всі зачекались!
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29.04.2022 19:04 Ответить
Якщо коротко то це карта намальована латійцем, не впевнений що нам чи будь-якими європейцям потрібні території населені упоротими кацапами.
https://www.google.com/amp/s/eadaily.com/ru/ampnews/2020/07/08/latviyskiy-deputat-neonacist-predstavil-kartu-razdela-rossii
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29.04.2022 19:07 Ответить
Тап ні , щось Україні малувато, Мабуть по-Новгород із Пітєром і Москвою, історично вірно!
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29.04.2022 19:13 Ответить
Чернобыль и Москва
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29.04.2022 19:27 Ответить
У Китаю 70 млн гомосексуалістів зарегестрированих...
Ясно що ділять рашку-на всіх недостатьньо..
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29.04.2022 19:13 Ответить
Китай их одними 3,14дарасами от3,14здить может...
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29.04.2022 22:07 Ответить
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29.04.2022 22:35 Ответить
по місцях стояти - до розбору рф наготуватися!

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29.04.2022 19:20 Ответить
Та вже пересічні американці питали - "а чим ви розрахуєтесь з нами за допомогу?"
Українці - "Без проблем - Чукоткою і Камчаткою. Вибачте, Сахалін для Японії зарезервовано".
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29.04.2022 19:30 Ответить
За цією картою у України з грузинами має бути спільний кордон! 😁
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29.04.2022 19:43 Ответить
Україні виход до Каспію.. того достптньо.. там є родовища
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29.04.2022 20:54 Ответить
РаШку поделим на куски. Отдадим всё Турции!
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29.04.2022 19:27 Ответить
х.р Турции на всю морду. Хитрожопый Эрдоган.
Разве что Туркменистан и что там рядом и на север от него и Азербайджана.
А так - пошёл он нафиг - пусть на большее не мылится...
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29.04.2022 20:14 Ответить
Китайці вже давно рашку ділять, і досить таки вдало
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29.04.2022 21:45 Ответить
Не паніку,а недовіру....на рашистські репліки відповідаємо презирством...вони відстали у своєму світоглядному розвитку років на 100
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29.04.2022 19:01 Ответить
Не на 100, а на завжди!
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29.04.2022 19:06 Ответить
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29.04.2022 19:01 Ответить
на гробки додому відпустили?
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29.04.2022 19:05 Ответить
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29.04.2022 19:06 Ответить
йди до дому
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29.04.2022 19:11 Ответить
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29.04.2022 19:27 Ответить
Ти вдома, коли у спамі? 🤔
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29.04.2022 19:46 Ответить
те ж сказали - нах.й иди - или ума нет так и со слухом туго?
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29.04.2022 20:15 Ответить
люся, не пались так з методичками
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29.04.2022 20:49 Ответить
та він вже дома, дорвався до інтернету, і зразу сюди. Родичі обіцяли у понеділок повернуть до лікарні. Так що поки буде всіх тут розважати.
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29.04.2022 19:48 Ответить
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29.04.2022 22:37 Ответить
Угу.русня смотрит "скотов" и тоже верит. В "тупых хохлов", "адиннарот" и "браццкие народы".
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29.04.2022 19:07 Ответить
ага, один Гетьман в 1654 році вже "не підкачав"!
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29.04.2022 19:11 Ответить
идинахМацКва...
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29.04.2022 19:27 Ответить
Панику у кого? У идиотов? Так таких в Украине немного.
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29.04.2022 19:02 Ответить
Не, я,к примеру, хочу почитать повествование про героические подвиги Коли Сракотряса, за которые оно было награждено именным "Стечкиным".
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29.04.2022 19:09 Ответить
люся, не дискредитируй президента. он заявил о единстве
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29.04.2022 19:10 Ответить
тебе не повезло - один юродивый для тебя нашёлся ))))
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29.04.2022 19:08 Ответить
Паніку від чого? Від Польщі? 😀 Це від країни, де українці другі за національним складом? 😁 До речі, поляки зараз чемні і зла українцям точно не чинять. Як мінімум.
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29.04.2022 19:50 Ответить
до хрена - ну может не идиотов но мазохистов было до войны процентов 73
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30.04.2022 02:00 Ответить
До чого тут паніка ?

