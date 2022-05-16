Нидерландская компания Hospitainer предоставит Украине шесть мобильных госпиталей на 10 млн евро

Украина получает мощную поддержку международных партнеров по восстановлению медицинской отрасли.

Как передает Цензор.НЕТ, по инициативе МБФ "Фонд Добра и Любви", правительство Нидерландов и компания Hospitainer передадут Украине шесть мобильных госпиталей на общую сумму 10 млн. евро.

28 апреля в ходе встречи представителей компании Hospitainer, МБФ "Фонд Добра и Любви" и "International Medical Corps" (IMC) с Министерством здравоохранения Украины была обсуждена поставка госпиталей, а также приоритетные потребности системы здравоохранения в условиях военного положения и стратегические вещи для программы восстановления страны.

"Я искренне благодарен правительству Нидерландов за то, что оно быстро рассмотрело обращение Фонда Добра и Любви о предоставлении помощи украинской системе здравоохранения и закупило у компании Hospitainer необходимые мобильные госпитали для Украины. В рамках дальнейшего сотрудничества мы планируем организовать системное восстановление больниц", - отметил председатель попечительского совета МБФ "Фонд Добра и Любви" Александр Дубовой

Стороны достигли согласия по восстановлению поврежденных украинских госпиталей с участием компании Hospitainer и International Medical Corps (IMC). Эксклюзивным партнером и координатором такой помощи со стороны Нидерландов будет выступать МБФ "Фонд Добра и Любви".

Мобильные госпитали могут вмещать от 30 до 50 человек, имеют операционную комнату, больничные и процедурные палаты, встроенные лаборатории и все необходимое медоборудование. Также в рамках проекта были предоставлены медикаменты, рассчитанные на использование в течение одного года.

Читайте: Палата представителей США окончательно проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины