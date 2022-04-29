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Новости Война в Украине
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война (21978) Мариуполь (4957) Турция (2929) Эрдоган (7) 36 отдельная бригада морской пехоты (129)

Командир морпехов Волына обратился к Эрдогану: С нами 600 раненых военных и сотни гражданских, просим забрать нас из "Азовстали"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сергій,волина,волинський

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и просит применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Уважаемый господин президент Реджеп Тейип Эрдоган. К вам обращается майор морской пехоты Сергей Волынский. Сейчас исполняю обязанности 36 бригады морской пехоты, которая находится в мариупольском гарнизоне и ведет бои в окружении уже 65 суток.

С нами находится 600 военнослужащих, которые имеют ранения разной степени, которым очень нужна помощь. С нами есть гражданские лица, которые были ранены, которым также необходима ваша помощь. С нами на объекте также ищут безопасность сотни гражданских и десятки детей. Самому младшему здесь 4 месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Для физического существования человека уже не осталось ничего": супруга командира подразделения 36-й бригады Кравцова просит мировое сообщество помочь с эвакуацией из Мариуполя

Сейчас я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь", - подчеркнул он.

Также Волынский рассказал, что боевые действия на "Азовстали" не прекращаются.

Рашисты каждый день применяют удары авиацией, огонь из различных артиллерийских систем сухопутного и морского базирования, проводят штурмовые действия с помощью танков, БМП и крупными группировками живой силы.

Несколько дней назад российские оккупанты уничтожили полевой госпиталь, была уничтожена операционная. Теперь медики больше не могут оказывать медицинскую помощь военнослужащим и гражданским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для спасения людей защитники Мариуполя просят о процедуре, на которую в 1940 году согласился даже Гитлер. ВИДЕО
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Топ комментарии
+49
Мариуполь это боль каждого Украинца.
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29.04.2022 20:52
+41
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29.04.2022 21:21
+33
Да, когда от своих не дождешься помощи приходится просить чужих
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29.04.2022 20:49
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Да, когда от своих не дождешься помощи приходится просить чужих
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29.04.2022 20:49 Ответить
Они не свои. Они Куйла. Они их сдали...
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29.04.2022 22:29 Ответить
от своих людей помощи не дождешься потому что они не украинцы ..
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30.04.2022 03:20 Ответить
В цьому випадку, що свій, що чужий - однакове лайно
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30.04.2022 09:14 Ответить
не просто шо не дочекаєшся, - а чому це свої взагалі допустили, - сиплячи кримінальними справами, вкатуючи гроші в асфальт і видивляючись мира в очах путіна?!
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30.04.2022 09:53 Ответить
А зеля все відосіки знімає...
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29.04.2022 20:51 Ответить
Сейчас просто уничтожается национально-патриотическое движение. Кто по зову сердца пошёл воевать. Их перемалывают в войне. Чтобы потом не кому было возмущаться на Банковой и спросить за те проебы которые власть совершила за последние три года . И когда уничтожат в войне патриотов . Тогда они договорятся по середине. Будет это по Полтавской области. Или по Днепру. А западная помощь это только чтобы они не договорились по Збруч ,как хочет путин. Северодонецк-Лисичанская группировка войск зсу уже в оперативном окружении. А все что москали захватили уже никто ничего не вернут. Как сказал глава луганской вца Гайдай, будем освобождать луганскую область дипломатическим путем -то есть никогда.
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30.04.2022 10:46 Ответить
Враньё
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30.04.2022 13:13 Ответить
"Запомните этот твит".
Я извинюсь если был не прав.
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30.04.2022 15:20 Ответить
Мариуполь это боль каждого Украинца.
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29.04.2022 20:52 Ответить
Юг вообще боль каждого украинца...
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29.04.2022 21:00 Ответить
не правда если бы это была бы боль каждого украинца то они бы не голосовали за зеленского опзж и остальную сепарню - которая по договрянку сдала весь юг и Мариуполь
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30.04.2022 03:22 Ответить
А те що познімали мінні загородження на Чонгарі для запуску кацапів це взагалі психологічна травма назавжди у кожного українця.
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29.04.2022 23:59 Ответить
так украинцы такие тупые? сначала выбирают продажную власть предателей а потом боль ?
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30.04.2022 03:23 Ответить
да как сказать..
вот кацапские животные вообще ничего не выбирают - и тоже боль..
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30.04.2022 10:41 Ответить
javno na Zelenskovo parni uzhe neraschitivajut......
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29.04.2022 20:54 Ответить
Люся зараз все спростує і розкаже про ...щось назвиздить для спростування.....
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29.04.2022 20:55 Ответить
Зеленский, ты думаешь что то делать для освобождения Украинцев из Мариуполя..!? Или с Ермаком уже дерибаните международное бабло, на восстановление Украины !?
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29.04.2022 20:59 Ответить
Ну конечно...дербанят!И ждут удобного случая, для "переговоров"..
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29.04.2022 21:07 Ответить
Нажаль допомогти Маріуполю не має ні засобів ні сил. Також ні хто в цьому світі не здатен переконати ***** дати згоду на евакуацію з Маріуполя
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29.04.2022 21:12 Ответить
Lesya Porutska-Sakovych