Це робиться для того , щоби розсварити нас із поляками під час війни !
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29.04.2022 19:08 Ответить
Польща і Україна вже разом.
А те що меле кремлівський щур не заслуговує жодної уваги.
У ********* світі немає ніякого зенсу намагатися ділити території за географічною ознакою. Все відбувається у геть іншому виміру.
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29.04.2022 19:13 Ответить
Поляки нам багато допомагають, не тільки зброю дають, а й біженцям, сьогодні читав, що й модульні будинки надають, у "братушек" кацапських нема нічого, крім намірів вбивати, злоби та заздрощів, тому вони свою отруту льют на поляків.
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29.04.2022 19:14 Ответить
пока что мі захватили всю Польшу)
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29.04.2022 19:14 Ответить
По чём сахар?
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29.04.2022 19:26 Ответить
Якесь дурне переконання. Хай дєрьмак підготує кловану якесь інше.
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29.04.2022 19:25 Ответить
Нахрена президенту страни переконливо коментувати бред, чи він вважае що українці вже повірили в його "какая разніца" і косоворотчку на українське свято.
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29.04.2022 19:26 Ответить
Паніку не викликало,а от регіт - так!
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29.04.2022 19:30 Ответить
Україна немає в своєму складі, польських історичних земель, ті області про які йдеться то українські землі які входили в склад Речі Посполитої, монархічної федеративної держави, яка утворилась внаслідок підписання Люблінської унії в 1569 році.
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29.04.2022 19:30 Ответить
Это он сам такую дурню придумал или подоляк подсказал? Такие фейки - это для того, чтоб поссорить нас с поляками. Причем тут паника? какая нахер паника?
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29.04.2022 19:33 Ответить
Головне щоб препіздент всю москальску хєрню коментував та розганяв.
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29.04.2022 19:33 Ответить
Частина українців і так вже в Польщі. І захоплювати не потрібно.
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29.04.2022 19:33 Ответить
Ого! Хтось вже злякався.
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29.04.2022 19:37 Ответить
а він що - в Польщі?
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29.04.2022 19:41 Ответить
хух. ну нарешті пояснило сонечко мені, аж відлягло.
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29.04.2022 19:42 Ответить
От такой инфы только зебланы могут паниковать.
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29.04.2022 19:50 Ответить
Oto kacapaskie sołdaty z krejsera "Moskwa" w czarnomorskim sosie w niskiej cenie

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29.04.2022 20:01 Ответить
Дивно,що коментувати це ,
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29.04.2022 20:06 Ответить
воно, падлюка, навмисно...
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29.04.2022 20:17 Ответить
Зеля може і бажав щоб була паніка. Але це білше смішно.
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29.04.2022 20:23 Ответить
Поляки передали більше 200 танків т-72, амуніцію, **********, системи залпового вогню, а тепер хочуть напасти? Логіка в москалів взагалі відсутня.
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29.04.2022 20:26 Ответить
Ага, именно поэтому они нам дали оружия на 2 млрд долларов))
Кстати, 100 лет назад было собрано польское войско, не дать советам захватить Украину, но в последний момент Польша отказалась от этой затеи, в следствии чего мы были поглощены совком. Спустя 100 лет при идентичной ситуации Польша (да весь цивилизованный мир) решила больше не допускать ошибку.
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29.04.2022 20:27 Ответить
Слушать вой оборотней с ********** вредно для здоровья. Всё.
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29.04.2022 20:43 Ответить
Влажные мечны гамасекав пида рассии, пущай лущее пасмотрят как чайники паделили их, и нам "разрешили" атрезать "благодетели".

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29.04.2022 20:47 Ответить
Черговий висер для вузьколобих
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29.04.2022 21:43 Ответить
 
 