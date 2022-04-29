Риск того, что любые переговоры с россиянами закроются очень высок, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявляет о высоких рисках прекращения переговоров с российской стороной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью для польских СМИ.
"Риски того, что полностью закроются любые разговоры (с россиянами – ред.), очень высокие. Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим", - подчеркнул он.
По словам президента, сейчас процесс переговоров с российской стороной "слишком замедлен".
"Потому что присутствие и диалог в видеоформате представителей делегации есть на каком-то уровне. Они говорят, затрагивают некоторые вопросы. Но… если меня интересует мнение нашей стороны, нашей делегации, нас интересует, что подготовили наши дипломаты и наши переговорщики, то там я не хотел, чтобы мы играли в этот политический театр одного актера. Они там о чем-то говорят, но мы знаем, что окончательно все решает один человек", - отметил Зеленский.
По его мнению, для решения важных вопросов требуются только прямые переговоры президентов Украины и РФ.
"Когда они что-то подтверждают, например, обмен – я в это не верю. Они подтверждают какой-то гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность имеет у них один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-нибудь будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса", - подчеркнул Зеленский.
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 18 hrs ·
"Ми хочемо отримати максимум гарантій для України" - глава держави розповів про підготовку угоди щодо завершення війни, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з Прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим (цитата з видання "***********").
Що це таке?!!
А Єрмак там сидів у суфлерській будці? Це що - відповідь Банкової, під диктовку кремля, на підсумки зустрічі в Рамштайні та голосування за ленд-ліз?!
Шо тобі Зе... потрібно?
Його дитяча політика примирення з рашкою призвела до недостатньої підготовки українців до війни. Він вважав росіян людьми ? Йому і всій решті давно говорили що вони влаштують бійню , бо так вже було. Але ж знову у відповідь лунало - Бандера суперечлива постать, мову на хліб не намастиш. Ну і от.
- Ну наконєц-то! Я так долго об етом мєчтал.
понимая бесполезность переговоров...видя неадекватность, агрессивность, даже садизм и маниакальную ненависть русни...бояться риска потерять возможность бесперспективных переговоров? ауууу... взвешивай риски усталости от твоего противоречивого бреда наших друзей, оружие поставляющих и беженцев принимающих... вот тут риски от потери поддержки и понимания были бы смертельными для Украины... и для тебя печальный клоун в футболке хаки
Він навіть не ЗЕ; він - ФЕ!
Но борщом водку закусить это💥👍
"Ну, що, Вова, що там у тебе за компромат на мене ? Поговоримо про ціну ..."
.................................................................................................................................................................................................................
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
Что именно из этого момента вам неясно? Президент - лицо страны. Нравится-не нравится - дело десятое. Но весь мир воспринимает его именно как главу нашей страны.
Я вже давно зауважив, перекладачи, котрі перекладають для англомовної аудиторії ось такі "глибокі" думки "найпопулярнішого президента світу", як останнім часом його стали величати, мають складнощи і тому хитрують.
Кожен переклад, який чуєш, насправді є довільна форма інтерпретації сказаного так, як сказане зрозумів конкретний перекладач.
Українська є моя перша мова, але зрозуміти що воно хоче сказати, коли не користується заготовленим зарання текстом, просто неможливо.
азаров з його бімбами і кровосісями виглядає як уособлення Цицерона і Макіавелі у одній особі.
Як таке диво могло стати президентом 40-мільйоної країни?
тупі барани і проголосували "по приколу". хуженєбудєт і хотьпоржом.
КПД переговоров - 0%
по одной простой причине
***** - недоговороспособен
Пусть запад видит надвигающуюся катастрофу на всю планету, которая может быть уничтожена за 20 минут кровавым маньяком, депутатом Кивой и депутатами госдумы которые весь вечер машут ядерной дубиной
І остальним чуркам..
Про які перемовини з дебілом? крайня стадія альцгеймера.
І воно ще своїм Паркінсоном дроче весь світ.
Нажме на кнопку, ядерну.
Я не впевнений, що воно стулепне унітаз змити кнопкою.
До тебе ще не дійшло, що москальня НІКОЛИ не дотримується своїх угод, ні обіцянок.
В Іловайську обіцяли. Ще 23.02. патякало, що =нє сабірєцца нападать на= Україну.
На якого тобі ті переговори ? От для чого ?
В =ґлаза вже ж сматрєл= у Парижі.
Замовкни і не зли людей.
Ну от зустрівся Зєля нарешті з Х-лом - що далі?!
- Ладімір Ладіміровіч, рад вас відєть, давайтє...
- Подпісивай капітуляцию клоун долбаний!
- Нє, ну так же ж ніззя, ви неправильно понімаєте перего...
- Да я їх на х вєртєл, я вас всєх убью!
- Позвольтє, но ето же нєконструктівно і аморально, ми...
- Карочє іді з Мєдінскім болтай кретін, мнє прікази по убійству украінцев отдавать пора.
Ще гірше буде тоді, коли Х-ло таки щось пообіцяє. І, звісно, не виконає. А Зєля буде стараться, як останній дурень. А на кону вже - життя всіх українців та Україна як держава.
Занадто дорого нам Зєліни мирні ініціативи обходяться...