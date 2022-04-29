Риск того, что любые переговоры с россиянами закроются очень высок, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет о высоких рисках прекращения переговоров с российской стороной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью для польских СМИ.

"Риски того, что полностью закроются любые разговоры (с россиянами – ред.), очень высокие. Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим", - подчеркнул он.

По словам президента, сейчас процесс переговоров с российской стороной "слишком замедлен".

"Потому что присутствие и диалог в видеоформате представителей делегации есть на каком-то уровне. Они говорят, затрагивают некоторые вопросы. Но… если меня интересует мнение нашей стороны, нашей делегации, нас интересует, что подготовили наши дипломаты и наши переговорщики, то там я не хотел, чтобы мы играли в этот политический театр одного актера. Они там о чем-то говорят, но мы знаем, что окончательно все решает один человек", - отметил Зеленский.

По его мнению, для решения важных вопросов требуются только прямые переговоры президентов Украины и РФ.

"Когда они что-то подтверждают, например, обмен – я в это не верю. Они подтверждают какой-то гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность имеет у них один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-нибудь будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса", - подчеркнул Зеленский.

