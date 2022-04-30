РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9223 посетителя онлайн
Новости Война
13 929 14

Часть военных РФ отказались воевать в Запорожской области, после допросов работники ФСБ вывезли их в неизвестном направлении, - ОВА

рф,окупанти

Некоторые российские военные откажутся продолжать военную службу на территории Украины.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская разведка сообщает о том, что из-за нежелания участвовать в наступлении возник конфликт между командирами и личным составом подразделений российской армии в оккупированной Федоровке на Запорожье.

К тому же, россияне жалуются местным, что их командование обманом заставило их подписать контракты на участие в войне в Украине, а также убедило, что их здесь будут встречать как освободителей. В конце концов, увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу, что повлекло за собой конфликт. Часть военнослужащих после допросов представители ФСБ вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Читайте также: В ПАСЕ предлагают создать международный трибунал для расследования военных преступлений РФ

армия РФ (20374) ФСБ (1957) Запорожская область (3447)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Ось ось воно рабське до кісток, в тебе **** автомат, граната або навіть танк! але ж тебе везе кудись недолуге фсб із піштолями в руках...
показать весь комментарий
30.04.2022 00:34 Ответить
+21
Нквд їх вивезло на розтріл , а в якому напрямку то вже неважливо
показать весь комментарий
30.04.2022 00:22 Ответить
+16
Давайте орки , веселіше полишайте Украіну , якщо хочите знову побачити своіх рідних і просто жити !
показать весь комментарий
30.04.2022 00:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нквд їх вивезло на розтріл , а в якому напрямку то вже неважливо
показать весь комментарий
30.04.2022 00:22 Ответить
Напрямок, пивтора метра в НИЗ
показать весь комментарий
30.04.2022 08:35 Ответить
далеко не повезли. Пропадут без вести, не надо будет выплачивать родственникам
показать весь комментарий
30.04.2022 00:23 Ответить
Та да , по дороге потеряются .
показать весь комментарий
30.04.2022 00:27 Ответить
Интересно. Эти в безвозвратные потери врага попадают? По логике вещей должны
показать весь комментарий
30.04.2022 00:24 Ответить
Давайте орки , веселіше полишайте Украіну , якщо хочите знову побачити своіх рідних і просто жити !
показать весь комментарий
30.04.2022 00:28 Ответить
страшноє дєло...мародёры мародёров ******тдь...
показать весь комментарий
30.04.2022 00:30 Ответить
не поділили здобич)))
показать весь комментарий
30.04.2022 00:42 Ответить
Ось ось воно рабське до кісток, в тебе **** автомат, граната або навіть танк! але ж тебе везе кудись недолуге фсб із піштолями в руках...
показать весь комментарий
30.04.2022 00:34 Ответить
скоро орочей и тунгусов будут в тайге ловить, и мобилизовывать в Украину. Там еще в нижнем течении Таза есть полуконтактные племена манси, но проблемы будут с коммуникацией - у них слабое знание русского языка, но матерный они понимают.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:41 Ответить
Халявщики думали що тут буде прогулянка як на Кримі.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:44 Ответить
https://www.facebook.com/sergey.medvedev.1806/videos/361474022693136/ -

ВОТ КАКИЕ ПЕСНИ НАЧАЛИ ПЕТЬ РАШИСТКИЕ СОЛДАТЫ.

Это не Чёрный тюльпан Розенбаума.

Это начало понимания ПРАВДЫ ПРОИСХОДЯЩЕГО
показать весь комментарий
30.04.2022 03:56 Ответить
Наверно стало кое -что доходить до лаптемозглых.
показать весь комментарий
30.04.2022 06:42 Ответить
Им сколько лет доказывают, что нацисты и фашисы в кремле, а они с пафосом так, в первые дни войны, с десятью восклицательными знаками своим родственникам в Украине писали, что аперация сейчас быстро закончится, ваенные абьекты и нацисты будут поражены и мирных жителей никто не трогает. Скоро все будем жить опять в совке.
Теперь скулят, что мы за мир и успокойтесь.
показать весь комментарий
30.04.2022 06:58 Ответить
 
 