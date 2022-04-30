Министр обороны Британии Уоллес: Путин 9 мая может заявить, что ему нужно больше "пушечного мяса"
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключает, что с приближением 9 мая Путин будет пытаться наращивать "российское пушечное мясо" в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, Путин попытается отойти от своей "спецоперации". Он готовил поле, закладывал основу для того, чтобы можно было сказать: смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей, больше российского пушечного мяса", - объяснил министр.
По его словам, он не удивился бы, если бы Путин объявил 9 мая мобилизацию россиян для этой войны: "Я бы не удивился – у меня нет никакой информации об этом, – если бы он, возможно, собрался объявить в этот майский день, что сейчас они находятся в состоянии войны с "мировыми нацистами, и требуется массовая мобилизация российского народа".
Воллес назвал "жалкой попыткой" утаивание того факта, что российские генералы "отправили тысячи людей на смерть из-за своей некомпетентности, напыщенности и эго Путина".
Он добавил, что Путин уже рассказывает, что "нацисты повсюду" и, мол, "они не только в Украине, но и в НАТО полно нацистов".
воювати і їсти газ(ом) та нафту(ою) будуть?
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83/a-17355020 https://www.dw.com/ru/жизнь-без-могильников-торий-на-смену-урану/a-17355020
https://www.atomic-energy.ru/smi/2013/05/29/41892
Долгие быстрые реакторы, часть I
https://tnenergy.livejournal.com/137465.html
бо після мокшанських бронепотягів на мостах, висаджених у повітря не знати ким, складається лихе враження, що хтось на цьому сайті злегка ********...
що заважає оркам робити мобілізацію щодня після 24 лютого? ---- і добре, якби про це писало таке собі CNN (чий скажений інтелект лише трохи поступається шефові Єрмака), аж ні - цілий міністр оборони (типу Рєзнікова) щось пізданув - і пішло гуляти закапелками...
Манси тоже не пойдут. Они медведей тухлой рыбой приманивают. А если медведь хитрожопей оказывается, то тогда уже не приманивают.
Короче дела у них неотложные. Т.ч. на них расчет напрасный
Що там в них "12500 законсервованих танків" і 100500 - літаків, такі собі аргументи... Більше половини після розконсервації - вже ніколи нікуди не поїде, з багатьох причин, а якщо й поїде, то зовсім не так далеко, як те, що не було "законсервовано". Військове ж виробництво, якщо і залишилось в них якесь - ніколи, ніколи вже не наздожене втрати цієї самої військової техніки, а умовний Китай не ризикне допомагати напряму.
І шо це взагалі тоді буде, як намобілізують вони хай там 1-2 млн піхвоти - на чому вони будуть пересуватись для початку - пішими колонами, автобусами, легковими авто - мрією для арти і мінометів? То хай могілізуються на здоров'я.
Типа "Калибр" сбился с курса.
"Чи бажають вони стати м'ясом, на війні в Україні"?
Цікаво, набереться 74% бажаючих здохнути?
У Міноборони України випустили ролик із тролінгом армії Путіна (ВІДЕО)
Яскравий ролик було https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/679020083406421/ опубліковано на сторінці Міноборони України у Facebook.
"Хочеш змінити образ життя і покінчити з боргами? Вирішив підписати контракт і поїхати воювати в Україну? Ось що тобі може дати армія Росії", - анонсують автори відео.
https://www.youtube.com/watch?v=a-eZXt-Ic28
Можно на каждом углу звиздеть о нацистах, но гибнуть реально непонятно за что, найдется не много.
Косящих будут отлавливать.
Надо как можно больше знакомить расеян с цифрами ликвидированных в Украине оловяных солдатиков.
Это будет наша главная пропаганда для просветления в мозгу желающих помародерить в Украине
@gudkov_g
Если Путин на 9 мая объявит о всеобщей мобилизации для войны с Украиной (об этом пишет британская пресса), то России и россиянам точно полный ******. Реакция Запада будет просто разгромной. Путин принесет стране миллионы гробов и развал РФ. Неужели он совсем выжил из ума?!