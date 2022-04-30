Россия выбилась из графика проведения военной кампании на Донбассе, - Пентагон

Российская военная кампания в Донбассе, целью которой является установление полного контроля в регионе, продвигается медленнее, чем было запланировано.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на BBC, об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

По мнению американского военного ведомства, российские войска отстают от своих планов как минимум на несколько дней.

Основными причинами этого США считается эффективное сопротивление ВСУ и осторожность, которую армия РФ проявляет после неудач под Киевом. Российские войска, в частности, боятся оторваться от своих линий снабжения.

"Мы считаем, что они продолжают создавать условия для более масштабного и затяжного наступления", – говорят в Пентагоне.

По данным американской разведки, на юге и востоке Украины дислоцированы 92 российских тактических батальонных группы, еще несколько ждут на границые со стороны России.

Однако у американских специалистов есть сомнения в их боеготовности, так как большая их часть сформирована из военных, которые провели несколько тяжелых недель на других флангах в первые недели вторжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перестрелка бурят с чеченцами произошла близ Чернобаевки, потому что первые не желают идти в наступление и хотят большую долю награбленного, - разведка