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Мы не сдадимся, - генсек ООН Гутерриш написал письмо украинцам после посещения Киева
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Организация Объединенных Наций удвоит свои усилия по спасению жизней и уменьшению человеческих страданий в Украине, заявил Генеральный секретарь ООН Анторниу Гутерриш после визита в Киев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.
"Я был тронут стойкостью и храбростью народа Украины. Мое послание к нему простое: мы не сдадимся, - отметил Генсек. - ООН удвоит свои усилия для спасения жизней и уменьшения человеческих страданий. В этой войне, как и во всех войнах, гражданские лица всегда платят самую высокую цену".
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+28 Вася Шевченко f77d76ba
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показать весь комментарий29.04.2022 20:22
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а ноль как не умнажай остаётся ...........................
підручник ариxметики, 4й класс...
- что такое два нуля и "м"?
- мужской туалет.
- а два нуля и "ж"?
- женский туалет.
- а два нуля и "н"?
- ООН.
а то і раніше...
прогавила і оон і всі інші те гамніще...
Якщо не знає - то куди підуть, куди будуть направлені його "зусилля для порятунку життів та зменшення людських страждань"???
Де ваша оон була, коли кацапи бомбили Сирію, Грузію, Чечню?!
Але без чіткого розуміння єдиного джерела цих "людських страждань" ніяки договорняки не спрацюють . Тобто перший крок : з"ясувати (якщо навіть зараз комусь там в ООН не ясно) , й назвати вголос це джерело . Крок другий -- повна ліквідація цього джерела . Півторюю - повна .
Тобто , до рівня церг за гуманітаркою й бійок за тарілками гуманітарних щєй .... Й це єдиний шлях .
А усякі розмови про те , що требо усі сторони рахувати можете назад в дупу засунути !