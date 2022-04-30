"Не приедет даже Лукашенко": В РФ не приглашали иностранных лидеров на парад 9 мая

В Москву в День Победы не приглашали никого из глав иностранных государств.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, святой для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", - сказал он.

По просьбе уточнить, ожидается ли приезд 9 мая в Москву белорусского диктатора Александра Лукашенко, Песков сказал: "Насколько я знаю, нет, не планируется".

