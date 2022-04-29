Инструкторы из США тренируют украинских военных в Германии и других странах Европы, - Пентагон
Американские инструкторы готовят украинских военных в Германии и других странах Европы в рамках помощи украинской армии.
Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Эти тренировки проходят в Германии, в других местах Европы, они прямой поддержкой в рамках недавних пакетов помощи со стороны США, разработанных для помощи Украине", - пояснил он.
В то же время, он отметил, что США не планируют проводить такие тренировки на территории Украины.
"Тренировки будут проходить вне Украины, мы рассматриваем возможность проведения виртуальных тренировок, когда инструкторы будут находиться вне Украины, а украинские солдаты - в Украине", - добавил представитель Пентагона.
По словам Кирби, "в поддержку безопасности и вооруженных сил Украины с 2021 года США направили $4,3 млрд".
Може і правда..
Але тут справа в іншому -- освоєння натівської бойової техніки .
Кажу це як ветеран гарматної справи . Здається ... гарматам вже 800 років , але кожні 30-40 років ця машинка настільки удосконалюється , що ось десь так 15 років тому на відстані 15-20 км точність попадання снаряда в 5 квадратів для стаціонарної 155 мм була задовільною , а зараз ті ж 155мм б"ють на 50 км й вже задовільна точність в 2-3 метра . Дрони смінюють сутність навіть артилерії .
Я 15 років тому тільки-тільки застав цей початок ери дронів . До речі , це відповідь тим , хто йще 30-40 років стверджував , мовляв навіщо стаціонарні гармати , коли є САУшки й ракетні заряди .
******** некерованна (тобто з дешевим снарядом) гармата дає ту ж саму точність , що й крилата ракета , тільки дешевша в разів 50 , якщо не в 100 . Ну а САУ взгагалом по своїй конструктивній особливості не може бути точною зброєю ...
Й саме тому Україні більше всього військові НАТО й не тільки надають саме високоточну артеллерію як важку зброю й це як не дивно може здаватися може стати ключовим моментом в майбутньому успіху уркаїнського визвольного наступу .
Це у ********** ворожа терріторія й вони б"ють по площам навіть з крилатих ракет .
А українці звільняють свою терріторію зі свома громадянами й тут требо ювелірна точність атри .
Орки йще будуть прикриватися мирними громадянами . Тому як згадаю Херсон й Маріупіль , так жах бере -- як чистити ці міста від ординської плесені ?!