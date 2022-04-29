РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11127 посетителей онлайн
Новости Война
19 890 70

Зеленский об обстреле Киева во время визита Гутерриша: Унижение ООН осталось без мощного ответа

київ

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Киева во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается разбор завалов в Киеве, куда вчера, во время визита Генсека ООН Антониу Гутерриша, ударили российские ракеты. Обидно, но сознательное и жестокое унижение Организации Объединенных Наций со стороны России осталось без мощного ответа.

Сегодня стало известно, что от удара российской ракеты по жилому дому в Киеве погибла журналистка, сотрудница Радио Свобода Вера Гирич. Она стала двадцать третьим работником медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения за время с 24 февраля. Мои соболезнования всем близким, всем родным. Вечная память всем жертвам этой войны!" - подчеркнул он.

Читайте: Мы не сдадимся, - генсек ООН Гутерриш написал письмо украинцам после посещения Киева

Зеленский Владимир (21680) Киев (26010) обстрел (29119) Гутерриш Антониу (350)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
ООН это кружок малахольных импотентов с признаками вырождения и дегенерации ..
показать весь комментарий
29.04.2022 22:47 Ответить
+24
Удар по Києву в час визита гутереша - це не принижения ООН
ЦЕ СВІДОЦТВО ШО ХУТІН ПСІХИЧНО ХВОРА І НЕАДЕКВАТНА ЛЮДИНА .
І світ має це усвідомити і разом ліквідувати хутіна та його режим
показать весь комментарий
29.04.2022 22:51 Ответить
+23
Вони потужно занепокоються
показать весь комментарий
29.04.2022 22:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ООН это кружок малахольных импотентов с признаками вырождения и дегенерации ..
показать весь комментарий
29.04.2022 22:47 Ответить
але капусту вони отримують справно
показать весь комментарий
29.04.2022 22:49 Ответить
ООН це перш за все трибуна людства де голос кожного народу буде почутий. Це не "ісполнітєльний комітєт" і не "розстрільна команда". Є велика різниця між "солою Права" і "правом сили"...
показать весь комментарий
30.04.2022 00:48 Ответить
вони тепер Організація Обстріляних Націй
показать весь комментарий
30.04.2022 00:58 Ответить
Вони потужно занепокоються
показать весь комментарий
29.04.2022 22:47 Ответить
а що має робити оон? ну, зроблять стурбовані ...бальники.
до речі, так само як зробило розумні морди наше керівництво коли через кордон, без суду, без встановлення походження випустили 320кг незадекларованих доларів. (32 ляма налом)
а в угорщину в,їхало тільки 28
от де ділися 4 ляма?
чому у вінничанки незадекларованих 9 тисяч забрали на зсу а у цієї суки ні?????????
я до того що коли ми запитуємо когось про щось
то маємо зпочатку запитувати себе.
зеля виявився з яйцями, патріотом.
а коя катлета як херачив чорні справ на митниці так і продовжує.
а він людина президента
показать весь комментарий
30.04.2022 11:23 Ответить
ООН - немічне.
показать весь комментарий
29.04.2022 22:49 Ответить
А яку потужну відповідь можна чекати від ООН: занепокоєння чи глибоку стурбованість?
показать весь комментарий
29.04.2022 22:51 Ответить
Шокованність
показать весь комментарий
29.04.2022 22:53 Ответить
Мабуть це був докір камандувача ЗСУ
показать весь комментарий
30.04.2022 08:21 Ответить
Удар по Києву в час визита гутереша - це не принижения ООН
ЦЕ СВІДОЦТВО ШО ХУТІН ПСІХИЧНО ХВОРА І НЕАДЕКВАТНА ЛЮДИНА .
І світ має це усвідомити і разом ліквідувати хутіна та його режим
показать весь комментарий
29.04.2022 22:51 Ответить
наразі ж хло 9 травня з великою імовірністю оголосить війну світобудові й глобальну мобілізацію рашарейху...
показать весь комментарий
29.04.2022 23:12 Ответить
і пішла хвиля від ооні - і слів правильних:
"we won't give up, we will ******** efforts to save ukranians"
і які це "efforts" ви збираєтесь "******** "як до сіх жодного не було?
кацапня в ооні? в раді безпеки? з правом вето? - ооні нема.
показать весь комментарий
29.04.2022 22:53 Ответить
Вдвойне глубоко шокированы, и выразят вдвое более решительное осуждение.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:24 Ответить
Там бєлгород того, горить трошки зараз вночі...
Кацапи, куріння шкідливе для вашого життя нікчемного...
показать весь комментарий
29.04.2022 22:55 Ответить
Скинь посилання на Бєлгород, пліз!
показать весь комментарий
29.04.2022 23:11 Ответить
по ящику полчаса назад сказали - в белгороде много курят. и шо там хз. но пылает знатно.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:10 Ответить
блаЗЄ мабуть не знає, що ООН не може ніяк відповісти, бо не має своїх "дивізій". Ти дивися, щоб Україну не принижували та давай відповідь. А "ґутеррішам" начхати на нас. У нього все ОК.
показать весь комментарий
29.04.2022 22:55 Ответить
А тоді хто такі "Блакитні каски ООН"?
показать весь комментарий
30.04.2022 11:00 Ответить
Про миротворчий контингент ООН щось чув?
показать весь комментарий
30.04.2022 11:16 Ответить
Приниження - це коли пілоти просять купити літак по тв, а ти клоун за 3 роки нічого не зробив ні для авіації, ні для армії! Чи ти думав що з Коломойським будеш три роки розкрадати країну, а хтось інший замість тебе буде воювати?
показать весь комментарий
29.04.2022 22:56 Ответить
В Приднестровье начались учения.. можно фильм про вторую мировую снимать без декорация
показать весь комментарий
29.04.2022 23:02 Ответить
ну *******, шо візьмешь?
вони ще 2гу світову не довоювали... - по полях по кочках...
показать весь комментарий
29.04.2022 23:15 Ответить
Всё что здесь реально грозно выглядит-это лопаты возле очка ))
показать весь комментарий
30.04.2022 00:01 Ответить
вы не понимаете. это гравицапа. последней модели.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:16 Ответить
саперна лопатка це не тільки по стаці трах коли біжиш- це і сковородка...
показать весь комментарий
30.04.2022 11:53 Ответить
стаці - "сраці" - хто біґав той знає....
показать весь комментарий
30.04.2022 12:02 Ответить
ООН - НЕ НАТО!

