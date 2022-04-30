РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9223 посетителя онлайн
Новости Война
26 999 71

Министр обороны Британии Уоллес: Путин 9 мая может заявить, что ему нужно больше "пушечного мяса"

путин,путін

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает, что с приближением 9 мая Путин будет пытаться наращивать "российское пушечное мясо" в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, Путин попытается отойти от своей "спецоперации". Он готовил поле, закладывал основу для того, чтобы можно было сказать: смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей, больше российского пушечного мяса", - объяснил министр.

По его словам, он не удивился бы, если бы Путин объявил 9 мая мобилизацию россиян для этой войны: "Я бы не удивился – у меня нет никакой информации об этом, – если бы он, возможно, собрался объявить в этот майский день, что сейчас они находятся в состоянии войны с "мировыми нацистами, и требуется массовая мобилизация российского народа".

Воллес назвал "жалкой попыткой" утаивание того факта, что российские генералы "отправили тысячи людей на смерть из-за своей некомпетентности, напыщенности и эго Путина".

Он добавил, что Путин уже рассказывает, что "нацисты повсюду" и, мол, "они не только в Украине, но и в НАТО полно нацистов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель США – добиться, чтобы война завершилась стратегическим поражением для Путина, - Нуланд

путин владимир (32061) россия (96949) Уоллес Бен (186)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Ага...щас! Из ****** и мосКВА могут только джамшутов пригнать! Там остались только шлюхи и пИтухи! Кстати, из гвардии кадырина, именно пИтухи кричат громче всех
показать весь комментарий
30.04.2022 01:31 Ответить
+24
Китайці вже ділять рашку На китайском государственном телеканале CCTV показали карту, демонстрирующую, каким странам отойдут территории РФ после ее развала.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:46 Ответить
+22
Мирный атом был нормальной альтернативой углеводородам. Но это было не выгодно совка. И в 1986 году они специально ****** Чернобыль... Чтобы Европа отказалась от ядерной энергетики...
показать весь комментарий
30.04.2022 01:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давайте уже мясопушичне из ****** и мАцквы. А то эти бураты уже ****** если чесна. Хочется утилизированой интилегентнтной гейщины если чеснпа
показать весь комментарий
30.04.2022 01:24 Ответить
Ага...щас! Из ****** и мосКВА могут только джамшутов пригнать! Там остались только шлюхи и пИтухи! Кстати, из гвардии кадырина, именно пИтухи кричат громче всех
показать весь комментарий
30.04.2022 01:31 Ответить
Доповнення - мацКва
показать весь комментарий
30.04.2022 06:48 Ответить
нестача ресурсів, росія при повній мобілізації захлинеться
воювати і їсти газ(ом) та нафту(ою) будуть?
показать весь комментарий
30.04.2022 20:38 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 07:32 Ответить
цьомки від nlaw вилупку потрібні...хай сситься на трибуні в очікуванні.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:26 Ответить
Свичблейд и пусть ссытся. Нужно нашим было видео запилить мол готовим покушение на ***** на 9е мая. Пусть бы сцалось, а потом и сралось на трибуне. Но нельзя. А то путин нападет...
показать весь комментарий
30.04.2022 01:30 Ответить
на трибуні буде чергова копія..
показать весь комментарий
30.04.2022 06:42 Ответить
Есть альтернатива русскому газу и для этого все должны строить АЭС и переводить страны на электричество. И еще нужно строить компании по производству: электрических бойлеров, электрических плит, разные виды электро-отопления, и т.д. И тоже нужно делать по топливу и нужно увеличивать перевод автомобилей с ДВС на электрокары.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:30 Ответить
Мирный атом был нормальной альтернативой углеводородам. Но это было не выгодно совка. И в 1986 году они специально ****** Чернобыль... Чтобы Европа отказалась от ядерной энергетики...
показать весь комментарий
30.04.2022 01:32 Ответить
1986 году они специально ****** Чернобыль.. - не мели чушь
показать весь комментарий
30.04.2022 01:37 Ответить
*******? Это была спецоперация по очернению ядерной энергетики. Мирный атом ставил крест на углеводородах. Если тачки бы ещё ездили на бензине, то хаты газом бы уже никто не топил. А потом был Илон Маск. И ******😁👌
показать весь комментарий
30.04.2022 01:44 Ответить
Ви на жаль не в темі. Факт спецоперації "по примушенню до безпечних вуглеводнів і дискредитації скаженого атому" вже давно відомий. Спершу збирались зірвати атомну під Ленінградом, але місцеве начальство на станції категорично відмовилось і підняло таких хай про "колибєль рєволюциіі" що комуняки вирішив перенести на Чорнобильську... В результаті ціна на вуглеводні виросла і припинилось будування нових атомних станцій. СРСР це не врятувало але, як бачимо, дало можливість збагатитись пізніше...
показать весь комментарий
30.04.2022 02:01 Ответить
Конспирология и "теории заговора" - это симптомы паранойи у НЕУДАЧНИКОВ (жизнь не сложилась), вам либо к психиатру, либо что-то срочно и позитивно менять в своей жизни!
показать весь комментарий
30.04.2022 09:25 Ответить
Перкспектива есть только у ТЕРМОЯДЕРНОГО синтеза, приливных и гидроэлектростанций, а у обычной атомной энергетики в реакторах ураново-ториевого цикла! Для транспорта на гибридном электро-водородном двигателе!
показать весь комментарий
30.04.2022 09:33 Ответить
Жизнь без могильников: торий на смену урану

