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Новости Война в Украине
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Путин мог бы прекратить войну за минуту, так было бы лучше для самой России, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Российская переговорная позиция – это тотальный цинизм.

Об этом в интервью изданию Медуза заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких сигналов о том, что он (Путин. – Ред.) пытается найти какой-то выход, мы не видим. Российская переговорная позиция – это тотальный цинизм. Они настаивают на полной капитуляции Украины, а во время переговоров его генералы бомбят украинские города и берут в осаду Мариуполь. Человек, родившийся в Ленинграде вскоре после блокады, в которой погибли его родственники, не может не понимать, что такое военная осада города с мирными жителями", - говорится в сообщении.

Нуланд подчеркнула, что если Путин не готов заканчивать войну, пусть объявит перемирие, украинцы вернутся за стол переговоров хотя бы с осознанием того, что Россия готова добросовестно отстаивать дипломатическое решение.

"Вместо этого война продолжается, он требует не меньше, чем полную капитуляцию Украины и даже не дает вывезти мирных жителей из Мариуполя. Но он мог бы прекратить все это за минуту. Так будет лучше для самой России — не говоря уже об Украине и остальном мире", – подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для Путина и России, - Нуланд
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Топ комментарии
+17
Пуйло ж сказало, що всі сруськіє попадуть в РАЙ - після цієї заяви в РАЮ задумалися про вступ в НАТО
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29.04.2022 20:31
+17
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29.04.2022 20:34
+13
Всего одна пуля остановит ху.ла и войну и хаос который создал этот бункерный толпойоп.
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29.04.2022 20:27
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Санкций не снимать…
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29.04.2022 20:27 Ответить
перевод с дипломатического ....А воно таки конченое *********...
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29.04.2022 20:33 Ответить
Чомусь згадалася стара стрічка - "Вусатий Нянь".

"Ненавижу круглых, не люблю румяных, не люблю весёлых и вообще всех."
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29.04.2022 20:44 Ответить
Всего одна пуля остановит ху.ла и войну и хаос который создал этот бункерный толпойоп.
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29.04.2022 20:27 Ответить
і в такому випадку є 99% вірогідності, що появиться інший ампіратор касапії ********. Як чинне ***** появилось після єльціна - сподіваюсь, ніхто не забув, хто розв'язав першу чеченську (та й другу також...) війну в 1996-му році?
Все просто: це така природа касапів: завойовувати.
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29.04.2022 20:44 Ответить
бред - не появится никакой император там будет война между кланов
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30.04.2022 03:05 Ответить
він не з тих хто відрікається від трону! не справжній цар. Народженний у трущобах...
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29.04.2022 20:28 Ответить
Хутлєр повинен здохнути! Так буде ще краще для самого козлостану не кажучи вже про Україну та світ вцілому.
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29.04.2022 20:28 Ответить
цього мало. Має здохнути весь касапстан.
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29.04.2022 20:45 Ответить
Откуда такая уверенность? Неужели на таком высоком уровне не знают психологию маньяков?
История, мля, ничему не учит. Жаль...
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29.04.2022 20:28 Ответить
Ті гроші які вже пішли на війну скоро будуть вимірюватися триліонами доларів. Кілера за 10 міліардів доларів можна найняти?
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29.04.2022 20:29 Ответить
можна только путлер перекупит его - у него самого то милиардов 300-400 в .. было
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30.04.2022 03:07 Ответить
Потрібно розчавити бункерного смердючого клопа в його смердючому клоповнику-тоді війна припиниться...
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29.04.2022 20:29 Ответить
Ні не припиниться. Доки не відбудеться денацифікація **********, міжнародний суд над рашизмом і притягнення до кримінальної відповідальності військових злочинців. Без цього буде хіба що *****-2,3,4...
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29.04.2022 22:18 Ответить
нет ты не прав - война сразу закончится так как в рашке начнется передел собственности и борьба за поддержку запада
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30.04.2022 03:09 Ответить
Пуйло ж сказало, що всі сруськіє попадуть в РАЙ - після цієї заяви в РАЮ задумалися про вступ в НАТО
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29.04.2022 20:31 Ответить
Не попадуть. Бо як поцілять, то буде все як завжди. Навіть у блакитне небо не влучать. Влучать у мирних мешканців пекла, щоб усі знали хто найкрутіший. Тут би пеклу треба було б задуматися - а чи не вступити до НАТО?
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29.04.2022 20:39 Ответить
Пусть Московия здохнит.
Никокой россии не существует.
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29.04.2022 20:32 Ответить
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29.04.2022 20:34 Ответить
Якби Нуланд читала "12 стільців" ,то знала б таку фразу "ну нє будтє рєбьонкам"((((
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29.04.2022 20:37 Ответить
Якщо він сам припинить війну, то його челядь сприйме це як слабість і розірве на сувеніри.
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29.04.2022 20:37 Ответить
***** всё ждёт печенушек от Нуланд. Могла бы послать ему пачку вместе с извещением явится лично в Гаагу.
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29.04.2022 20:39 Ответить
для касапів, можливо, припинити війну прямо зараз було би й краще... але для світу буде краще, якщо вся касапія розпадеться на друзки.

