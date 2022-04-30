"Не приедет даже Лукашенко": В РФ не приглашали иностранных лидеров на парад 9 мая
В Москву в День Победы не приглашали никого из глав иностранных государств.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, святой для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", - сказал он.
По просьбе уточнить, ожидается ли приезд 9 мая в Москву белорусского диктатора Александра Лукашенко, Песков сказал: "Насколько я знаю, нет, не планируется".
Топ комментарии
+27 vadyan
показать весь комментарий30.04.2022 01:03 Ответить Ссылка
+9 Garry Grant
показать весь комментарий30.04.2022 01:05 Ответить Ссылка
+8 Руслан Жгун
показать весь комментарий30.04.2022 00:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
жду много прикольных фоток бесноватого населения.
Та й носки діряві...
теперь уже мирового масштаба
Відповідь: 10 безруких бурятів, 10 безногих псковских ВДВ і 10 тис курсантів( переодітих в форму асФабадітелей спецАпераціі .
От і весь парад, але народ расеї "проковтне" це як завжди, і "будут гАрдится армией асФабадителей...
Забув ще сказати, що протянуть на тросу Армату........"гроза расеї"
може приїхав би корєш із північної кореї
тож у мордора стільки союзників, як вони казали, як так сталось