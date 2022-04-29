Цель США – добиться, чтобы война завершилась стратегическим поражением для Путина, - Нуланд
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты вместе с союзниками готовятся к развитию событий, когда Россия использует ядерное оружие.
Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила в интервью изданию "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, с начала этого конфликта мы уже поняли, что исходящие от Путина угрозы следует воспринимать всерьез. Поэтому США и наши союзники готовятся и к такому развитию событий (как ядерная война.- Ред.). Но если дойдет до этого, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни Россия уже никогда не оправятся. Точно не при нашей с вами жизни", - сказала Нуланд.
Замгоссекретаря США также прокомментировала угрозы ядерной войной, которые вылавливают российские пропагандисты в эфире государственного телевидения.
"Это очень безответственное поведение для страны - постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не дай Бог, чтобы Путин или его генералы реально были готовы принять такое решение", - сказала Нуланд.
В то же время она подчеркнула, что эта война должна завершиться поражением РФ.
"Наша цель – достичь того, чтобы эта война завершилась стратегическим поражением для Владимира Путина. Мы хотим, чтобы эта военная авантюра стоила ему и его режиму чрезмерно дорого. И, конечно, мы хотим, чтобы Украина не только выжила, но и процветала как демократическое независимое государство, укрепляющее свои добрососедские отношения и с Европой, и с российскимнародом.
Русские тоже не заслуживают всех страданий, которые на них обрушивает эта война: тел убитых солдат, прибывающих домой в гробах и мешках к их женам, матерям и детям, последствиям экономических санкций. Но причина этого – только решение Путина начать войну в Украине вместо того, чтобы вложить всю свою энергию в укрепление самой России и ее экономики", – убеждена Нуланд.
Пожалуйста, подождите...
А то нічого, що війну з Україной підтримують 74% россиян? Все одне один путін паганий, а вони не винні?
Между тем в Кургане на стратегическом предприятии «Синтез» случился хлопок. Данное предприятие обеспечивает антибиотиками госпитали. Заранее отмечу, что #этонемы. Где этот Курган, а где Украина. Но в целом, теперь выживаемость раненных в российских Л/У ещё немного понизится.
Кто интересно патриот Украины Нуланд, или зеленомойские?
"...держава, яка зміцнює свої добросусідські відносини і з Європою, і з російським народом." Цьому не бути. Дивує, що на Заході досі є люди, які винять у всьому виключно *****. А ці дюраві під@раси по наказу тут гвалтували та катували? Стріляти гнид при першому кроці за межі нашого кордону. Лише потім питати як звати і що хотів.
Юрій СИРОТЮК пише:
Дві речі які не можливо обговорювати з Росією: мир і систему воєнної організації України
Нещодавно колишня віце-прем'єрка з часів Порошенка Климпуш-Цинцадзе зробила важливе зізнання про те, що мир на умовах Кремля, гірше війни.
Вона знає про що говорить.
Бо ілюзорний ганебний мир у вигляді Мінська-1 і Мінська-2 дозволив Росії перегрупуватися, використати сірійську кампанію для росту своєї геополітичної ваги і випробування широкомасштабної війни з застосуванням авіації, флоту та ракетного оззброєння.
Під час «передишки» на українському фронті, Росія спробувала активно втрутитися в геополітичні розклади на африканському континенті і навіть в Південній Америці, Росія активно працювала над формуванням ПВК.
В Україні ж було придушено добровольчий рух, а відверті агенти Кремля отримали нафтові потоки, телевізійні канали та доступ до влади.
Тому не можу не погодитися, що мир на умовах Кремля страшніше війни.
І крім ганьби передбачає відкладену війну. Ще страшнішу.
Тому нині непокоїть, що предметом «безпредметних» розмов з окупантами (бо тільки армія визначить реальну лінію фронту з ворогом) є спосіб організації оборони України.
Очевидно, Україна впливає самостійно лише на один із трьох сценаріїв оборони.
Бо повернення Україні пограбованої ядерної зброї залежить від волі шахраїв, які цю зброю відібрали. І є наразі нереалістичним сценарієм.
Так само як малореалістичним є реальність гарантій безпеки України третіх сторін. Нині ніхто не готовий воювати проти Росії разом з Україною.
Навпаки, нині лише Україна воює проти Росії за всіх.
Тому наразі єдиним базовим і реалістичним сценарієм є орієнтація на власні сили в обороні країни.
Тут дивним виглядає навіть сама можливість обговорення з ворогом чисельності армії та якості оззброєння.
Армії і зброї апріорі має бути достатньо щоб в Росії відпадала навіть думка косо глянути в наш бік.
Базовою формою міжнародно-політичного позиціонування (до готовності прийняття України в НАТО)є оззброєний нейтралітет за умовним швейцарським зразком.
Він передбачає.
Масовий стрілецький вишкіл усього дорослого населення (п'ятимісячний базовий). З подальшою участь в щорічних зборах та залучення до тероборони та правом тримання зброї дома.
Право володіти цивільною вогнепальною зброєю відповідальних громадян.
Створенням військово-козацьких поселень на кордоні з ворогом.
Друге. ******* високоозброєну професійну армію на яку щороку витрачатиметься не менше 5% ВВП в мирний час.
Треттє. Наявність неядерних стратегічних ракетних сил. Ракет, що здатні наносити удари вглиб території противника та завдавати загрози та істотної шкоди стратегічним центрам ворога.
І це ми маємо робити апріорі не погоджуючи власних планів з будь-ким.
І ворог має знати, що у випадку агресії ми спочатку його швидко демілітаризуємо, а потім ще й деімперіалізуємо.
А до того часу жодного миру з Росіє не буде…