РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4439 посетителей онлайн
Новости Война
7 316 11

Инструкторы из США тренируют украинских военных в Германии и других странах Европы, - Пентагон

сша,зсу

Американские инструкторы готовят украинских военных в Германии и других странах Европы в рамках помощи украинской армии.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти тренировки проходят в Германии, в других местах Европы, они прямой поддержкой в рамках недавних пакетов помощи со стороны США, разработанных для помощи Украине", - пояснил он.

В то же время, он отметил, что США не планируют проводить такие тренировки на территории Украины.

"Тренировки будут проходить вне Украины, мы рассматриваем возможность проведения виртуальных тренировок, когда инструкторы будут находиться вне Украины, а украинские солдаты - в Украине", - добавил представитель Пентагона.

По словам Кирби, "в поддержку безопасности и вооруженных сил Украины с 2021 года США направили $4,3 млрд".

Читайте: Байден запросил у Пентагона $16 млрд для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели", - Остин

Пентагон (1486) военные учения (3476) Кирби Джон (452) ВСУ (6857)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Наши хлопцы быстро учатся так что скоро наступит время освобождения от касапской мрази нашей Прекрасной Украины.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:30 Ответить
+21
Головне підготувати перші групи. А далі процес піде в геометричній прогресії.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:35 Ответить
+14
Писали що 11 льотчиків на F 16 літали.
Може і правда..
показать весь комментарий
29.04.2022 21:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наши хлопцы быстро учатся так что скоро наступит время освобождения от касапской мрази нашей Прекрасной Украины.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:30 Ответить
Головне підготувати перші групи. А далі процес піде в геометричній прогресії.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:35 Ответить
Щиро дякуємо!
показать весь комментарий
29.04.2022 21:42 Ответить
Писали що 11 льотчиків на F 16 літали.
Може і правда..
показать весь комментарий
29.04.2022 21:44 Ответить
А чому б і ні. Відкриті ресурси США, а це і літаки.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:49 Ответить
читав таке в Твіттері.
показать весь комментарий
29.04.2022 21:53 Ответить
Навіть якщо б вони почали навчання на початку війни - то ще б не літали. Можливо їх катали на двомісних учбових літаках, але і тоді до самостійного застосування у війні пройде не менше року.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:28 Ответить
Perfect... just perfect
показать весь комментарий
29.04.2022 21:45 Ответить
Ну навчити як двухсотити тобто утілізувати рюсню самі українськи вояки можуть кого завгодно .

Але тут справа в іншому -- освоєння натівської бойової техніки .
Кажу це як ветеран гарматної справи . Здається ... гарматам вже 800 років , але кожні 30-40 років ця машинка настільки удосконалюється , що ось десь так 15 років тому на відстані 15-20 км точність попадання снаряда в 5 квадратів для стаціонарної 155 мм була задовільною , а зараз ті ж 155мм б"ють на 50 км й вже задовільна точність в 2-3 метра . Дрони смінюють сутність навіть артилерії .
Я 15 років тому тільки-тільки застав цей початок ери дронів . До речі , це відповідь тим , хто йще 30-40 років стверджував , мовляв навіщо стаціонарні гармати , коли є САУшки й ракетні заряди .

******** некерованна (тобто з дешевим снарядом) гармата дає ту ж саму точність , що й крилата ракета , тільки дешевша в разів 50 , якщо не в 100 . Ну а САУ взгагалом по своїй конструктивній особливості не може бути точною зброєю ...

Й саме тому Україні більше всього військові НАТО й не тільки надають саме високоточну артеллерію як важку зброю й це як не дивно може здаватися може стати ключовим моментом в майбутньому успіху уркаїнського визвольного наступу .
Це у ********** ворожа терріторія й вони б"ють по площам навіть з крилатих ракет .
А українці звільняють свою терріторію зі свома громадянами й тут требо ювелірна точність атри .
Орки йще будуть прикриватися мирними громадянами . Тому як згадаю Херсон й Маріупіль , так жах бере -- як чистити ці міста від ординської плесені ?!
показать весь комментарий
29.04.2022 22:02 Ответить
Городы чистить придётся свитчблейдами. И парнями ВСУ и легиона.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:50 Ответить
SAU nemeckije uze vasi prosli trenirovku,gorazdo trudnej jest gepard sto nemci postavit,tut nuzno bolse vremia,no takyje ze imejet rumini u nix mozno poucitsia takze
показать весь комментарий
29.04.2022 22:42 Ответить
 
 