https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83/a-17355020 https://www.dw.com/ru/жизнь-без-могильников-торий-на-смену-урану/a-17355020

https://www.atomic-energy.ru/smi/2013/05/29/41892

Долгие быстрые реакторы, часть I

https://tnenergy.livejournal.com/137465.html

показать весь комментарий
30.04.2022 17:16 Ответить
видадуть тому бидлу пів каски і автомат, тут іх переб'ють, але вони повернуться в оркостан і там своїх будуть стріляти, хз, це самогубство рф
показать весь комментарий
30.04.2022 01:32 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 08:07 Ответить
може не кожне лайно треба тягти в стрічку новин?

бо після мокшанських бронепотягів на мостах, висаджених у повітря не знати ким, складається лихе враження, що хтось на цьому сайті злегка ********...

що заважає оркам робити мобілізацію щодня після 24 лютого? ---- і добре, якби про це писало таке собі CNN (чий скажений інтелект лише трохи поступається шефові Єрмака), аж ні - цілий міністр оборони (типу Рєзнікова) щось пізданув - і пішло гуляти закапелками...
показать весь комментарий
30.04.2022 01:33 Ответить
Так они и проводят мобилизацию. Типа за бабло на данном этапе. Когда дураки закончатся будет примус. Но не тот который причиняют 😁👌
показать весь комментарий
30.04.2022 01:36 Ответить
Починяют
показать весь комментарий
30.04.2022 01:39 Ответить
Т9 🤦хотя какая разница
показать весь комментарий
30.04.2022 01:40 Ответить
еще слабо охваченные военкоматами ханты, манси, нанайцы орочи и нганасаны. И еще можно по нескольку десятков наскрести ительменов и коряков. Только надо будет организовать выездные военкоматы. Ну а потом уже этот спецотлов обучить хотя бы десятку команд голосом. Можно жестами.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:37 Ответить
суперрусичи в резерве...
показать весь комментарий
30.04.2022 01:49 Ответить
Ханты на охоте. Они в военкомат не пойдут. Даже в выездной.
Манси тоже не пойдут. Они медведей тухлой рыбой приманивают. А если медведь хитрожопей оказывается, то тогда уже не приманивают.

