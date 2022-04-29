Двое гражданских погибли в Донецкой области в результате обстрела оккупантами, четверо получили ранения, - ОВА
В результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли двое гражданских. Четверо получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 29 апреля россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: во Времьевке и Шандриголовом. Еще четыре человека получили ранения.
Кроме того, медицинская помощь в Донецкой области была оказана шестью раненым в Луганской области.
Также удалось уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - отметил он.
