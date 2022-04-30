Часть военных РФ отказались воевать в Запорожской области, после допросов работники ФСБ вывезли их в неизвестном направлении, - ОВА

Некоторые российские военные откажутся продолжать военную службу на территории Украины.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская разведка сообщает о том, что из-за нежелания участвовать в наступлении возник конфликт между командирами и личным составом подразделений российской армии в оккупированной Федоровке на Запорожье.

К тому же, россияне жалуются местным, что их командование обманом заставило их подписать контракты на участие в войне в Украине, а также убедило, что их здесь будут встречать как освободителей. В конце концов, увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу, что повлекло за собой конфликт. Часть военнослужащих после допросов представители ФСБ вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

