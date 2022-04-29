Путин мог бы прекратить войну за минуту, так было бы лучше для самой России, - Нуланд

Российская переговорная позиция – это тотальный цинизм.

Об этом в интервью изданию Медуза заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ.

"Никаких сигналов о том, что он (Путин. – Ред.) пытается найти какой-то выход, мы не видим. Российская переговорная позиция – это тотальный цинизм. Они настаивают на полной капитуляции Украины, а во время переговоров его генералы бомбят украинские города и берут в осаду Мариуполь. Человек, родившийся в Ленинграде вскоре после блокады, в которой погибли его родственники, не может не понимать, что такое военная осада города с мирными жителями", - говорится в сообщении.

Нуланд подчеркнула, что если Путин не готов заканчивать войну, пусть объявит перемирие, украинцы вернутся за стол переговоров хотя бы с осознанием того, что Россия готова добросовестно отстаивать дипломатическое решение.

"Вместо этого война продолжается, он требует не меньше, чем полную капитуляцию Украины и даже не дает вывезти мирных жителей из Мариуполя. Но он мог бы прекратить все это за минуту. Так будет лучше для самой России — не говоря уже об Украине и остальном мире", – подытожила она.

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