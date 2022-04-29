РУС
Новости
17 050 41

Найдено еще одно массовое захоронение на освобожденной от российских оккупантов Киевщине, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский сказал, что правоохранители нашли еще одно массовое захоронение на территории Киевщины, которое находилось под российской оккупацией в марте. Всего же на территории Киевщины найдено убитыми около девяти сотен гражданских лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для польских СМИ.

Президент отметил: "¦"Международные институции иногда действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти - я имею в виду, нельзя привлечь (к ответственности - ред.) за неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это видели . Но тем не менее они же забирают следы (своих преступлений – ред.) – передвижные крематории, которые россияне завезли и сожгли людей, трупы.

Но тем не менее, они (следователи – ред.) ищут и находят. Представьте себе: было столько убитых, что, несмотря на то, что они сожгли (часть трупов в крематориях – ред.), снова нашли могилу 900 человек в Киевской области. 900 человек!

Сколько человек погибло – никто не знает. Будут последствия, будет следствие, последует перепись населения. Надо же найти всех этих людей (погибших от рук российских оккупантов – ред.) – мы ведь не знаем сколько!

Президент добавил, что украинские власти рассчитывают, что около 500 тысяч украинцев оккупанты незаконно депортировали в Россию.

Он заверил, что украинская прокуратура и правоохранители безусловно найдут и осудят всех российских оккупантов, причастных к преступлениям против гражданского населения. Однако для Украины важно международное признание, что россияне совершили подобные преступления, и Россия должна нести историческую ответственность за эту преступную войну.

Позже, Представитель Офиса президента Сергей Никифоров в комментарии УП уточнил, что 29 апреля действительно нашли еще одно массовое захоронение в Киевской области. Однако, по его словам, президент, говоря о 900 погибших, имел ввиду общее количество найденных тел в местности возле недавно найденной могилы.

+23
Якщо це правда, то на 95% ці жертви на совісті зеленського, який брехав людям про неможливість війни і не дав команди евакуйовуватись
показать весь комментарий
29.04.2022 20:58 Ответить
+16
На китайском государственном телевидении показали карту, демонстрирующую, к каким странам отойдет Россия после развала, передает https://t.me/c/1233777422/27520 «Украина Online» .
показать весь комментарий
29.04.2022 20:54 Ответить
+15
показать весь комментарий
29.04.2022 20:55 Ответить
На китайском государственном телевидении показали карту, демонстрирующую, к каким странам отойдет Россия после развала, передает https://t.me/c/1233777422/27520 «Украина Online» .
показать весь комментарий
29.04.2022 20:54 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 20:55 Ответить
Можно было и больше оставить Японии. Китайцы жлобы конечно...
показать весь комментарий
29.04.2022 21:02 Ответить
Курилы все-таки не закрасили..
показать весь комментарий
29.04.2022 21:08 Ответить
а бульбашам за що стільки землі?Вони ж навіть не стараються!Вся територія бульбостану має відійти Литві і Україні історичні землі.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:57 Ответить
зачем беларуси что то ещё отдали? Там всё должна быть Украина
показать весь комментарий
29.04.2022 23:10 Ответить
Це не помилка при перекладі?
показать весь комментарий
29.04.2022 20:54 Ответить
Якась дибільна звітність та статистика у наших правоохоронців та чиновників!
Вони же зовсім недавно звітували, що "200 зниклих без вісті".
І тут раптово 900 неврахованих вбитих!
Вони не знають скільки було мешканців?
А як вивезених повертати будемо, як що не знаємо скільки вивезено?
показать весь комментарий
29.04.2022 20:55 Ответить
так були знімки колетивних могил по Маріуполю на ютубі тижнів 2 тому, там взагалі квадратура велчезна за розмірами і могили розширялись і по довжині і по ширині
показать весь комментарий
29.04.2022 22:13 Ответить
Якщо це правда, то на 95% ці жертви на совісті зеленського, який брехав людям про неможливість війни і не дав команди евакуйовуватись
показать весь комментарий
29.04.2022 20:58 Ответить
ЗСУ воює, а не цивільне населення. Тобі сидячи в затишному пабі ніколи не зрозуміти біль 14 дівчини, яку згвалтували рашисти. Хоч її, як і сотні інших жертв можна було б врятувати від кривдників простою евакуацією за тиждень до війни.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:21 Ответить
А так они много навоевали. Он, все в могилах лежат. И ещё неизвестно скоко таких могил будет
показать весь комментарий
29.04.2022 21:38 Ответить
по собі судите?
навіть зараз, під час війни, далеко не всі виїжджають, ба більше - близько мільйона українців повернулося назад, в Україну, дуже багато тих, хто бажає воювати
показать весь комментарий
29.04.2022 21:58 Ответить
Эти люди много навоевали? Те, кто сейчас закопаны по могилам? А сколько ещё будет таких могил? А те, кого кацапы вывезли? Те много навоюют? Дети? Дети - мёртвые и пропавшие? Они тоже воюют?
показать весь комментарий
29.04.2022 22:09 Ответить
Той хто залишився б охороняти власне житло після евакуації жінок і людей старшого віку ( якби йому вчасно зброю видали ) . Хто за вашою логікою мав воювати - пенсіонери , жінки , діти ? (( Саме вони більшість у таких могилах становлять ((
показать весь комментарий
29.04.2022 22:35 Ответить
Воно закликало на шашлики їхати.

