Зеленский об обстреле Киева во время визита Гутерриша: Унижение ООН осталось без мощного ответа
Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Киева во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжается разбор завалов в Киеве, куда вчера, во время визита Генсека ООН Антониу Гутерриша, ударили российские ракеты. Обидно, но сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа.
Сегодня стало известно, что от удара российской ракеты по жилому дому в Киеве погибла журналистка, сотрудница Радио Свобода Вера Гирич. Она стала двадцать третьим работником медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения за время с 24 февраля. Мои соболезнования всем близким, всем родным. Вечная память всем жертвам этой войны!" - подчеркнул он.
до речі, так само як зробило розумні морди наше керівництво коли через кордон, без суду, без встановлення походження випустили 320кг незадекларованих доларів. (32 ляма налом)
а в угорщину в,їхало тільки 28
от де ділися 4 ляма?
чому у вінничанки незадекларованих 9 тисяч забрали на зсу а у цієї суки ні?????????
я до того що коли ми запитуємо когось про щось
то маємо зпочатку запитувати себе.
зеля виявився з яйцями, патріотом.
а коя катлета як херачив чорні справ на митниці так і продовжує.
а він людина президента
ЦЕ СВІДОЦТВО ШО ХУТІН ПСІХИЧНО ХВОРА І НЕАДЕКВАТНА ЛЮДИНА .
І світ має це усвідомити і разом ліквідувати хутіна та його режим
"we won't give up, we will ******** efforts to save ukranians"
і які це "efforts" ви збираєтесь "******** "як до сіх жодного не було?
кацапня в ооні? в раді безпеки? з правом вето? - ооні нема.
Кацапи, куріння шкідливе для вашого життя нікчемного...
вони ще 2гу світову не довоювали... - по полях по кочках...
Яку "потужну відповідь" ти від нього чекав?!
Куди зник генерал Марченко???
Чому зупинилось звільнення херсонщини і більше того - чому орки підбираються до околиць Миколаїва з півдня???
Чи Марченко знов ув´язнили, у нагороду за рятування Миколаїва та Одеси, що не входило у плани зєрмака по здачі України???
Незрозуміло чому Україна на генасамблеї не внесла резолюцію про виключення агресора з радбезу.
жоден з них не дотримався свого підпису, а один з них зараз намаґаеться знищіти Україну..
більше таких "помилок" не буде...
шо б від зуба Петріот знімався на знищення кацапні - бо НАТО і дуже....