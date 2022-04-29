Планировал "сдать" город оккупантам: Главу ОТГ в Сумской области подозревают и госизмене
Председатель Середино-Будской территориальной громады в Сумской области задержан по подозрению в государственной измене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.
"Председатель территориальной громады оказывал государству-агрессору помощь в осуществлении подрывной деятельности. В частности, передавал информацию представителям Федеральной службы безопасности о перемещении Вооруженных Сил Украины и видах их вооружения. Во время оккупации чиновник планировал "сдать" город оккупантам, с этой целью лично предоставил приказ уничтожить инженерные сооружения закрытого пункта пропуска", - говорится в сообщении.
29 апреля 2022 года председатель громады был задержан.
Решается вопрос по сообщению задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оце рівень!
А де Деркач-молодший, якому папаня передав у спадщину Сумську область?
Він вже затриманий?
Чи в інтерполі на нього запит є?
Чи запит на екстрадицію з іншої країни зроблено?
Альо, Бєнєдіктова! Де Деркач?
И не кого-нибудь, а алкаша сивуху!