Командир морпехов Волына обратился к Эрдогану: С нами 600 раненых военных и сотни гражданских, просим забрать нас из "Азовстали"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и просит применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Уважаемый господин президент Реджеп Тейип Эрдоган. К вам обращается майор морской пехоты Сергей Волынский. Сейчас исполняю обязанности 36 бригады морской пехоты, которая находится в мариупольском гарнизоне и ведет бои в окружении уже 65 суток.
С нами находится 600 военнослужащих, которые имеют ранения разной степени, которым очень нужна помощь. С нами есть гражданские лица, которые были ранены, которым также необходима ваша помощь. С нами на объекте также ищут безопасность сотни гражданских и десятки детей. Самому младшему здесь 4 месяца.
Сейчас я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь", - подчеркнул он.
Также Волынский рассказал, что боевые действия на "Азовстали" не прекращаются.
Рашисты каждый день применяют удары авиацией, огонь из различных артиллерийских систем сухопутного и морского базирования, проводят штурмовые действия с помощью танков, БМП и крупными группировками живой силы.
Несколько дней назад российские оккупанты уничтожили полевой госпиталь, была уничтожена операционная. Теперь медики больше не могут оказывать медицинскую помощь военнослужащим и гражданским.
Пожалуйста, подождите...
Я извинюсь если был не прав.
вот кацапские животные вообще ничего не выбирают - и тоже боль..
1 hr ·
Від початку війни донині - хроніки боротьби за Маріуполь воїнів "Азову", котрих вже прозвали "сталевими".
Ворог планував узяти Маріуполь за три дні. Полк «Азов» прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угрупування якого перевищувала 14000 військовослужбовців.
Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію - захисники стали між ворогом і всією Україною.
З початку повномасштабного наступу окупанта воїни полку знищили: за підтвердженими даними - 1157 живої сили противника (також ще 840 - за непідтвердженими даними).
Санітарні втрати - 520 підтверджено (також 3150 - за непідтвердженими даними).
Техніка противника:
Танки - 49 знищено та 29 пошкоджено.
БТР - 23 знищено, 24 пошкоджено.
БМП - 36 знищено, 24 пошкоджено.
БМД - 5 знищено.
Катер "Раптор" - 1 знищено.
СУ-25 - 1 пошкоджено.
ББМ "Тайфун" - 2 знищено, 2 пошкоджено.
"Тигр" - 3 знищено, 2 пошкоджено.
"Рись" - 2 знищено, 2 пошкоджено.
Вантажна техніка - 25 знищено, 8 пошкоджено
Окрім цього знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.
Боротьба триває!
СЛАВА ГЕРОЯМ-АЗОВЦЯМ!
Вам не здається, панове, що нас дурять? Просто главзебіл хоче стерти з лиця землі найбоєздатнішу, найпатріотичнішу групу українців. Щоб не заважали займаться дєрібаном. Щоб не заважали "давать со всєх старон".
Коли військовослужбовець української армії звертається за вирішенням військового питання до головнокомандувача армії чужої країни - це ганьба для головнокомандувача української армії.
Міжнародна ганьба і посміховисько.
Коли військовослужбовець української армії звертається за вирішенням військового питання до головнокомандувача армії чужої країни - це ганьба для головнокомандувача української армії.
Міжнародна ганьба і посміховисько.
Підігнати бойовий турецький крейсер чи есмінець до Маріуполя і завантажити всіх на
евакуацію, єдине що завали треба розібрати над бункерами для того щоб забрати
цивільних з бункерів.
Але це має бу ти шалена дипломатична робота: наші дипломати повинні звести докупи Ердогана і ООН, а ті повинні кожен з них знову зконтактувати з пуйлом і застовбити дату і час вивозу і навіть назви турецьких кораблів.
Веселун три роки дурника клеів, просрав програмами озброєння, а тепер воно - "гірой"?