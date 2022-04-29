Некоторые международные партнеры предлагали Украине передать Запорожскую АЭС под российский контроль, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине предлагалось передать под технический контроль России Запорожскую АЭС, причем это делали "наши международные партнеры".

"Нам предлагали передать АЭС под руководство России, и предлагали, к сожалению, некоторые наши международные партнеры. Мы отказались", – сказал он в пятницу во время встречи с польскими журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что во время захвата станции российскими войсками "они стреляли по ядерным блокам". "Сначала МАГАТЭ сказала, что там никаких попаданий не было. Это было неправда. Мы нашли, они попали в ядерный блок", - сказал Зеленский.

На сегодняшний день, отметил президент Украины, "часть АЭС оккупирована российскими военными. Технические специалисты наши".

Зеленский сказал, что россияне привезли на станцию технических специалистов Росатома, но отметил он, мы знаем, что они хотят уехать, потому что они не знают многих вещей. Оборудование там современное, они видели эту АЭС много лет назад. Они под разными предлогами пытались уезжать, они не очень хотят там быть.

"На сегодняшний день технически ситуацию мы контролируем. Мы ждем разблокировки", - сказал президент.