1 hr ·

Від початку війни донині - хроніки боротьби за Маріуполь воїнів "Азову", котрих вже прозвали "сталевими".

Ворог планував узяти Маріуполь за три дні. Полк «Азов» прийняв нерівний бій з переважаючими силами противника, кількість угрупування якого перевищувала 14000 військовослужбовців.

Попри ворожу авіацію, багатотонні бомби, переважаючі сили противника та корабельну артилерію - захисники стали між ворогом і всією Україною.

З початку повномасштабного наступу окупанта воїни полку знищили: за підтвердженими даними - 1157 живої сили противника (також ще 840 - за непідтвердженими даними).

Санітарні втрати - 520 підтверджено (також 3150 - за непідтвердженими даними).

Техніка противника:

Танки - 49 знищено та 29 пошкоджено.

БТР - 23 знищено, 24 пошкоджено.

БМП - 36 знищено, 24 пошкоджено.

БМД - 5 знищено.

Катер "Раптор" - 1 знищено.

СУ-25 - 1 пошкоджено.

ББМ "Тайфун" - 2 знищено, 2 пошкоджено.

"Тигр" - 3 знищено, 2 пошкоджено.

"Рись" - 2 знищено, 2 пошкоджено.

Вантажна техніка - 25 знищено, 8 пошкоджено

Окрім цього знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

Боротьба триває!

СЛАВА ГЕРОЯМ-АЗОВЦЯМ!
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29.04.2022 21:15 Ответить
Пара десятків томагавків з парою десятків ф35 швидко зроблять з поганих кацапів під маріуполем хороших.
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29.04.2022 22:12 Ответить
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29.04.2022 21:21 Ответить
А ще теж саме зробили з Сапсан/Грім-2, котрий міг розбити кримський міст. Є надія що ленд-лізом нам дадуть все що треба, але на те уйде деякий час.
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29.04.2022 21:49 Ответить
А вы уверены ,что они это будут использовать ,они для себя любимых оставят вокруг Киева защищаться. А везде по старинке пузом закрывать амбразуру.
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30.04.2022 10:42 Ответить
Дивно якось. Вже і ленд ліз наголосовали, а все "нема", "нічим".
Вам не здається, панове, що нас дурять? Просто главзебіл хоче стерти з лиця землі найбоєздатнішу, найпатріотичнішу групу українців. Щоб не заважали займаться дєрібаном. Щоб не заважали "давать со всєх старон".
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29.04.2022 21:44 Ответить
Ганьба виглядає по-різному.

