Посол Великобритании Симмонс вернулась в Киев: "Это была долгая поездка, но она того стоит"

Посол Великобритании Мелинда Симмонс вернулась в Киев.

Об этом дипломат сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была долгая поездка, но она того стоит. Так прекрасно снова быть в Киеве", - говорится в сообщении.

