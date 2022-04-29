Цель США – добиться, чтобы война завершилась стратегическим поражением для Путина, - Нуланд

Соединенные Штаты вместе с союзниками готовятся к развитию событий, когда Россия использует ядерное оружие.

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила в интервью изданию "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, с начала этого конфликта мы уже поняли, что исходящие от Путина угрозы следует воспринимать всерьез. Поэтому США и наши союзники готовятся и к такому развитию событий (как ядерная война.- Ред.). Но если дойдет до этого, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни Россия уже никогда не оправятся. Точно не при нашей с вами жизни", - сказала Нуланд.

Замгоссекретаря США также прокомментировала угрозы ядерной войной, которые вылавливают российские пропагандисты в эфире государственного телевидения.

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"Это очень безответственное поведение для страны - постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не дай Бог, чтобы Путин или его генералы реально были готовы принять такое решение", - сказала Нуланд.

В то же время она подчеркнула, что эта война должна завершиться поражением РФ.

"Наша цель – достичь того, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму чрезмерно дорого. И, конечно, мы хотим, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство, укрепляющее свои добрососедские отношения и с Европой, и с российскимнародом.

Русские тоже не заслуживают всех страданий, которые на них обрушивает эта война: тел убитых солдат, прибывающих домой в гробах и мешках к их женам, матерям и детям, последствиям экономических санкций. Но причина этого – только решение Путина начать войну в Украине вместо того, чтобы вложить всю свою энергию в укрепление самой России и ее экономики", – убеждена Нуланд.

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