А Верховна ЗРада пішла на самі довші канікули за всю історію. Ще й Порошенко за те, що волав про армію і термінові закони намагались ув'язнити - та люди не дали і вгниди засцяли...
показать весь комментарий
29.04.2022 21:11 Ответить
Зеленский
розпустил Раду ,под предлогом ковида , а сам с каламоем в Буковеле на одном этаже проживал ,зная ,что через месяц война на лыжах катался ! Виноваты - правящая власть , брехавшая каждый день маляр ,Данилов ,арахамтя и прочие "прислужники"
показать весь комментарий
29.04.2022 22:41 Ответить
Всі ці поховання треба розслідувати з іноземною присутністю,щоб ніяких там москальських переведення стрілок не було.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:00 Ответить
"Переведення стрілок" усе одно буде. Але їх треба розглядати як обтяжливі обставини.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:09 Ответить
И ето твари русофашистские сделали меньше чем за месяц. Даже не хочется представлять сколько миллионов они бы убили людей за год окупации. Гитлер по сравнению с ******** мелкий хулиган.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:02 Ответить
Общался с многими родственниками, коллегами и знакомыми, практически в каждом селе куда заходили окупанты расстреливали гражданских людей. Уже сейчас счет убитых идет на десятки тысяч украинцев. Фашистскую Раzею нужно записать как самую большую в мире террористическую организацию. Чтобы твари рашистские никогда не отмылись от этого позора
показать весь комментарий
29.04.2022 21:06 Ответить
Какой нах позор?
Позор это у тех у кого есть совесть...
Эти скоты гордятся своими преступлениями.
Мрази должны быть огорожены и с самолётов туда забрасывать ножки Буша - чтоб не разбегались...
показать весь комментарий
29.04.2022 21:15 Ответить
В 1991 вже закинули. Літаками з США. На 43 млрд. доларів за програмою "Provide Hope". Результати подобаються? Відїлися кацапи на халяву, очухались і знову повернулися до "імперських планів"... Нічого їм "за поребрик" закидувати не варто. Нехай вчаться працювати!
показать весь комментарий
29.04.2022 21:56 Ответить
і вчать як буде китайською-пане,можна вже поїсти?
показать весь комментарий
29.04.2022 21:59 Ответить
Никаких больше ножек ‼️Пусть РашистыСадисты друг -друга жрут
показать весь комментарий
29.04.2022 22:44 Ответить
йому навіть на думку не спадає що він також відповідальний за цей геноцид українського народу.

