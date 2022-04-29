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Новости Война в Украине
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Цель США – добиться, чтобы война завершилась стратегическим поражением для Путина, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нуланд

Соединенные Штаты вместе с союзниками готовятся к развитию событий, когда Россия использует ядерное оружие.

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила в интервью изданию "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, с начала этого конфликта мы уже поняли, что исходящие от Путина угрозы следует воспринимать всерьез. Поэтому США и наши союзники готовятся и к такому развитию событий (как ядерная война.- Ред.). Но если дойдет до этого, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни Россия уже никогда не оправятся. Точно не при нашей с вами жизни", - сказала Нуланд.

Замгоссекретаря США также прокомментировала угрозы ядерной войной, которые вылавливают российские пропагандисты в эфире государственного телевидения.

Читайте: Путин мог бы прекратить войну за минуту, так было бы лучше для самой России, - Нуланд

"Это очень безответственное поведение для страны - постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не дай Бог, чтобы Путин или его генералы реально были готовы принять такое решение", - сказала Нуланд.

В то же время она подчеркнула, что эта война должна завершиться поражением РФ.

"Наша цель – достичь того, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму чрезмерно дорого. И, конечно, мы хотим, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство, укрепляющее свои добрососедские отношения и с Европой, и с российскимнародом.

Русские тоже не заслуживают всех страданий, которые на них обрушивает эта война: тел убитых солдат, прибывающих домой в гробах и мешках к их женам, матерям и детям, последствиям экономических санкций. Но причина этого – только решение Путина начать войну в Украине вместо того, чтобы вложить всю свою энергию в укрепление самой России и ее экономики", – убеждена Нуланд.

Смотрите: Новый российский шабаш, дорога в ад, братья по уму. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Топ комментарии
+18
Виктория, тут надо уточнить : стратегическое поражение не только для бункерного гитлера лично, но и для всей раши в целом. Ведь поддерживающих эту дичь активно или пассивно большинство будем откровенны, поэтому и "праздник" должен быть для всех, ну а тем, кто был против - извините не повезло, так бывает
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29.04.2022 20:45
+17
Амерам-черговий респектище...
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29.04.2022 20:42
+10
Alexander Kovalenko @zloy_odessit

Между тем в Кургане на стратегическом предприятии «Синтез» случился хлопок. Данное предприятие обеспечивает антибиотиками госпитали. Заранее отмечу, что #этонемы. Где этот Курган, а где Украина. Но в целом, теперь выживаемость раненных в российских Л/У ещё немного понизится.
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29.04.2022 20:53
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Амерам-черговий респектище...
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29.04.2022 20:42 Ответить
"Росіяни теж не заслуговують на всі страждання, які на них обрушує ця війна: тіл убитих солдатів, які прибувають додому в трунах і мішках до їхніх дружин, матерів і дітей, наслідків економічних санкцій. Але причина цього - лише рішення Путіна розпочати війну в Україні"

А то нічого, що війну з Україной підтримують 74% россиян? Все одне один путін паганий, а вони не винні?
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29.04.2022 22:19 Ответить
Може, американцям?
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30.04.2022 08:17 Ответить
топ підбірка мочилова кацапів
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29.04.2022 20:44 Ответить
Виктория, тут надо уточнить : стратегическое поражение не только для бункерного гитлера лично, но и для всей раши в целом. Ведь поддерживающих эту дичь активно или пассивно большинство будем откровенны, поэтому и "праздник" должен быть для всех, ну а тем, кто был против - извините не повезло, так бывает
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29.04.2022 20:45 Ответить
русню треба або знищити або загнати *під шконку* назавжди, заморозити чи відібрати ЯЗ!
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29.04.2022 20:46 Ответить
Какой-то пророссийский модер-дебил меня периодически банит. Или это проблемы сайта?..
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29.04.2022 20:48 Ответить
Як би він тебе банив, то ти вже не писав би.
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29.04.2022 20:51 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit

