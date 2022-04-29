РУС
На Донбассе за 29 апреля отбиты 14 атак врага, уничтожены 11 танков, 7 артсистем, 27 единиц бронетехники, 1 самолет, - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 29 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 14 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 11 танков, 7 артиллерийских систем, 27 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и 14 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и 7 беспилотных летательных аппаратов.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

+33
Ну що ж, втрати танків перевалили за 1000 сьогодні!!! Неймовірна цифра. Слава ЗСУ!!!
Ну і літачки майже майже 200...
29.04.2022 22:39 Ответить
+19
Дорогенькі наші . славні нащі захсисники! Тримайтеся! Всі сили небесні благаємо вам на поміч. Молимося всі за вас! Слава вам. ЗСУ!
29.04.2022 22:41 Ответить
+15
Скорость ************ увеличилась, и это радует. Теперь технику количеством 1 БТГр уничтожают за одни сутки. Имеем 80 БТГр противника. Для потери боеспособности и остановки наступления группировки нужно уничтожить хотя бы 10%,лучше 20%. Для полного разгрома нужно выбить 50%.И не забываем, что после уничтожения первых 10% далее скорость потерь увеличивается в прогрессии.
29.04.2022 22:58 Ответить
Тримайтесь і бережіть Україну. Вона понад усе
29.04.2022 22:39 Ответить
29.04.2022 22:48 Ответить
Зупинимо Агресора Разом!

залиште вікно браузера відкритим, все атака почалася!

http://stoprf.info/?id=2
29.04.2022 22:49 Ответить
Шана та підтримка воїнам світла !
29.04.2022 22:51 Ответить
Там бєлгород того, горить трошки зараз вночі...

Кацапи, куріння шкідливе для вашого життя нікчемного...
29.04.2022 22:57 Ответить
до їхнього дня победи, я впевнений, ми знищимо більше 1200 танків і більше 200 раша-фашистських літаків.
29.04.2022 22:57 Ответить
Хароший роSSіянин - мертвий роSSіянин!
29.04.2022 23:01 Ответить
Слава нашим героям ! Слава Украіні !
29.04.2022 23:09 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM8yyYKRBrxA%26fbclid%3DIwAR1Xb0xXsl6KiEl7GZdXjBcZtdvsTUtWoDu6w6B4-6c7VKKAMqskY8DzvUQ&h=AT0UpQvm0zv_s6KrmprbMUJUILShvJuiz4AS5JaxBBCZsPFexgp55_Id-VtslSbHyD82AYCrl-u53NtVQkgorKROr0jGTzMgUYXLRU0WzdhnNYQUHZoJxEYITsREW35pQZo&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2rOojc-n1PxlHYie--pPdyhjhoiJK4W3iR1gpHOlX5bEld-duPFkMwhVri5X66tLOCzzMtN6NNRvlHbJ8JWDhgfIyLha99sUJGNvL6ZZlfQBS3KZYfdhIbk_cMgwAdOY49 https://www.youtube.com/watch?v=M8yyYKRBrxA



YOUTUBE.COM


ЧОРНОВІЛ: Такого не було з часів Другої Світової - весь світ об'єднався! | @Dmytro News LIVE
29.04.2022 23:09 Ответить
Молодці наші хлопці. Ось і вірш для підняття настрою.
Садок вишневий коло хати
Москаль прикопаний лопатой
Чому москаль в садку при хаті ?
Бо не х-й було нападати !
Прикопали москаля вдоль дороги
Видно руки ,видно ноги , видно роги
Прикопали москаля як собаку
Видно роги ,видно ноги , видно сраку.
29.04.2022 23:21 Ответить
Подбитые танки орков это хорошо, но артиллерийские установки ещё лучше
29.04.2022 23:30 Ответить
 
 