РУС
Новости Война
Планировал "сдать" город оккупантам: Главу ОТГ в Сумской области подозревают и госизмене

наручники

Председатель Середино-Будской территориальной громады в Сумской области задержан по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

"Председатель территориальной громады оказывал государству-агрессору помощь в осуществлении подрывной деятельности. В частности, передавал информацию представителям Федеральной службы безопасности о перемещении Вооруженных Сил Украины и видах их вооружения. Во время оккупации чиновник планировал "сдать" город оккупантам, с этой целью лично предоставил приказ уничтожить инженерные сооружения закрытого пункта пропуска", - говорится в сообщении.

29 апреля 2022 года председатель громады был задержан.

Решается вопрос по сообщению задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

прокуратура (5059) Сумская область (3595) государственная измена (1610) ОТГ (117)
+29
После такого голова головы должна быть отделена от туловища.
29.04.2022 21:21 Ответить
+9
Прокуратура у нас традиційно зрадниками на рівні голів ОТГ займається.
Оце рівень!
А де Деркач-молодший, якому папаня передав у спадщину Сумську область?

Він вже затриманий?
Чи в інтерполі на нього запит є?
Чи запит на екстрадицію з іншої країни зроблено?
Альо, Бєнєдіктова! Де Деркач?
29.04.2022 21:44 Ответить
+5
100% повесить в месте с штепою
29.04.2022 21:39 Ответить
После такого голова головы должна быть отделена от туловища.
29.04.2022 21:21 Ответить
Потім голову ОТГ залишити, а туловище поховати)
29.04.2022 21:43 Ответить
Ого, нужно его пристрелить!!!
29.04.2022 21:25 Ответить
С коллаборантами нужно судом Линча расправляться!!!
29.04.2022 21:27 Ответить
100% повесить в месте с штепою
29.04.2022 21:39 Ответить
конченное дерьмо. Надеюсь, надолго присядет.
29.04.2022 21:41 Ответить
В если отпустят, повесить поголовно тех, кто отпустил.
29.04.2022 21:42 Ответить
Прокуратура у нас традиційно зрадниками на рівні голів ОТГ займається.
Оце рівень!
А де Деркач-молодший, якому папаня передав у спадщину Сумську область?

Він вже затриманий?
Чи в інтерполі на нього запит є?
Чи запит на екстрадицію з іншої країни зроблено?
Альо, Бєнєдіктова! Де Деркач?
29.04.2022 21:44 Ответить
Олександр Ген.
29.04.2022 22:02 Ответить
отпустиь немедленно.есть мысли у ребят...
29.04.2022 22:10 Ответить
парни ждут....
29.04.2022 22:12 Ответить
Не удивлюсь, если он не один такой окажется. Во многие приграничные города и общины кацапы зашли как к себе домой в первые дни. Сражались и гибли пацаны добровольцы с коктейлями молотова и охотничьими ружьями против танков. Сумской мэр чета грустный какой то ходит ))
29.04.2022 23:49 Ответить
А чему удивляться, если зелёная власть после избрания первым деломназначила специального представителя для «ментального сближения» с кацапами.
И не кого-нибудь, а алкаша сивуху!
30.04.2022 06:57 Ответить
 
 