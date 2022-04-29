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Новости Война в Украине
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ООН (3562) Гутерриш Антониу (225)

Мы не сдадимся, - генсек ООН Гутерриш написал письмо украинцам после посещения Киева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гутерріш

Организация Объединенных Наций удвоит свои усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий в Украине, заявил Генеральный секретарь ООН Анторниу Гутерриш после визита в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

"Я был тронут стойкостью и храбростью народа Украины. Мое послание к нему простое: мы не сдадимся, - отметил Генсек. - ООН удвоит свои усилия для спасения жизней и уменьшения человеческих страданий. В этой войне, как и во всех войнах, гражданские лица всегда платят самую высокую цену".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерриш: Я не питаю иллюзий относительно немедленного реформирования Совбеза ООН
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Топ комментарии
+28
допомагайте...

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29.04.2022 20:20
+22
От слов, к делу
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29.04.2022 20:18
+20
Пора рашку выкидывать из совбеза.
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29.04.2022 20:22
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От слов, к делу
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29.04.2022 20:18 Ответить
А шо оно и эта организация сможет сделать?
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29.04.2022 20:24 Ответить
Для начала - выгнать паРашу с ООН.
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29.04.2022 20:38 Ответить
Як тоді ти можеш пояснити той факт, що ЖОДНА держава ще не покинула таку "непотрібну" організацію?
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30.04.2022 08:30 Ответить
Ээээ❗К какому делу❓В нашей организации и от слов❓Да вы нас с кем то путаете
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29.04.2022 20:29 Ответить
Губошлеп.
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29.04.2022 20:19 Ответить
напевно приїхав додому Гутьєреш і свіжі памперси поміняв..осмілів здалеку ...бо вже не в Києві
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29.04.2022 21:07 Ответить
ООН =0.

а ноль как не умнажай остаётся ...........................
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29.04.2022 20:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=r3yVwOSOzos
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29.04.2022 20:25 Ответить
навіть утроєне зусилля помножене на зусилля-ноль дає той самий ноль.
підручник ариxметики, 4й класс...
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29.04.2022 20:19 Ответить
допомагайте...

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29.04.2022 20:20 Ответить
дотискаємо те лайно, всі гуртом, на сміття - все до того йде
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29.04.2022 20:35 Ответить
Письменная озабоченность не?
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29.04.2022 20:20 Ответить
Якщо подвоїти нуль, все одно вийде нуль...
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29.04.2022 20:21 Ответить
Вийде два нуля.

- что такое два нуля и "м"?
- мужской туалет.
- а два нуля и "ж"?
- женский туалет.
- а два нуля и "н"?
- ООН.
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30.04.2022 08:32 Ответить
Зачот! Хорошо, когда в такой ситуации большие люди меняются в лучшую сторону.
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29.04.2022 20:22 Ответить
оно просто глубоко просралось , с облегчением вздохнуло !
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29.04.2022 20:42 Ответить
Пора рашку выкидывать из совбеза.
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29.04.2022 20:22 Ответить
2014 - самий рік був коли це потрібно було зробити,
а то і раніше...
прогавила і оон і всі інші те гамніще...
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29.04.2022 20:39 Ответить
Многие возмущаются-почему генсек оон в начале посетил Москву, а потом Киев. Да потому что у него есть инкстинт самосохранения и
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29.04.2022 20:23 Ответить
А приехал бы сначала в Киев - на один вопрос было бы больше к пуйлу: вовик, что это было?
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29.04.2022 22:42 Ответить
Ми не здамося, - сказав Гутерріш, - наша стурбованість міцна як ніколи, ми рішуче подвоїли наше занепокоєння!
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29.04.2022 20:23 Ответить
Ця організація нічого не зробила в реальності, для безпеки на землі,окрім (глибокої стурбованості) по відношенню до всіх актів агресії на земній кулі. Це така собі Ліга націй2 безпомічна і беззуба.
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30.04.2022 07:09 Ответить
Не можна подвоїти те-чого немає...
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29.04.2022 20:26 Ответить
а хіба ми планували здаватися? ))
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29.04.2022 20:26 Ответить
Бідолаха до пенсії вже дні рахує. )))
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29.04.2022 20:32 Ответить
Генеральний секретар ООН Анторніу Гутерріш написав листа українцям після відвідин Києва...
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29.04.2022 20:33 Ответить
Так він пісатєль, однако...