Короче дела у них неотложные. Т.ч. на них расчет напрасный
показать весь комментарий
30.04.2022 08:32 Ответить
Та и по нанайцам есть сомнения
показать весь комментарий
30.04.2022 08:33 Ответить
Орочи тоже ненадёжные. Подведут...
показать весь комментарий
30.04.2022 08:37 Ответить
На фотке к новости потное засцаное ***** 😁😁😁
показать весь комментарий
30.04.2022 01:39 Ответить
Китайці вже ділять рашку На китайском государственном телеканале CCTV показали карту, демонстрирующую, каким странам отойдут территории РФ после ее развала.
показать весь комментарий
30.04.2022 01:46 Ответить
Ну Монголия ??? Да ладно😁там есть по серйозней ребята 👌
показать весь комментарий
30.04.2022 01:50 Ответить
Але Монголія буде з часом теж поглинута... і можливо Казахстан теж... Чом би не помріяти китайцям на березі річки...
показать весь комментарий
30.04.2022 02:06 Ответить
Тоді в Казахстані будуть всі ресурси.
показать весь комментарий
30.04.2022 02:22 Ответить
На самом деле это карта мест до какой страны ближе всего )))
показать весь комментарий
30.04.2022 03:13 Ответить
Возражений нет, Сибирь это исконно китайская территория, поэтому тоже с нетерпением ждем справедливости - возращения Сибири Китаю. Похоже, скоро отметим это славное событие. Китайцам пора начинать выпускать юбилейные медали - возращение Сибири Китаю, почтовые марки, которые будут пользоваться большим успехом.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:10 Ответить
Граница меджу Украиной и Казахстаном должна проходить по Волге, Монголии, пожалуй, нужно поделиться с Китаем и казахи так далеко на север не кочевали (толькодо Саратова и Самары, верернее то территории варягов), к тому же Татары и Башкиры - это отдельные и самодостаточные нации (они имею право на свою государственность)!
показать весь комментарий
30.04.2022 09:20 Ответить
Азербайджан "обидели", мало нарезали. И Грузии не по заслугам отвалили.)))
показать весь комментарий
30.04.2022 11:00 Ответить
азиопская раша-паРаша точно не жилец. )) инфа 100 %.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:18 Ответить
КАЛЦАПЫ, ХУСИЯНЕ БЕГИТЕ В СИБИРЬ ОТКУДА ВЫ И ВЫЛЕЗЛИ ЖИТНЫЕ, ВАС ТАМ НЕНАЙДУТ
показать весь комментарий
30.04.2022 01:48 Ответить
В сибире китайцы с короткими членами. Даже оргазма не будет. Токо бутылка как диды воевавшие завящали
показать весь комментарий
30.04.2022 01:53 Ответить
Тяжело владеть отмытыми миллиардами, когда вокруг одни нацисты.
показать весь комментарий
30.04.2022 02:02 Ответить
Ото був би номер, як би під час параду, їм їхнього сраного керчинського моста завалили! Сплю і бачу)
показать весь комментарий
30.04.2022 02:08 Ответить
... якщо б ***** встигло вчасно здохнути під час параду на трибуні мавзолею то чи встигли б впхати в мавзолей його мумію до розвалу *****стану? ...
показать весь комментарий
30.04.2022 02:23 Ответить
Як шизофренику чуються скрізь голоса, то цьому хворому путлеру-нацисти. Хоч би один гідний вчинок зробив, як офіцер-ЗАСТРЕЛИВСЯ.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:31 Ответить
Курица - не птица, вертухай - не офицер.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:30 Ответить
Господі, да пущай бірьот сколько єму надо, что нам іх жалко что лі!
показать весь комментарий
30.04.2022 07:36 Ответить
А який сенс в наш час у такій мобілізації? Що, 19-20 сторіччя досі? М'яса, ясно, що в них вистачить, а от чи вистачить металобрухту? Чи буде якась акція в них: мобілізуйся з власним танком - і матимеш право мародерити першим; призивайся зі своїм літаком - і на зашитому чехлі парашюта, що ніколи вже не розкриється, розпишеться сам ВВХ; принеси в армію з дому ракету "Калібр" - і тебе замість пакета поховають у гарній труні?..
Що там в них "12500 законсервованих танків" і 100500 - літаків, такі собі аргументи... Більше половини після розконсервації - вже ніколи нікуди не поїде, з багатьох причин, а якщо й поїде, то зовсім не так далеко, як те, що не було "законсервовано". Військове ж виробництво, якщо і залишилось в них якесь - ніколи, ніколи вже не наздожене втрати цієї самої військової техніки, а умовний Китай не ризикне допомагати напряму.
І шо це взагалі тоді буде, як намобілізують вони хай там 1-2 млн піхвоти - на чому вони будуть пересуватись для початку - пішими колонами, автобусами, легковими авто - мрією для арти і мінометів? То хай могілізуються на здоров'я.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:38 Ответить
Не мешало бы мавзолей расхерачить в прямом эфире.
Типа "Калибр" сбился с курса.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:48 Ответить
У меня ощущение что путин на 9 мая сделает на параде резню именно массовую и обвинит в этом Украину. Для того что б провести мобилизацию.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:57 Ответить
Провести б в мордорі опитування :
"Чи бажають вони стати м'ясом, на війні в Україні"?
Цікаво, набереться 74% бажаючих здохнути?
показать весь комментарий
30.04.2022 08:39 Ответить
"Я дальок от политики и тем более военного дела и службы по контракту, но в целом решения нашего правительства поддерживаю"
показать весь комментарий
30.04.2022 09:39 Ответить
Вурдалаку потрібно багато свіжої та молодої крові, перед тим як вирушить до Пекла!
показать весь комментарий
30.04.2022 09:11 Ответить
Да уж, Воллес имеет правильные мысли, но не совсем верно облек их в печатную форму. Лучше будет сказать, что спецоперация захлебнулась и требует удобоваримое враньё для разинян превращать в ляповатую, уродливую буффонаду необьятных размеров, подцепить которую на палку вяличия не представляется возможным - она слишком тяжела, воняет тухлой человечиной, которая капает на ходока и делает из него посмешище. Путинское вранье прокатило бы при условии блицкрига, но теперь будет вот что - новую буффонаду раззиняне по долгу выслушают, затем будет мхатовская пауза, и наконец трупную тухлятину засунут в рот обгадившемуся тирану. А народ с гиканьем и под рюмаху с огурцом снова начнёт орать, "куда несешься, Русь? ". Занавес.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:32 Ответить
выдадут всем по мосинке по 1 шт. на 3-х чел, фуфайке, кирзачам, каске образца 41 года. ) вот и вся мобилизация, нет современного оружия и амуниции у РФ.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:43 Ответить
///
У Міноборони України випустили ролик із тролінгом армії Путіна (ВІДЕО)

