3 496 5

Посол Великобритании Симмонс вернулась в Киев: "Это была долгая поездка, но она того стоит"

мелинда,симмонс,мелінда,сіммонс

Посол Великобритании Мелинда Симмонс вернулась в Киев.

Об этом дипломат сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была долгая поездка, но она того стоит. Так прекрасно снова быть в Киеве", - говорится в сообщении.

Читайте: Британия направит экспертов для сбора доказательств военных преступлений РФ в Украине, - Трасс

Посол Великобритании Симмонс вернулась в Киев: Это была долгая поездка, но она того стоит 01

Великобритания (5093) Симмонс Мелинда (103)
Комментировать
Мелінда Сімоннс-з поверненням...
29.04.2022 19:14 Ответить
Все таки не дарма Британія покинула ЄС. Тепер в них немає порожніх розмов, а лише дії, які не треба узгоджувати з угорщиною чи Німеччиною.
29.04.2022 19:21 Ответить
Welcome back, Melinda!
29.04.2022 19:44 Ответить
Давай, пані Посол, побільше зброї Україні від Її Величності Королеви!
Хай Бог береже Велику Британію і Королеву!
29.04.2022 19:45 Ответить
І головне, щоб везли повз рученят Єрмака.
29.04.2022 22:46 Ответить
 
 