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29.04.2022 20:42 Ответить
Та вы то ладно, главное чтобы МЫ не сдались.
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29.04.2022 20:33 Ответить
если вы кацапы сдадитесь ты Украина победит
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30.04.2022 03:02 Ответить
А в Москве путену так ручку жал! И почему только "удвоить"? А не удесятерить? Зарплата не позволяет? Или из теплой ванны не хочется вылазить?
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29.04.2022 20:34 Ответить
а яка падаль веде війну проти України - він не знає?
Якщо не знає - то куди підуть, куди будуть направлені його "зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань"???
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29.04.2022 20:36 Ответить
Ми ні, а ти йди за кацапським кораблем!
Де ваша оон була, коли кацапи бомбили Сирію, Грузію, Чечню?!
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29.04.2022 20:38 Ответить
Можливо задумка створити так контору була і непогана, але як показав час, толку з неї - нуль цілих, )(уй десятих.
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29.04.2022 20:41 Ответить
Ракета по Кийову трохи діду хвоста підсмалила.Аж піджилки затряслись.Своя шкурка дорожча.Побачимо
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29.04.2022 20:43 Ответить
Нафига он вообще приезжал? Оон нам никак не поможет. Это абсолютно беззубая организация.
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29.04.2022 20:53 Ответить
путин умудрился разозлить Генсека ООН, ну-ну
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29.04.2022 20:56 Ответить
Шлях до "зменшання людських страждань" він не може бути простим й тим більш тимчасовим договорняком по припиненню вогню . В Минську вже цілих два раза папірці понадписували .
Але без чіткого розуміння єдиного джерела цих "людських страждань" ніяки договорняки не спрацюють . Тобто перший крок : з"ясувати (якщо навіть зараз комусь там в ООН не ясно) , й назвати вголос це джерело . Крок другий -- повна ліквідація цього джерела . Півторюю - повна .
Тобто , до рівня церг за гуманітаркою й бійок за тарілками гуманітарних щєй .... Й це єдиний шлях .

А усякі розмови про те , що требо усі сторони рахувати можете назад в дупу засунути !
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29.04.2022 20:59 Ответить
Обісрацця!!!!
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29.04.2022 21:16 Ответить
ООН подвоїть зусилля... , нуль помножений на два, дає нуль. Жартівник ти , Антоша.
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29.04.2022 21:34 Ответить
Ну что импотент ооновский отметился в мацкве с ****** . А теперь и на твоей совести в какой-то мере вина за убитую нашу журналистку.
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29.04.2022 22:36 Ответить
никто и не сдается. кацапстан будет уничтожен
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29.04.2022 23:27 Ответить
ПО ЭТОМУ НЕОБХОДИМО УБИТЬ ВСЕХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ КОРРУПЦИОНЕРОВ !)
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30.04.2022 04:35 Ответить
...цікаво який бюджет ООН на отримання цих вічно "глубоко озабочєних" , можливо замість озабочення відправити їх у відпустку за власний рахунок, кантору здати під офіси біржовикам, а гроші нам потребу ЗСУ.
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30.04.2022 05:07 Ответить
Нормальний у них бюджет. Особливо у статті "представницькі витрати". І на сауни вистачить, і на бл@дєй. Ну і касабських газових ржублів стурбовані ублюдки з ООН не цураються тихенько отримувати за "правильні" голосування
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30.04.2022 09:24 Ответить
Тобто тепер через чотири місяці до гаспадіна пу на ковер прискачеш?
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30.04.2022 10:10 Ответить
 
 