Яку "потужну відповідь" ти від нього чекав?!
показать весь комментарий
29.04.2022 23:03 Ответить
Виключення лаптєрейху з радбезу,наприклад.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:15 Ответить
та ще китай, теж може вето накласти
показать весь комментарий
30.04.2022 07:55 Ответить
Думаю це було адресовано ЗСУ
показать весь комментарий
30.04.2022 08:27 Ответить
Зеленский прав, автоматизированная система учёта евростурбованостi сегодня показала 19 меркелей против 1800 вчерашних.
показать весь комментарий
29.04.2022 23:06 Ответить
ну як так то і сценарій слувовні треба відследити з моменту отбулавлювання ґоловнюка потижднево...
показать весь комментарий
30.04.2022 11:59 Ответить
Що з південним напрямком???
Куди зник генерал Марченко???
Чому зупинилось звільнення херсонщини і більше того - чому орки підбираються до околиць Миколаїва з півдня???
Чи Марченко знов ув´язнили, у нагороду за рятування Миколаїва та Одеси, що не входило у плани зєрмака по здачі України???
показать весь комментарий
29.04.2022 23:07 Ответить
Може пів місяця тому задавав теж саме питання-ну, не може бути, щоб ніхто нічого не знає... Альо, Бутусов, просвіти народ
показать весь комментарий
30.04.2022 06:22 Ответить
Якщо окупанти займаються не обороною, а фейкореферендумами, рублєзонами окупованих територій, не тримають значних військ на півдні, то мабуть уже про щось домовились
показать весь комментарий
30.04.2022 08:34 Ответить
ООН це безпомічне скупчення політичних імпотентів. Це зрозумів путєн вже давно і сцяти на них він хотів.
показать весь комментарий
29.04.2022 23:07 Ответить
так то пиндосы с оонами вынни?скажите бубе, шо достать до аэродромов луканоида можно из катапульты.
показать весь комментарий
29.04.2022 23:07 Ответить
Палишься, кацап.
показать весь комментарий
30.04.2022 06:58 Ответить
А ось і наша відповідь: "Поддержать область песнями и юмором приехали группа Вопли Видоплясова, Pianoбой и юмористы-кварталовцы". Хоть паржем.
показать весь комментарий
29.04.2022 23:08 Ответить
Протриндить , і зникне ...Завтра віщать буде єрмак...Або подоляк,давненько не чути було його...
показать весь комментарий
29.04.2022 23:11 Ответить
и вообще...жмурить вооружённых кацапов по периметру за поребриком богоугодное дело.
показать весь комментарий
29.04.2022 23:12 Ответить
Ну если бы попали в немощного морально старикана тогда может быть ООН и зашевелилаь . А так чему удивляться. Если страна -террорист напавшая на другую страну ещё в ООН и имеет право вето.
показать весь комментарий
29.04.2022 23:13 Ответить
Хіба в школі цього не вчили? Ви переплутали ООН з НАТО. Це не військовий союз, а перемовний майданчик. Генасамблея уже сказала своє фе переважною більшістю.
Незрозуміло чому Україна на генасамблеї не внесла резолюцію про виключення агресора з радбезу.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:47 Ответить
Пустое место это ООН, да ещё с кацапами в совете безопасности
показать весь комментарий
29.04.2022 23:14 Ответить
Позавчора Фейгін розказував,що оркомани дуже уважно стежать за ефіром у світі і відгукуються зразу ж. Та що там наводити приклади кожен їх знає і про Яворов, приїзд Блінкена тощо. І чатували на Гутьереша, шкоди не завдали б, бо бункер Зе глибокий, але полякали троха. А далі Фейгін повідомив, що монстри з АП бункерного страшні окультисти. В них синдром Гришки Распутіна, і дуже запалюються та ображаються, коли запрошені на ТВ всілякі мольфари та мольфарки бажають пробити ауру Бункерного і проклинають його. Це для них, що з яйця витягнути жало Хащикове.
показать весь комментарий
29.04.2022 23:15 Ответить
Когось критикувати ти мастак. А ти сам дай потужну відповідь! Що слабо? Хіба що відосіком,,,?
