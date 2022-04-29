На Донбассе за 29 апреля отбиты 14 атак врага, уничтожены 11 танков, 7 артсистем, 27 единиц бронетехники, 1 самолет, - штаб ООС
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 29 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 14 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 11 танков, 7 артиллерийских систем, 27 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и 14 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и 7 беспилотных летательных аппаратов.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
Ну і літачки майже майже 200...
залиште вікно браузера відкритим, все атака почалася!
http://stoprf.info/?id=2
Кацапи, куріння шкідливе для вашого життя нікчемного...
YOUTUBE.COM
ЧОРНОВІЛ: Такого не було з часів Другої Світової - весь світ об'єднався! | @Dmytro News LIVE
Садок вишневий коло хати
Москаль прикопаний лопатой
Чому москаль в садку при хаті ?
Бо не х-й було нападати !
Прикопали москаля вдоль дороги
Видно руки ,видно ноги , видно роги
Прикопали москаля як собаку
Видно роги ,видно ноги , видно сраку.