На Донбассе за 29 апреля отбиты 14 атак врага, уничтожены 11 танков, 7 артсистем, 27 единиц бронетехники, 1 самолет, - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 29 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 14 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 11 танков, 7 артиллерийских систем, 27 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и 14 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и 7 беспилотных летательных аппаратов.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