Коли військовослужбовець української армії звертається за вирішенням військового питання до головнокомандувача армії чужої країни - це ганьба для головнокомандувача української армії.
Міжнародна ганьба і посміховисько.
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29.04.2022 22:22 Ответить
Ти не знаєш що таке ганьба - ганьба це приймати участь у параді полонених 9 травня на Червоній площі перед всім кацапським бидлом і давати інтервю всім кремлівським лайножурналістам. Ти не знаєш що таке ганьба.
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29.04.2022 23:57 Ответить
Ганьба виглядає по-різному.

Коли військовослужбовець української армії звертається за вирішенням військового питання до головнокомандувача армії чужої країни - це ганьба для головнокомандувача української армії.

Міжнародна ганьба і посміховисько.
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29.04.2022 22:24 Ответить
А де був головнокомандуючий армії України коли знімали мінні загородження на Чонгарі.
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29.04.2022 23:54 Ответить
Чесно кажучи плювати на Зе. Він не вартий і нігтя такого бійця.
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30.04.2022 08:26 Ответить
Просто розпач бере. Невже не можна іх звільнити!?
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29.04.2022 22:56 Ответить
Хто і може допомогти так це Отаманці.
Підігнати бойовий турецький крейсер чи есмінець до Маріуполя і завантажити всіх на
евакуацію, єдине що завали треба розібрати над бункерами для того щоб забрати
цивільних з бункерів.
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29.04.2022 23:53 Ответить
Мені здається, що якби Ердоган був налаштований, то зараз після нібито згоди, даноі х-лом голові ООН - дійсно можна було биоорганізувати такий вивіз морем.
Але це має бу ти шалена дипломатична робота: наші дипломати повинні звести докупи Ердогана і ООН, а ті повинні кожен з них знову зконтактувати з пуйлом і застовбити дату і час вивозу і навіть назви турецьких кораблів.
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30.04.2022 04:10 Ответить
(Вони взагалі-то оттОманці😃, але у даному випадку я згідний: нехай будуть отАманами по вивозу маріупольців).
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30.04.2022 04:14 Ответить
Sam debil debilom
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30.04.2022 00:16 Ответить
Ти куйню мелеш за так, чи за гроші?
Веселун три роки дурника клеів, просрав програмами озброєння, а тепер воно - "гірой"?
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30.04.2022 00:23 Ответить
А КОМАНДА НА ВЫХОД РАНЬШЕ КОГДА БЫЛА !?
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30.04.2022 05:02 Ответить
Жителi деяких розбитих будинкiв вже 2 мiсяцi cидять у пiдвалах, голоднi та обезвоженi. Я отримала вiд сестри повiдомлення через якихось чужих людей, якi змогли дозвонитися. Люди кричать про допомогу, знесиленi та xворi. Невже нема нiякого способу вивезти цих нещасних, якi лишилися в мiстi ? Есть Верещук, яка вiдповiдае за гуманiтарнi програми. Де цi бравi депутати, якi все знають?
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30.04.2022 05:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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30.04.2022 05:56 Ответить
Зе чмо как тебе спится? тебе не стыдно гниль?
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30.04.2022 05:57 Ответить
Пане Ердогане! Пане Борисе Джонсоне! Допоможіть маріупольцям!!!
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30.04.2022 06:28 Ответить
Я повірю у бога тоді, коли Маріуполь встоє і його Герої вціліют
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30.04.2022 06:43 Ответить
Боже, поможи
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30.04.2022 08:31 Ответить
На хе... нам Верещучки. Чого писок закрила. Збирайся і їдь су... в Маріуполь. Московських попів під конвоєм в Маріуполь. Лише отаким чином можна їх визволити.
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30.04.2022 08:48 Ответить
Нет человека нет проблем думает некто
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30.04.2022 09:48 Ответить
якось счтидно що своїх не можем виручити , хоча б спробувати...
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01.05.2022 08:44 Ответить
 
 