Россия выбилась из графика проведения военной кампании на Донбассе, - Пентагон

Российская военная кампания в Донбассе, целью которой является установление полного контроля в регионе, продвигается медленнее, чем было запланировано.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на BBC, об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

По мнению американского военного ведомства, российские войска отстают от своих планов как минимум на несколько дней.

Основными причинами этого США считается эффективное сопротивление ВСУ и осторожность, которую армия РФ проявляет после неудач под Киевом. Российские войска, в частности, боятся оторваться от своих линий снабжения.

"Мы считаем, что они продолжают создавать условия для более масштабного и затяжного наступления", – говорят в Пентагоне.

По данным американской разведки, на юге и востоке Украины дислоцированы 92 российских тактических батальонных группы, еще несколько ждут на границые со стороны России.

Однако у американских специалистов есть сомнения в их боеготовности, так как большая их часть сформирована из военных, которые провели несколько тяжелых недель на других флангах в первые недели вторжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перестрелка бурят с чеченцами произошла близ Чернобаевки, потому что первые не желают идти в наступление и хотят большую долю награбленного, - разведка

Лідер придністровських сепаратистів Вадим Красносельський висловив занепокоєння щодо терористичних атак по важливих об'єктах ПМР, коріння яких «ведуть до України».

Пагана режисура, тупа реалізація, ще тупішій інформаційний супровід цієї інформаційно-психологічної операції аж зашкалює.

Це шоу розраховано хіба що на ватників та рашистів.

Мені в цьому плані сподобалася фраза, яку видав з цього приводу главком Залужний. Він наголосив: «Якщо хоч одна куля прилетить в наш бік з того боку, то я обідати буду в Тирасполі, а у вечорі буду на урочистій вечері в Кишиневі з нагоди повернення Придністров'я до складу Молдови».
30.04.2022 00:05 Ответить
Повітряне командування «Південь» повідомило про отримання нового ЗРК С-300 від країн-партнерів Зазначається, що завдяки цьому комплексу зона ППО в південному регіоні значно посилилася. Вказаний комплекс поставлено на бойове чергування і «вже виконує бойові завдання».

30.04.2022 00:02 Ответить
Репетиція гейпарада в пітірі,народження рейха 2.0
29.04.2022 23:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 сафарі на кацапів від ЗСУ під гарну музику
29.04.2022 23:55 Ответить
Репетиція гейпарада в пітірі,народження рейха 2.0
29.04.2022 23:58 Ответить
29.04.2022 23:59 Ответить
Вспомнилось как старый придурок министр обороны Таран по совковым лекалам отправил девочек на каблуках готовится к параду .
И как он получил за это по мозгам от украинского общества
А кацапки молчат - рабское племя
30.04.2022 01:56 Ответить
Лаптєрейх.
30.04.2022 00:01 Ответить
Тупо такая же повязка как у гитлеровцев, только вместо свастики цифры
30.04.2022 00:06 Ответить
Повітряне командування «Південь» повідомило про отримання нового ЗРК С-300 від країн-партнерів Зазначається, що завдяки цьому комплексу зона ППО в південному регіоні значно посилилася. Вказаний комплекс поставлено на бойове чергування і «вже виконує бойові завдання».

30.04.2022 00:02 Ответить
слава Богу. А то писали что кацапы его разбомбили в Днепре...
30.04.2022 00:04 Ответить
Это другая батарея )
Та уже три недели как на дежурстве.
30.04.2022 14:52 Ответить
боязнь эскалации не способствует быстрому наполнению памперсов
*****...только быстрая смена подгузников должна занимать все мысли кремлёвской шайки..
30.04.2022 00:04 Ответить
Лідер придністровських сепаратистів Вадим Красносельський висловив занепокоєння щодо терористичних атак по важливих об'єктах ПМР, коріння яких «ведуть до України».

Пагана режисура, тупа реалізація, ще тупішій інформаційний супровід цієї інформаційно-психологічної операції аж зашкалює.

Це шоу розраховано хіба що на ватників та рашистів.

