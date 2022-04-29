На Восточном направлении 29 апреля отбиты 4 атаки оккупантов, уничтожены 173 россиянина, 4 танка, 5 артсистем, 5 беспилотников, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты противостояния с российскими оккупантами за 29 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток, 29 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 4 атаки. Украинские защитники уничтожили: личного состава – 173; танки – 4; БМП – 5; БТР – 2; АТТ – 13; артиллерийских систем – 5; минометных расчетов – 2; БПЛА – 5".
Топ комментарии
+22 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий29.04.2022 21:23 Ответить Ссылка
+19 Олександр Карін
показать весь комментарий29.04.2022 21:23 Ответить Ссылка
+17 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий29.04.2022 21:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть зброя та ********** від союзників вже працюють на передовій!