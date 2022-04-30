Министр обороны Британии Уоллес: Путин 9 мая может заявить, что ему нужно больше "пушечного мяса"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает, что с приближением 9 мая Путин будет пытаться наращивать "российское пушечное мясо" в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, Путин попытается отойти от своей "спецоперации". Он готовил поле, закладывал основу для того, чтобы можно было сказать: смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей, больше российского пушечного мяса", - объяснил министр.

По его словам, он не удивился бы, если бы Путин объявил 9 мая мобилизацию россиян для этой войны: "Я бы не удивился – у меня нет никакой информации об этом, – если бы он, возможно, собрался объявить в этот майский день, что сейчас они находятся в состоянии войны с "мировыми нацистами, и требуется массовая мобилизация российского народа".

Воллес назвал "жалкой попыткой" утаивание того факта, что российские генералы "отправили тысячи людей на смерть из-за своей некомпетентности, напыщенности и эго Путина".

Он добавил, что Путин уже рассказывает, что "нацисты повсюду" и, мол, "они не только в Украине, но и в НАТО полно нацистов".

