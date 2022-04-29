РУС
На Восточном направлении 29 апреля отбиты 4 атаки оккупантов, уничтожены 173 россиянина, 4 танка, 5 артсистем, 5 беспилотников, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты противостояния с российскими оккупантами за 29 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток, 29 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 4 атаки. Украинские защитники уничтожили: личного состава – 173; танки – 4; БМП – 5; БТР – 2; АТТ – 13; артиллерийских систем – 5; минометных расчетов – 2; БПЛА – 5".

Также читайте: Россияне пытаются сорвать возможности подкрепления ВСУ, - CNN

атака (485) ВСУ (6857)
+22
Це не Мариуполь це на россии в Кургане произошел взрыв на заводе «Синтез», одном из крупнейших фармацевтических предприятий в России.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:23 Ответить
+19
Лєпота! Ще 173 орки стали хорошими.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:23 Ответить
+17
Убейте их всех.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:34 Ответить