До речі: що означає для касапів "припинити війну за одну хвилину"? Вивести свої війська з усіх окупованих територій включно з Кримом?
А на інакше в переговорах ми не погодимось, ніколи.
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29.04.2022 20:40 Ответить
А репарації?
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29.04.2022 22:13 Ответить
кто это мы? твой зеленский уже погодився лишь бы не воевать
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30.04.2022 03:11 Ответить
Пані Нуланд, там немає чим мислити - ***** використаний кондом
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29.04.2022 20:41 Ответить
Путін припиняє війну. І що далі? російський Херсон...російський Донбас...російський Крим...?
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29.04.2022 20:41 Ответить
Кращий комент в цій новині(обговоренні)
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29.04.2022 20:44 Ответить
облезлому додыхающему *****, как крысе загнанной в угол, плевать на всё и всех...
в своем бункере, оторванный от информации и правды... оно боится даже собственной тени и в каждом видит киллера...мания величия переросла в манию преследования и паранойю...
оно никогда не даст приказа прекратить...ибо победобесие ему выело весь ботокс в голове и оно возомнило себя победителем в великой отечественной... оно примеряет этот мундир с детства...
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29.04.2022 20:43 Ответить
Не припинить, назад дороги в нього нема. Найшвидший шлях припинити війну - вибух побутового газу під час наради путлера і його шобли. Як у Кремінній.
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29.04.2022 20:45 Ответить
Проблема в том, что этот плешивый гидроцефал совсем кукухой поехал, и живет в своем маня-мирке, где он "вяликий завоеватель" и уже победил весь мир. Не представляю, когда реальность постучится ему в лоб, когда всех кацапов ВСУ в фарш перемелет? Но и тогда у него все будет "по плану".
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29.04.2022 20:45 Ответить
Мертвий путін міг би припинити війну за хвилину, так було б краще для самої Росії...
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29.04.2022 20:47 Ответить
После Саммита на базе в Рамштайне Крыса кремлевская попадет в Ад...там тишина и черьти давно Казан прииготовили для бульону..
..
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29.04.2022 20:59 Ответить
Lesya Porutska-Sakovych is with Evhen Zherebetskyi.

18 hrs ·

"Ми хочемо отримати максимум гарантій для України" - глава держави розповів про підготовку угоди щодо завершення війни, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з Прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим (цитата з видання "***********").

Що це таке?!!

