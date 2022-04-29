Мы не сдадимся, - генсек ООН Гутерриш написал письмо украинцам после посещения Киева

Организация Объединенных Наций удвоит свои усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий в Украине, заявил Генеральный секретарь ООН Анторниу Гутерриш после визита в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

"Я был тронут стойкостью и храбростью народа Украины. Мое послание к нему простое: мы не сдадимся, - отметил Генсек. - ООН удвоит свои усилия для спасения жизней и уменьшения человеческих страданий. В этой войне, как и во всех войнах, гражданские лица всегда платят самую высокую цену".

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