Асфальт блд.. - і совість як у асфальту
показать весь комментарий
29.04.2022 21:18 Ответить
Самое страшное, что русских накачали пропагандой о том, чо здесь, в Украине, якобы действовали какие-то злобные нацисты, убивавшие всех русскоговорящих. Довели русских до такого скотского состояния, что на них не действует даже довод: "Зачем убивать тысячи русскоязячных жителей Харькова и Мариуполя, если цель - спасти русскоязячных?". Русские больны империализмом и фашизмом, и живут в виртуальной реальности, созданной ГБ-шными СМИ.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:18 Ответить
там негативна селекція 850 років велася.
росія, за суттю - країна-гопнік
пропаганда - то лише черговий привід для гопніка до когось до"батися
показать весь комментарий
29.04.2022 22:02 Ответить
У нас і у кацапів різне визначення "нациста". Для них "нацист" це той хто не любить "руzкіх" а відтак не прагне всіма силами і зі зброєю в руках стати частиною "руzкого міра". І пофіг якою мовою розмовляють і в якій країні живуть ті хто не визнає "вєлічіє *****" і "вєлічіє руzкого міра" - всі нацисти яких треба знищити і відібрати у них айфони, унітази і кружевні трусєля...
показать весь комментарий
29.04.2022 22:42 Ответить
Цинізм цього зеленого виродка просто зашкалює! Ця тварюка, ще у листопаді знала від американської розвідки, що буде велика війна. Вже у грудні всі провідні західні змі кричали, що рашисти будуть атакувати. До цієї тварюки у січні приїжджав особисто глава розвідки США і попереджав, що треба готуватися до війни. Скажу більше, за два тижні до війни, цей клоунський гнидник вивіз свою сім'ю і батьків у Іспанію... І тепер ця гидота розповідає про жертви! Ти тварюка ніхера не зробила аби замінувати північ, схід і південь, провести мобілізацію, вивезти дітей і жінок із півночі і сходу у західні області. Кончена тварюка, ці тисячі жертв серед цивільних - це твій злочин у тому числі!
показать весь комментарий
29.04.2022 21:31 Ответить
Скільки ще жінок , дітей , стариків повинна вбити московська "церква" , щоб терористично-диверсійна діяльність цих падонків та нелюдів , нарешті була заборонена в Україні ?
показать весь комментарий
29.04.2022 22:09 Ответить
Потому Зеленский цепляется за свой "Будапештский меморандум 2.0", потому так хочет встретиться с ******. Потому, что украинцы будут задавать вопросы и будут требовать ответы на них. И вскроется очень много такого, за что Зеленскому придётся отвечать перед законом
показать весь комментарий
29.04.2022 22:15 Ответить
До зелених дуже багато запитань І вони це чудово розуміють.
показать весь комментарий
29.04.2022 22:32 Ответить
В Украине уже работают словацкие криминалисты по преступлениям
показать весь комментарий
29.04.2022 22:45 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2022 22:47 Ответить
Нічого собі "оговорился" лідер ...
показать весь комментарий
29.04.2022 22:50 Ответить
1. Сократил военные программы и финансирование армии. 2. Строил бесполезные дороги в ущерб армии. 3. Публично заявлял, что не увеличит армию и то что расия не нападет, отправляя в мае на шашлыки. 4. Обосрался с обороной юга, разминировав чонгар в угоду хаба верещучки с покатушками на каланчак и цнапом.
Как итог всех его ошибок - десятки тысяч загубленных жизней мариупольцев, изнасилованные девочки в Буче и сотни расстрелянных людей ни за что рашистами, потому что глупый клоун стал президентом и наворотил таких делов, что уму не постижимо.
показать весь комментарий
29.04.2022 23:08 Ответить
 
 