Планировал "сдать" город оккупантам: Главу ОТГ в Сумской области подозревают и госизмене

Председатель Середино-Будской территориальной громады в Сумской области задержан по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

"Председатель территориальной громады оказывал государству-агрессору помощь в осуществлении подрывной деятельности. В частности, передавал информацию представителям Федеральной службы безопасности о перемещении Вооруженных Сил Украины и видах их вооружения. Во время оккупации чиновник планировал "сдать" город оккупантам, с этой целью лично предоставил приказ уничтожить инженерные сооружения закрытого пункта пропуска", - говорится в сообщении.

29 апреля 2022 года председатель громады был задержан.

Решается вопрос по сообщению задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

