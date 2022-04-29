Зеленский об обстреле Киева во время визита Гутерриша: Унижение ООН осталось без мощного ответа

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Киева во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается разбор завалов в Киеве, куда вчера, во время визита Генсека ООН Антониу Гутерриша, ударили российские ракеты. Обидно, но сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа.

Сегодня стало известно, что от удара российской ракеты по жилому дому в Киеве погибла журналистка, сотрудница Радио Свобода Вера Гирич. Она стала двадцать третьим работником медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения за время с 24 февраля. Мои соболезнования всем близким, всем родным. Вечная память всем жертвам этой войны!" - подчеркнул он.

