Командир морпехов Волына обратился к Эрдогану: С нами 600 раненых военных и сотни гражданских, просим забрать нас из "Азовстали"

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и просит применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Уважаемый господин президент Реджеп Тейип Эрдоган. К вам обращается майор морской пехоты Сергей Волынский. Сейчас исполняю обязанности 36 бригады морской пехоты, которая находится в мариупольском гарнизоне и ведет бои в окружении уже 65 суток.

С нами находится 600 военнослужащих, которые имеют ранения разной степени, которым очень нужна помощь. С нами есть гражданские лица, которые были ранены, которым также необходима ваша помощь. С нами на объекте также ищут безопасность сотни гражданских и десятки детей. Самому младшему здесь 4 месяца.

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Сейчас я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь", - подчеркнул он.

Также Волынский рассказал, что боевые действия на "Азовстали" не прекращаются.

Рашисты каждый день применяют удары авиацией, огонь из различных артиллерийских систем сухопутного и морского базирования, проводят штурмовые действия с помощью танков, БМП и крупными группировками живой силы.

Несколько дней назад российские оккупанты уничтожили полевой госпиталь, была уничтожена операционная. Теперь медики больше не могут оказывать медицинскую помощь военнослужащим и гражданским.

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