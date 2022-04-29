Найдено еще одно массовое захоронение на освобожденной от российских оккупантов Киевщине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что правоохранители нашли еще одно массовое захоронение на территории Киевщины, которое находилось под российской оккупацией в марте. Всего же на территории Киевщины найдено убитыми около девяти сотен гражданских лиц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для польских СМИ.
Президент отметил: "¦"Международные институции иногда действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти - я имею в виду, нельзя привлечь (к ответственности - ред.) за неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это видели . Но тем не менее они же забирают следы (своих преступлений – ред.) – передвижные крематории, которые россияне завезли и сожгли людей, трупы.
Но тем не менее, они (следователи – ред.) ищут и находят. Представьте себе: было столько убитых, что, несмотря на то, что они сожгли (часть трупов в крематориях – ред.), снова нашли могилу 900 человек в Киевской области. 900 человек!
Сколько человек погибло – никто не знает. Будут последствия, будет следствие, последует перепись населения. Надо же найти всех этих людей (погибших от рук российских оккупантов – ред.) – мы ведь не знаем сколько!
Президент добавил, что украинские власти рассчитывают, что около 500 тысяч украинцев оккупанты незаконно депортировали в Россию.
Он заверил, что украинская прокуратура и правоохранители безусловно найдут и осудят всех российских оккупантов, причастных к преступлениям против гражданского населения. Однако для Украины важно международное признание, что россияне совершили подобные преступления, и Россия должна нести историческую ответственность за эту преступную войну.
Позже, Представитель Офиса президента Сергей Никифоров в комментарии УП уточнил, что 29 апреля действительно нашли еще одно массовое захоронение в Киевской области. Однако, по его словам, президент, говоря о 900 погибших, имел ввиду общее количество найденных тел в местности возле недавно найденной могилы.
Президент добавил, что украинские власти подсчитывают, что около 500 тысяч украинцев оккупанты незаконно депортировали в Россию.
Вони же зовсім недавно звітували, що "200 зниклих без вісті".
І тут раптово 900 неврахованих вбитих!
Вони не знають скільки було мешканців?
А як вивезених повертати будемо, як що не знаємо скільки вивезено?
навіть зараз, під час війни, далеко не всі виїжджають, ба більше - близько мільйона українців повернулося назад, в Україну, дуже багато тих, хто бажає воювати
А Верховна ЗРада пішла на самі довші канікули за всю історію. Ще й Порошенко за те, що волав про армію і термінові закони намагались ув'язнити - та люди не дали і вгниди засцяли...
розпустил Раду ,под предлогом ковида , а сам с каламоем в Буковеле на одном этаже проживал ,зная ,что через месяц война на лыжах катался ! Виноваты - правящая власть , брехавшая каждый день маляр ,Данилов ,арахамтя и прочие "прислужники"
Позор это у тех у кого есть совесть...
Эти скоты гордятся своими преступлениями.
Мрази должны быть огорожены и с самолётов туда забрасывать ножки Буша - чтоб не разбегались...
Асфальт блд.. - і совість як у асфальту
росія, за суттю - країна-гопнік
пропаганда - то лише черговий привід для гопніка до когось до"батися
Как итог всех его ошибок - десятки тысяч загубленных жизней мариупольцев, изнасилованные девочки в Буче и сотни расстрелянных людей ни за что рашистами, потому что глупый клоун стал президентом и наворотил таких делов, что уму не постижимо.