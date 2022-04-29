Зеленский убежден, что фейк Нарышкина о намерении Польши захватить часть Украины должен вызвать панику
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Российские новости – это своего рода информационные ракеты, имеющие целью вызвать панику.
Об этом на брифинге для польских СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
Он отметил, что нет времени думать о том, что говорят российские политики, повторяющие пропагандистскую информацию о возможности захвата Польшей части Западной Украины.
Зеленский подчеркнул: в Варшаве прекрасно знают, что в случае агрессии против нее "Польша и Украина будут вместе".
Он отметил глубокую потребность объединения в свете российской агрессии. Зеленский отметил, что исторические вопросы, ранее создававшие проблемы в украинско-польских отношениях, являются "ничем, по сравнению с дружбой и единением обеих стран, к чему привела ненависть к общему врагу".
Зеленский поблагодарил Польшу и польский народ за беспрецедентную помощь Украине и украинцам, которую они оказывают после начала широкомасштабной войны РФ против Украины.
Укринформ напоминает, что директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил российским пропагандистским СМИ, что Польша планирует установить военно-политический контроль над своими бывшими историческими территориями в Украине.
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На державному тв показали
Вот нахрена нам этот вшивый чумной барак с наибольшей концентрацией одичалых?
Ратуй божа ад гэткага трафею...
Телеграм Uniannet уже выложил это с переводом на русский. Там прям белым по зелёному английскими буквами так и написано: Belarus. И хрен отпетляешь. Лучше бы уже какую контрибуцию впаяли бы, чем так бесчеловечно нас наказывать...
Видать китаёзы решили, что "карфаген должен быть разрушен" на этот раз таки окончательно и даже семь соток не оставили под скрепную территорию.
https://t.me/uniannet/50911
https://www.google.com/amp/s/eadaily.com/ru/ampnews/2020/07/08/latviyskiy-deputat-neonacist-predstavil-kartu-razdela-rossii
Ясно що ділять рашку-на всіх недостатьньо..
Українці - "Без проблем - Чукоткою і Камчаткою. Вибачте, Сахалін для Японії зарезервовано".
Разве что Туркменистан и что там рядом и на север от него и Азербайджана.
А так - пошёл он нафиг - пусть на большее не мылится...
Це робиться для того , щоби розсварити нас із поляками під час війни !
А те що меле кремлівський щур не заслуговує жодної уваги.
У ********* світі немає ніякого зенсу намагатися ділити території за географічною ознакою. Все відбувається у геть іншому виміру.
Кстати, 100 лет назад было собрано польское войско, не дать советам захватить Украину, но в последний момент Польша отказалась от этой затеи, в следствии чего мы были поглощены совком. Спустя 100 лет при идентичной ситуации Польша (да весь цивилизованный мир) решила больше не допускать ошибку.