Найдено еще одно массовое захоронение на освобожденной от российских оккупантов Киевщине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что правоохранители нашли еще одно массовое захоронение на территории Киевщины, которое находилось под российской оккупацией в марте. Всего же на территории Киевщины найдено убитыми около девяти сотен гражданских лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для польских СМИ.

Президент отметил: "¦"Международные институции иногда действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти - я имею в виду, нельзя привлечь (к ответственности - ред.) за неимением тех или иных доказательств, хотя есть свидетели, хотя все это видели . Но тем не менее они же забирают следы (своих преступлений – ред.) – передвижные крематории, которые россияне завезли и сожгли людей, трупы.

Но тем не менее, они (следователи – ред.) ищут и находят. Представьте себе: было столько убитых, что, несмотря на то, что они сожгли (часть трупов в крематориях – ред.), снова нашли могилу 900 человек в Киевской области. 900 человек!

Сколько человек погибло – никто не знает. Будут последствия, будет следствие, последует перепись населения. Надо же найти всех этих людей (погибших от рук российских оккупантов – ред.) – мы ведь не знаем сколько!

Президент добавил, что украинские власти рассчитывают, что около 500 тысяч украинцев оккупанты незаконно депортировали в Россию.

Он заверил, что украинская прокуратура и правоохранители безусловно найдут и осудят всех российских оккупантов, причастных к преступлениям против гражданского населения. Однако для Украины важно международное признание, что россияне совершили подобные преступления, и Россия должна нести историческую ответственность за эту преступную войну.

Позже, Представитель Офиса президента Сергей Никифоров в комментарии УП уточнил, что 29 апреля действительно нашли еще одно массовое захоронение в Киевской области. Однако, по его словам, президент, говоря о 900 погибших, имел ввиду общее количество найденных тел в местности возле недавно найденной могилы.

