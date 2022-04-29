РУС
Некоторые международные партнеры предлагали Украине передать Запорожскую АЭС под российский контроль, - Зеленский

аес,запорізька

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине предлагалось передать под технический контроль России Запорожскую АЭС, причем это делали "наши международные партнеры".

"Нам предлагали передать АЭС под руководство России, и предлагали, к сожалению, некоторые наши международные партнеры. Мы отказались", – сказал он в пятницу во время встречи с польскими журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что во время захвата станции российскими войсками "они стреляли по ядерным блокам". "Сначала МАГАТЭ сказала, что там никаких попаданий не было. Это было неправда. Мы нашли, они попали в ядерный блок", - сказал Зеленский.

Также читайте: МАГАТЭ поможет Украине с восстановлением ядерных энергетических объектов, - Гросси

На сегодняшний день, отметил президент Украины, "часть АЭС оккупирована российскими военными. Технические специалисты наши".

Зеленский сказал, что россияне привезли на станцию технических специалистов Росатома, но отметил он, мы знаем, что они хотят уехать, потому что они не знают многих вещей. Оборудование там современное, они видели эту АЭС много лет назад. Они под разными предлогами пытались уезжать, они не очень хотят там быть.

"На сегодняшний день технически ситуацию мы контролируем. Мы ждем разблокировки", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы избавиться от энергетической зависимости от России, Британия построит новые АЭС.

Зеленский Владимир МАГАТЭ оккупация атомная энергетика Запорожская АЭС
Топ комментарии
+35
А чи булы ци партнёры ВОБЩЕ? Я уже не верю ни одному слову Зеленского. Он щас выкручивается, потому, что знает о своих ( не знаю, как сказать - ******* или преступлениях?) за время войны и всеми силами пытается обелить себя и отвлечь внимание украинцев на что-то другое. Например, на, типа, "предательство" западных партнёров (опять)
29.04.2022 21:14 Ответить
+23
Назвати таких партнерів.Чому прикривати.Чи не німці або французи часом?((
29.04.2022 21:05 Ответить
+21
Ці замовчування реально дратують, прізвища в студію!
Коли треба реально мовчати. він робить навпаки(
29.04.2022 21:10 Ответить
З такими партнерами і ворогів не потрібно...
29.04.2022 21:05 Ответить
Зеленский, не будь бабой сплетницей. Или называй, кто предлагал, или молчи.
29.04.2022 22:05 Ответить
МАГАТЕ
30.04.2022 09:24 Ответить
Назвати таких партнерів.Чому прикривати.Чи не німці або французи часом?((
29.04.2022 21:05 Ответить
скорее Венгрия
29.04.2022 21:15 Ответить
00% Ще ці гівнюхи казали, що Україні лишилось не більше 90 годин...
29.04.2022 21:27 Ответить
Спочатку МАГАТЕ сказала, що там жодних влучень не було. Це було неправда. Джерело:

Магате - французька контора, якшо не помиляюсь...
29.04.2022 21:28 Ответить
Наврядче вєнгри, скоріш за все якась ядерна держава, що знається на атомних станціях... Франція мабуть
показать весь комментарий
але мало запропонували тому і не домовились?
29.04.2022 21:09 Ответить
Пока сами не научимся охранять и оборонять СВОЁ, то подобных "предложений" будет не мало, сори
29.04.2022 21:10 Ответить
Ці замовчування реально дратують, прізвища в студію!
Коли треба реально мовчати. він робить навпаки(
29.04.2022 21:10 Ответить
"ждем разблокіровки" - трохи дивно чути від верховного головнокомандуючого, без якого ,як казав Арестович, ВСУ і кроку зробити не може.
29.04.2022 21:10 Ответить
На Росатом санкции наложили? Или ета террористическая организация совершившая нападение на украинскую АЕС нипричем?
29.04.2022 21:11 Ответить
Вони там під мікроскопом вивчають відеозапис з ракетою яка пролетіла над АЕС, на якій висоті, з якою швидкістю, що за ракета, від цього буде залежати санкція, «стурбованість» чи «велике непорозуміння».
29.04.2022 21:20 Ответить
По-моему, санкции на Росатом ещё в начале этой фазы войны наложили.
29.04.2022 21:34 Ответить
Ну зеля конечно организовал оборону Энергодара (баррикадой на дороге где тероборона бутылками с бензином должна была не пропустить кацапов с электростанции ) и не допустил такого
29.04.2022 21:11 Ответить
Не пропустить К электростанции
29.04.2022 21:13 Ответить
Да немцы то больше некому, ну или Макрону опять один нарот в голову попал.
29.04.2022 21:13 Ответить
А чи булы ци партнёры ВОБЩЕ? Я уже не верю ни одному слову Зеленского. Он щас выкручивается, потому, что знает о своих ( не знаю, как сказать - ******* или преступлениях?) за время войны и всеми силами пытается обелить себя и отвлечь внимание украинцев на что-то другое. Например, на, типа, "предательство" западных партнёров (опять)
29.04.2022 21:14 Ответить
дерьмака и его брата ещё никто не называл до этого "міжнародними партнерами"
29.04.2022 21:17 Ответить
германські німці та хранцуські жабоїди?
29.04.2022 21:17 Ответить
"....Ми відмовилися...." da ti sho.....a che tam rusnja hozjainichaet shas ??
29.04.2022 21:18 Ответить
Ну як чому? Тому що такі супергерої як ти, чомусь не йдуть її звідти виганяти.
показать весь комментарий
29.04.2022 22:03 Ответить
уберите осла от руководства страной а то так даже со львами в армии не победим
30.04.2022 03:49 Ответить
немчура походу, они с удовольствием посасывают у русни за деньги
29.04.2022 21:42 Ответить
Не хочу ображати,але нагадало Чикчирикові заяви,типу "я вам покажу,як на бяларусь хотіли напасти"(((Раз тобі народ повірив,й ти ніби не втік,став чоловіком та державником,то негоже такі заяви робити((
29.04.2022 21:49 Ответить
Чому ти думаєш що це неправда? Про те що деякі наші партнери вважали що ми і 3 дні не протримаємося виявилося правдою.
29.04.2022 22:07 Ответить
а ты тоже тримався? наверное сутки вел бой на хрещатике против ДРГ
30.04.2022 03:51 Ответить
Ермак зійде за міжнародного партнера?
29.04.2022 21:56 Ответить
Ось тут вже не звізди, зелений покруч!
29.04.2022 23:51 Ответить
Спасибо найвеличайшему лидеру современности за мудрую оборону Энергодара!
29.04.2022 22:56 Ответить
Что то Дуче про своего дружка Сцывоху давно не вспоминал
30.04.2022 03:14 Ответить
він бреше.Він свідомо на союзників гонить,що виправдати своє бажання зустрітися на одинці з ху..лом
30.04.2022 08:48 Ответить
****** как дышит. Что ты на нашей станции контролируешь, клоун? Все под контролем русских. И кто это "мы" нашли? Невозможно найти то, чего нет. По блокам никто не стрелял, ******** Хренов.
06.05.2022 01:48 Ответить
 
 