Мені в цьому плані сподобалася фраза, яку видав з цього приводу главком Залужний. Він наголосив: «Якщо хоч одна куля прилетить в наш бік з того боку, то я обідати буду в Тирасполі, а у вечорі буду на урочистій вечері в Кишиневі з нагоди повернення Придністров'я до складу Молдови».
30.04.2022 00:05 Ответить
а потом утром у него обед в москве))
30.04.2022 00:56 Ответить
тоесть их 92 тыс всего в украине
30.04.2022 00:05 Ответить
Не факт. Цифры разнятся. Бтрг это от 600 до 1000 человек
30.04.2022 00:08 Ответить
Уже 2 раза читал, что их почему-то в 3 раза больше, чем наших
30.04.2022 00:11 Ответить
На Ізюмському напрямку навіть в 5 разів більше, але боятися цього не потрібно, це лише свідчення того що хуцлобад воює мірками 2 світової і не щадить а ні солдата а ні командира , мясо
30.04.2022 00:19 Ответить
Давайте швидше нам своє озброєння, яке ви проголосували і рашисти більше не будуть просуватися в глиб України.
30.04.2022 00:09 Ответить
просто воинство жыдоугрофиннобурятии свои мародёрческие наклонности не учло...
30.04.2022 00:10 Ответить
Польща оголосила, що готова охороняти повітряний простір Словаччини, коли вона припинить використання літаків МіГ-29, що відкриває шлях для можливої ​​доставки радянських літаків в Україну.

Словаччина, яка експлуатує 12 літаків МіГ-29, заявила на початку цього місяця, що розгляне можливість надання літаків, щоб допомогти Україні захиститися від вторгнення російських сил, якщо вдасться організувати альтернативний захист її власного повітряного простору.

"Я отримав підтвердження, що Польща готова подбати про повітряний простір Словаччини з моменту, коли Словаччина вирішить приземлити літаки МіГ-29", - сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції зі своїм польським колегою.

Надь сказав, що для такого кроку необхідні законодавчі заходи і що Словаччина працює над цим питанням.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща може використати свій досвід охорони повітряного простору країн Балтії.

"Ці завдання виконуватимуться з території Польщі… Як правило, ми будемо розширювати сферу діяльності польської чергової групи, яка використовує літаки F-16", - сказав Блащак.

Міністри двох країн-членів НАТО не повідомили, коли розпочнеться місія Польщі в повітряному просторі Словаччини.

Словаччина у 2024 році очікує першу поставку американських літаків F-16 із загальної партії з 18 одиниць, яку вона погодилася придбати у 2018 році.
30.04.2022 00:16 Ответить
Может правда. Для справки: испанские колбасы - фуэт, хамон и другие.

В ящиках с гранатомётами, приехавшими в Украину из Испании, было также огромное количество испанской колбасы.
К ним прилагалась открытка с подписью:
«Желаю победы!
С любовью, Летисия»
Бойцы ЗСУ не сразу поняли, что это подпись королевы Испании
30.04.2022 00:27 Ответить

Гарна байка
30.04.2022 00:50 Ответить
Пишуть, шо Лиман зливають, хз наскільки це правда..
30.04.2022 00:43 Ответить
Правда, как и то что сейчас 93 прижата к воде и её уничтожают , зато целый командующий сухопутными силами ВСУ лично взял на абордаж село (, ну конечно ему немного помогли ) зато ни кто на фоне такой громкой победы не вспомнит про сданные Херсон, Мелитополь, Энергодар, Бердянск при этом же командующем
30.04.2022 01:01 Ответить
Можете пояснити будь-ласка де саме 93-тя і хто цей видатний командувач?
30.04.2022 01:23 Ответить
Можна джерело про 93 тю?
30.04.2022 01:28 Ответить
Брехня там все. Чисто текст пропагандона.
30.04.2022 08:33 Ответить
Правда ,то что ты внук собаки ,ну той ,что Доктор Барменталь переделал.
30.04.2022 08:22 Ответить
А надалі будуть ще більше вибиватися з графіка. Наші військові підірвали залізничний міст між Лиманом та Райгородком через Сіверський Донець. Так шо соляру будуть у каністрах човнами перевозить.
А там за Староварваровкою вже ховітцери розгортають. Облаштовують побут і рогортають польові кухні. От звідти будуть за 40 кілометрів постачати 155-міліметрові прівєти.
30.04.2022 01:10 Ответить
Ось тут не дуже зрозуміло. Одні пишуть що це ми самі підірвали бо будемо відступати до лінії річки, тобототсправи там не дуже. Інші пишуть що це кацапи нам лінію постачання перебили, що теж не «вау».
30.04.2022 01:34 Ответить
Правда то ,что профиль в день войны зарегистрировал ,еще правда что через ВПН пишешь ,и ,что ты внук собаки свиньи
30.04.2022 08:26 Ответить
Підірваний міст то в будь-якому випадку погано. Постачання все на місці. Там ще з десяток мостів через Сіверський Донець. Практично біля кожного села
30.04.2022 08:31 Ответить
Дякую
30.04.2022 14:16 Ответить
https://novynarnia.com/2022/04/29/na-donechchyni-pidirvaly/

не надо подмахивать росийским агентам, зареганым на форуме в день начала вторжения.
30.04.2022 15:14 Ответить
 
 