Россия выбилась из графика проведения военной кампании на Донбассе, - Пентагон
Российская военная кампания в Донбассе, целью которой является установление полного контроля в регионе, продвигается медленнее, чем было запланировано.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на BBC, об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
По мнению американского военного ведомства, российские войска отстают от своих планов как минимум на несколько дней.
Основными причинами этого США считается эффективное сопротивление ВСУ и осторожность, которую армия РФ проявляет после неудач под Киевом. Российские войска, в частности, боятся оторваться от своих линий снабжения.
"Мы считаем, что они продолжают создавать условия для более масштабного и затяжного наступления", – говорят в Пентагоне.
По данным американской разведки, на юге и востоке Украины дислоцированы 92 российских тактических батальонных группы, еще несколько ждут на границые со стороны России.
Однако у американских специалистов есть сомнения в их боеготовности, так как большая их часть сформирована из военных, которые провели несколько тяжелых недель на других флангах в первые недели вторжения.
И как он получил за это по мозгам от украинского общества
А кацапки молчат - рабское племя
Та уже три недели как на дежурстве.
*****...только быстрая смена подгузников должна занимать все мысли кремлёвской шайки..
Пагана режисура, тупа реалізація, ще тупішій інформаційний супровід цієї інформаційно-психологічної операції аж зашкалює.
Це шоу розраховано хіба що на ватників та рашистів.
Мені в цьому плані сподобалася фраза, яку видав з цього приводу главком Залужний. Він наголосив: «Якщо хоч одна куля прилетить в наш бік з того боку, то я обідати буду в Тирасполі, а у вечорі буду на урочистій вечері в Кишиневі з нагоди повернення Придністров'я до складу Молдови».
Словаччина, яка експлуатує 12 літаків МіГ-29, заявила на початку цього місяця, що розгляне можливість надання літаків, щоб допомогти Україні захиститися від вторгнення російських сил, якщо вдасться організувати альтернативний захист її власного повітряного простору.
"Я отримав підтвердження, що Польща готова подбати про повітряний простір Словаччини з моменту, коли Словаччина вирішить приземлити літаки МіГ-29", - сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції зі своїм польським колегою.
Надь сказав, що для такого кроку необхідні законодавчі заходи і що Словаччина працює над цим питанням.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща може використати свій досвід охорони повітряного простору країн Балтії.
"Ці завдання виконуватимуться з території Польщі… Як правило, ми будемо розширювати сферу діяльності польської чергової групи, яка використовує літаки F-16", - сказав Блащак.
Міністри двох країн-членів НАТО не повідомили, коли розпочнеться місія Польщі в повітряному просторі Словаччини.
Словаччина у 2024 році очікує першу поставку американських літаків F-16 із загальної партії з 18 одиниць, яку вона погодилася придбати у 2018 році.
В ящиках с гранатомётами, приехавшими в Украину из Испании, было также огромное количество испанской колбасы.
К ним прилагалась открытка с подписью:
«Желаю победы!
С любовью, Летисия»
Бойцы ЗСУ не сразу поняли, что это подпись королевы Испании
Гарна байка
А там за Староварваровкою вже ховітцери розгортають. Облаштовують побут і рогортають польові кухні. От звідти будуть за 40 кілометрів постачати 155-міліметрові прівєти.
не надо подмахивать росийским агентам, зареганым на форуме в день начала вторжения.