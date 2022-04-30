РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7665 посетителей онлайн
Новости
8 854 30

"Не приедет даже Лукашенко": В РФ не приглашали иностранных лидеров на парад 9 мая

путін

В Москву в День Победы не приглашали никого из глав иностранных государств.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, святой для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", - сказал он.

По просьбе уточнить, ожидается ли приезд 9 мая в Москву белорусского диктатора Александра Лукашенко, Песков сказал: "Насколько я знаю, нет, не планируется".

Также читайте: Российские оккупанты отменили "парад" и "шествие Бессмертного полка" в Донецке на 9 мая

Автор: 

День Победы (1231) парад (657) Песков Дмитрий (1986) россия (96949)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
" А я вам сейчас покажу где я 9 мая буду отмечать, у меня карты есть... "
показать весь комментарий
30.04.2022 01:03 Ответить
+9
На красную площадь выезжает механизированная колонна гробов,катафалков и мобильных крематориев. Во главе колонны-мумия курмаршалла захарченко. Лондон будет взят! Признание Америки! Москвашвея! Абырвалг! Ура,товарищи! Диды воровали!
показать весь комментарий
30.04.2022 01:05 Ответить
+8
победобесие отменяется ... своим беснованием на костях орки даже достойный и памятный день унитожения нацизма смогли зашкварить
показать весь комментарий
30.04.2022 00:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лукаш может удавить прямо на трибуне мавзолея на глазах у всех.
показать весь комментарий
30.04.2022 00:55 Ответить
" А я вам сейчас покажу где я 9 мая буду отмечать, у меня карты есть... "
показать весь комментарий
30.04.2022 01:03 Ответить
победобесие отменяется ... своим беснованием на костях орки даже достойный и памятный день унитожения нацизма смогли зашкварить
показать весь комментарий
30.04.2022 00:57 Ответить
та не, в этот раз оно будет еще более яркое
жду много прикольных фоток бесноватого населения.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:26 Ответить
і братського кимчинина ? )
показать весь комментарий
30.04.2022 00:57 Ответить
Шлях жадюгідного карлика
показать весь комментарий
30.04.2022 00:59 Ответить
Звісно не запрошували - у кінопавільйон де будуть знімати кіно про парад на Червоній площі і не треба нікого запрошувати, бо розтриндять на увесь світ про "правдивість" ліліпутіна.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:00 Ответить
А парад будет? Сомневаюсь
показать весь комментарий
30.04.2022 01:00 Ответить
ну дык это ж сколько там минут под спутниками стоять ...
показать весь комментарий
30.04.2022 01:31 Ответить
Це х@йло просто не хоче ділитись останньою банкою "сгущьонки"!
Та й носки діряві...
показать весь комментарий
30.04.2022 01:02 Ответить
перемены...на каждый подполковник мечтает забеременеть..
показать весь комментарий
30.04.2022 01:02 Ответить
На красную площадь выезжает механизированная колонна гробов,катафалков и мобильных крематориев. Во главе колонны-мумия курмаршалла захарченко. Лондон будет взят! Признание Америки! Москвашвея! Абырвалг! Ура,товарищи! Диды воровали!
показать весь комментарий
30.04.2022 01:05 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 01:11 Ответить
**********, путин - ты балбес
теперь уже мирового масштаба
показать весь комментарий
30.04.2022 01:12 Ответить
От мені цікаво....хто буде йти колонами по крАсній площі?
Відповідь: 10 безруких бурятів, 10 безногих псковских ВДВ і 10 тис курсантів( переодітих в форму асФабадітелей спецАпераціі .
От і весь парад, але народ расеї "проковтне" це як завжди, і "будут гАрдится армией асФабадителей...

Забув ще сказати, що протянуть на тросу Армату........"гроза расеї"
показать весь комментарий
30.04.2022 01:12 Ответить
Януковича ему, для важности.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:56 Ответить
они видете ли "никого не приглашали..." да просто к вам, москальским свинособакам, теперь даже убийца и насильник Башар Асад постесняется приехать, чтобы стоя на вашем ордынском кремле свои штиблеты кровью не запачкать ...
показать весь комментарий
30.04.2022 01:57 Ответить
Вот, Лука, доігрався, нічого холуям на барському святі бавитись
показать весь комментарий
30.04.2022 02:37 Ответить
**** що навіть еритрею не запросив,

може приїхав би корєш із північної кореї

тож у мордора стільки союзників, як вони казали, як так сталось
показать весь комментарий
30.04.2022 02:46 Ответить
да, уж дата не юбилейная. Да и парад последний
показать весь комментарий
30.04.2022 03:43 Ответить
Американцям треба довбануть по путіну ракетою. Прямо на тому параді. Більше такого момента не буде. Всі інші дні він сидить в своєму бункері.
показать весь комментарий
30.04.2022 05:45 Ответить
Там будет один из его двойников на параде. Ну а если и сам куйло куйлович вылезе на Мавзолей , то значит он точно физофреник.
показать весь комментарий
30.04.2022 06:25 Ответить
********** вылезет на мавзолей ещё и метку на себе поставит, чтобы *******, оно же старое и смертельно больное, цель осталась одна, как можно больше населения с собой забрать в Пекло.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:05 Ответить
Так если плешивый дед выкатит арматы и су-57 пролетят, то весь его народ сразу скажет, а почему они не на фронте. Он че, не понимает этого? А если не покажет, то народ скажет, что он подонок и все разворовал, что на прошлых парадах шли танки с обвесом из раскрашенного картона.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:00 Ответить
завалити десяток томогавків в цей трупопарад.. щоб на все життя запомятали шматки касабів на шпілях кремля
показать весь комментарий
30.04.2022 08:03 Ответить
Зарубежных лидеров не приглашали, потому, что все равно никто не приедет, поэтому решили не позориться. Лукашенко не пригласили потому, что он уже не лидер, вообще никто. Короче, сплошной позор, это так надо было все величие растранжирить и слить в унитаз.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:16 Ответить
Сам п'ю, сам гуляю! Сам стелюся, сам лягаю! От якби Путлер на 9-те Травня ліг у домовину поряд з дідусем Леніним. Ми б тільки поаплодували...
показать весь комментарий
30.04.2022 09:23 Ответить
Свято перемоги НАД фашизмом,перетворили на свято перемоги НОВОГО фашизму.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:24 Ответить
Ха! "Боюсь", что не приедет на парад и сам *****!
показать весь комментарий
30.04.2022 10:06 Ответить
Речь путлера 9 мая 2005 года на Мацковии примечательна тем что на трибуна стоял Буш-младший и путлер говорил о Лєнд-лише для доходов Сссра. ..,Ютьюб))))
показать весь комментарий
30.04.2022 10:32 Ответить
 
 