Яскравий ролик було https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/679020083406421/ опубліковано на сторінці Міноборони України у Facebook.

"Хочеш змінити образ життя і покінчити з боргами? Вирішив підписати контракт і поїхати воювати в Україну? Ось що тобі може дати армія Росії", - анонсують автори відео.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:03 Ответить
"Казахстан готовится послать "таежный союз" вслед за русским военным кораблем"
https://www.youtube.com/watch?v=a-eZXt-Ic28
показать весь комментарий
30.04.2022 10:09 Ответить
Александр "Македонский", перед каждым боем говорил своим солдатам и военачальникам: - "Армия свободных людей никогда не проиграет армии рабов!"...
показать весь комментарий
30.04.2022 10:15 Ответить
что бы ты здох в не земных муках.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:27 Ответить
. А идея хорошая , на 9- е мая покушение на ***** , надо её тиражировать , что бы подхватили СМИ
показать весь комментарий
30.04.2022 12:09 Ответить
Меня утешает только одно- не думаю, что наберется много желающих стать стать калеками или грузом 200 в борьбе за "это"

Можно на каждом углу звиздеть о нацистах, но гибнуть реально непонятно за что, найдется не много.

Косящих будут отлавливать.

Надо как можно больше знакомить расеян с цифрами ликвидированных в Украине оловяных солдатиков.
Это будет наша главная пропаганда для просветления в мозгу желающих помародерить в Украине
показать весь комментарий
30.04.2022 12:46 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 13:59 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
30.04.2022 15:54 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 14:53 Ответить
Яке ж воно гидке
показать весь комментарий
30.04.2022 20:16 Ответить
Геннадий Гудков
@gudkov_g
Если Путин на 9 мая объявит о всеобщей мобилизации для войны с Украиной (об этом пишет британская пресса), то России и россиянам точно полный ******. Реакция Запада будет просто разгромной. Путин принесет стране миллионы гробов и развал РФ. Неужели он совсем выжил из ума?!
показать весь комментарий
30.04.2022 16:37 Ответить
Тобто на 9 травня "Біндеравці" замінують по десятку будинків у Пітері та Москві?
показать весь комментарий
30.04.2022 16:40 Ответить
Путин занимается утилизацией биомусора!
показать весь комментарий
30.04.2022 17:15 Ответить
при этом сам он будучи говно-мусором из питерской подворотни. ))
показать весь комментарий
30.04.2022 17:19 Ответить
 
 