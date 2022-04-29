Посол Великобритании Симмонс вернулась в Киев: "Это была долгая поездка, но она того стоит"
Посол Великобритании Мелинда Симмонс вернулась в Киев.
Об этом дипломат сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Это была долгая поездка, но она того стоит. Так прекрасно снова быть в Киеве", - говорится в сообщении.
Хай Бог береже Велику Британію і Королеву!