показать весь комментарий
29.04.2022 23:24 Ответить
Буде ж засідання на слідуючій неділі, там і засудять.
показать весь комментарий
29.04.2022 23:29 Ответить
ого, так радикально? може це все таки занад-то жорстко проти росії?
показать весь комментарий
30.04.2022 07:51 Ответить
Клован ще й якоїсь відповіді чекав? Той гутієреш з унітаза не злазить вже добу. Ось і вся відповідь від ООН.
показать весь комментарий
29.04.2022 23:58 Ответить
Що ми взагалі там робимо? Це, вже давно, якийсь дитячий садок, який нічого не вирішує і ні за що не відповідає. Тільки гроші даремно витрачаємо.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3VOzQmhkZUc Грузини співають - Ой у лузі червона калина. Підтримка України від наших братів грузинів.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:07 Ответить
Україна разоружилася під "чесне слово" всіх підписнатів.
жоден з них не дотримався свого підпису, а один з них зараз намаґаеться знищіти Україну..
більше таких "помилок" не буде...
шо б від зуба Петріот знімався на знищення кацапні - бо НАТО і дуже....
показать весь комментарий
30.04.2022 01:25 Ответить
Хто і як не дотримався свого підпису, крім окупанта?
показать весь комментарий
30.04.2022 08:51 Ответить
чуєте "пермовини з рассeею?" - зі всіх стволів... - там зрадники...
показать весь комментарий
30.04.2022 01:30 Ответить
ДА !!! ПОРА ВВОДИТЬ ВОЙСКА ООН !!!
показать весь комментарий
30.04.2022 05:03 Ответить
Той голова колгоспу ООН, рardonne-moi, генеральний секретар ООН Гутерріаш, який прилетів з Мозкви зі завданням Путіна склонять Україну к міру на условіях Кремля, написав листа ніби народу України: "обстріл Києва під час візиту Гутерріша: Приниження ООН залишилося без потужної відповіді"
показать весь комментарий
30.04.2022 06:53 Ответить
Схоже ця інституція деградувала, виродилась, та нічого не вирішує - корумпований балаган, ширма для безвідповідальеості за долю світу.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:44 Ответить
Якщо ООН не має тотального права на насилля, як у державних влад, то що вони можуть зробити?
показать весь комментарий
30.04.2022 07:48 Ответить
Кажуть що терорист Ze підпалив на острові С ахалін ГРЕС-2...решуть людиб
показать весь комментарий
30.04.2022 08:19 Ответить
Понимаю желание Зеленского потролить ООН. Но текст, как обычно "по дебильному написан". Причем тут "унижение" и "ракетный удар"? Получается, согласно "логике" президента, Мордор против нас не воюет, а "унижает" нас?
показать весь комментарий
30.04.2022 08:25 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 08:27 Ответить
Не те, щоб я любив Гутіереша, але в нього ще не було фізичної можливості підготувати відповідь ООН, а невтік вже його хаїть.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:36 Ответить
пиз--ныш с левой резьбой в башке и недостатком серого вещества там же, обдристался выходкой против совбеза.Подмывайся отюпок керосином,возьми и спички на эту процедуру,гореть не тонуть, плешивый.
показать весь комментарий
30.04.2022 11:16 Ответить
Увага! "Війна закінчилася"! Знову по військових частинах почали їздити "штабні криси", так звані комісії з перевіркою, відпрацьовувати свої посади. Воно ж курва отримує шалені гроші. А за що? А на передову слабо? Шукають, нишорять: документація, недопалки, перегорівші лампочки, непобілені бордюри, бірки, шмірки, "непофарбована трава"... Ця радянщина вже дістала. Агов! Державні мужі. Зверніть будь-ласка на увагу. До якої пори це б....о буде продовжуватись?
показать весь комментарий
30.04.2022 13:14 Ответить
да им хоть ссы в глаза этому оону будет всё божья роса!уродская организация
показать весь комментарий
30.04.2022 13:17 Ответить
 
 