А Єрмак там сидів у суфлерській будці? Це що - відповідь Банкової, під диктовку кремля, на підсумки зустрічі в Рамштайні та голосування за ленд-ліз?!



https://**********.com.ua/.../my-hochemo-otrymaty.../



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4 Comments

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29.04.2022 21:18 Ответить
Єдиний шляг "припинення вогню" він на кордоні Ростовської , Белгородської області (й) України .
Другий напрямок це колонна біженців мацьковського улуса на Керченськом мосту и в керчинський протоці з наступним підривом цього мосту !
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29.04.2022 21:24 Ответить
Тарас Чорновіл

Абсолютно жахливі повідомлення з Маріуполя. Рашисти скинули особливо потужні бомби, призначені для руйнування бункерів та пробивання багатометрових бетонних перекриттів. Напередодні неприховано демонстрували роботу зрадника, одного з працівників керівної ланки підприємства, який чітко показав ворогу розташування підземних приміщень під заводом. Завдяки йому вони отримали достатню інформацію, щоб вирахувати, де саме може розташовуватися шпиталь для поранених. Здорова логіка спрямовує захисників перенести своїх поранених у найбільш захищені приміщення. З досвіду попередніх бомбардувань мали підстави вважати, що ці укриття не будуть зруйновані. Але є ще й злочинна логіка - умисно вдарити саме в ці місця, заготувавши особливо потужну зброю.

Я не буду й не маю моральної сили публікувати кадри з цього жахливого місця смерти. Як повідомляють, серед поранених бійців дуже багато загинули. Друзі пробують їх відкопати із завалів, знайти живих. Це дійсно жахливо. Ворог не вміє битися із живими й здоровими, тому умисно вишукує місце перебування хворих і поранених та вбиває їх. Переконаний, що удар наносили саме в напрямку ймовірного розташування шпиталю. Ці виродки умисно демонструють свою жорстокість і нелюдяність, мріючи цим зламати стійкість і опір живих.

І ще про мерзенного путіна. Цей недолюдок недавно демонстративно на камери заявляв, що віддає наказ припинити обстріли й атаки Азовсталі. Це з першого й до останнього слова було брехнею. Наказ був протилежним - посилити удари та збільшити потужність смертоносних зарядів. Для чого ця наволоч брехала? Це не на внутрішній ринок. Тим мерзенним сотворінням у їхній помийці таке почуття, як людяність, незнайоме - чим більше десь когось, кого їм назвали ворогами, убивають, тим для них більша "радость і ґордость"... Це було для зовнішньої авдиторії. Тема Маріуполя та евакуації цивільних і поранених стала основною у численних зверненнях до нього від міжнародних лідерів. Цей район Маріуполя не переставали бомбити після тієї фрази ні на годину. Але він забажав відбитися від надокучливих розмов - мовляв, ми там не ведемо бойових дій, ми не стріляємо Нехай виходять, ми їх випустимо. А тим часом, доки іноземні лідери із почуттям виконаного обов'язку заспокоювалися, нищив останній осередок опору зі ще страшнішою силою.

А стосовно саме цього дикого удару по шпиталю, то тут я бачу пряму прив'язку до візиту Генсека ООН. Кожні переговори з путлєром та бажання його вмиротворити завжди призводять до збільшення числа жертв. Цього разу він продемонстрував свою зневагу до всіх людських принципів Антоніо Гуттерешу. Це така путінська нелюдська бравада: ось що я можу зробити - і які у вас проти мене засоби й механізми? Я тобі обіцяв, що не буду бомбити, - а я ні перед ким зобов'язань не маю. А ще це убивство беззахисних було чітко підігнане в часі до приїзду Генсека до Києва і його переговорів із Зеленським - отакий додатковий меседж.

Істинно, навіть найстрашніша смерть у муках самого путлєра і всього його звироднілого насєлєнія не спокутує того зла, яке вони творять...





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29.04.2022 21:34 Ответить
Ніколи він її сам з доброї волі не припинить. Розумна жінка і такі бабські уявлення. Каток війни вже не зупинити наказами.
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29.04.2022 21:51 Ответить
Причому тут *****, буде не він, а хто не будь інший буде те саме, це боротьба між двома світоглядами, між рабами та вільними людьми й закінчиться вона може тільки нашою перемогою, над рабами і їх потомками. Вся зелена команда це представники такого ж світогляду як і *****, тому нам так важко боротися з ворогом та своїми зрадниками.
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30.04.2022 05:53 Ответить
Припинити і піти проти волі свого народу?
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30.04.2022 09:10 Ответить
 
 