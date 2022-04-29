Инструкторы из США тренируют украинских военных в Германии и других странах Европы, - Пентагон

Американские инструкторы готовят украинских военных в Германии и других странах Европы в рамках помощи украинской армии.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти тренировки проходят в Германии, в других местах Европы, они прямой поддержкой в рамках недавних пакетов помощи со стороны США, разработанных для помощи Украине", - пояснил он.

В то же время, он отметил, что США не планируют проводить такие тренировки на территории Украины.

"Тренировки будут проходить вне Украины, мы рассматриваем возможность проведения виртуальных тренировок, когда инструкторы будут находиться вне Украины, а украинские солдаты - в Украине", - добавил представитель Пентагона.

По словам Кирби, "в поддержку безопасности и вооруженных сил Украины с 2021 года США направили $4,3 млрд".

