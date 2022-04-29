РУС
Один человек погиб, пятеро ранены в результате вражеских обстрелов в Харьковской области, - прокуратура

В пятницу оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова и населенные пункты Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов области, из-за чего 1 мирный житель погиб, 5 ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОВА.

"В результате вражеских артиллерийских и минометных ударов по жилым районам города и области (...) ранения получили 2 жителя Харькова, в Золочевской громаде - 1 ранен, 1 человек пострадал в Лозовской громаде и 1 человек в Барвенковской. В Харькове в результате обстрелов Шевченковского района 1 человек погиб", - отмечается в сообщении.

Читайте: "Азовцы" освободили Русскую Лозовую под Харьковом