Между тем в Кургане на стратегическом предприятии «Синтез» случился хлопок. Данное предприятие обеспечивает антибиотиками госпитали. Заранее отмечу, что #этонемы. Где этот Курган, а где Украина. Но в целом, теперь выживаемость раненных в российских Л/У ещё немного понизится.
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29.04.2022 20:53 Ответить
Знову "бавовна"! Що ж... мабуть пороблено!
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29.04.2022 21:28 Ответить
хлопок с незначительным задымлением и возгоранием. Зато паллеты целы, удобно трупы вывозить
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29.04.2022 23:36 Ответить
а чего там на последнем этаже окон нет ? что украли кацапы ? эх ну как де так
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30.04.2022 03:16 Ответить
Как -бы то ни было , а опасаться есть чего.
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29.04.2022 20:55 Ответить
Ключове слово -- "стратегічна".
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29.04.2022 20:55 Ответить
Заслуживают, заслуживают это не мы вторглись в чужую страну, так что пусть агребают.
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29.04.2022 20:58 Ответить
Буде новий концлагер....путлеркапутов имени профессора Преображенского...
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29.04.2022 21:04 Ответить
это не цель сша а цель всего мира!
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29.04.2022 21:06 Ответить
Странно - а вот ермолки-подоляки-арестовичи-абрамхамии утверждают, что цель - дать путину сохранить лицо...
Кто интересно патриот Украины Нуланд, или зеленомойские?
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29.04.2022 21:13 Ответить
Гарно починалось, а закінчилось не дуже:
"...держава, яка зміцнює свої добросусідські відносини і з Європою, і з російським народом." Цьому не бути. Дивує, що на Заході досі є люди, які винять у всьому виключно *****. А ці дюраві під@раси по наказу тут гвалтували та катували? Стріляти гнид при першому кроці за межі нашого кордону. Лише потім питати як звати і що хотів.
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29.04.2022 21:15 Ответить
Все правильно сказала поважна пані, але вона знову помиляється, коли каже, що росіяни не заслуговують на всі страждання. Ще й як заслуговують, бо це не пуйло тут нас вбиває, а сотні тисяч росіян з одобрення мільйонів росіян їх родичів і друзів. Хороші росіяни - це мертві росіяни, доказано часом.
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29.04.2022 21:57 Ответить
ДВІ БЕЗУМОВНІ РЕЧІ...

Юрій СИРОТЮК пише:

Дві речі які не можливо обговорювати з Росією: мир і систему воєнної організації України

Нещодавно колишня віце-прем'єрка з часів Порошенка Климпуш-Цинцадзе зробила важливе зізнання про те, що мир на умовах Кремля, гірше війни.

Вона знає про що говорить.

Бо ілюзорний ганебний мир у вигляді Мінська-1 і Мінська-2 дозволив Росії перегрупуватися, використати сірійську кампанію для росту своєї геополітичної ваги і випробування широкомасштабної війни з застосуванням авіації, флоту та ракетного оззброєння.

Під час «передишки» на українському фронті, Росія спробувала активно втрутитися в геополітичні розклади на африканському континенті і навіть в Південній Америці, Росія активно працювала над формуванням ПВК.

В Україні ж було придушено добровольчий рух, а відверті агенти Кремля отримали нафтові потоки, телевізійні канали та доступ до влади.

Тому не можу не погодитися, що мир на умовах Кремля страшніше війни.

І крім ганьби передбачає відкладену війну. Ще страшнішу.

Тому нині непокоїть, що предметом «безпредметних» розмов з окупантами (бо тільки армія визначить реальну лінію фронту з ворогом) є спосіб організації оборони України.

Очевидно, Україна впливає самостійно лише на один із трьох сценаріїв оборони.

Бо повернення Україні пограбованої ядерної зброї залежить від волі шахраїв, які цю зброю відібрали. І є наразі нереалістичним сценарієм.

Так само як малореалістичним є реальність гарантій безпеки України третіх сторін. Нині ніхто не готовий воювати проти Росії разом з Україною.

Навпаки, нині лише Україна воює проти Росії за всіх.

Тому наразі єдиним базовим і реалістичним сценарієм є орієнтація на власні сили в обороні країни.

Тут дивним виглядає навіть сама можливість обговорення з ворогом чисельності армії та якості оззброєння.

Армії і зброї апріорі має бути достатньо щоб в Росії відпадала навіть думка косо глянути в наш бік.

Базовою формою міжнародно-політичного позиціонування (до готовності прийняття України в НАТО)є оззброєний нейтралітет за умовним швейцарським зразком.

Він передбачає.

Масовий стрілецький вишкіл усього дорослого населення (п'ятимісячний базовий). З подальшою участь в щорічних зборах та залучення до тероборони та правом тримання зброї дома.

Право володіти цивільною вогнепальною зброєю відповідальних громадян.

Створенням військово-козацьких поселень на кордоні з ворогом.

Друге. ******* високоозброєну професійну армію на яку щороку витрачатиметься не менше 5% ВВП в мирний час.

Треттє. Наявність неядерних стратегічних ракетних сил. Ракет, що здатні наносити удари вглиб території противника та завдавати загрози та істотної шкоди стратегічним центрам ворога.

І це ми маємо робити апріорі не погоджуючи власних планів з будь-ким.

І ворог має знати, що у випадку агресії ми спочатку його швидко демілітаризуємо, а потім ще й деімперіалізуємо.

А до того часу жодного миру з Росіє не буде…





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29.04.2022 22:02 Ответить
Кацапы должны быть уничтожены
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29.04.2022 22:22 Ответить
полным ходом идём к ядерной войне... неужели никто не решится из окружения чтобы покончить с этой трижды никому не нужной жизнью бункерного урода...
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29.04.2022 23:36 Ответить
не будет ни какой ядерной войны путлер ссцыкло- полу-труп никто его приказы выполнять не будет
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30.04.2022 03:18 Ответить
 
 