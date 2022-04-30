Активы российского олигарха на сумму 469 млн грн арестованы в Украине, - Офис ГПУ

По ходатайствам прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Это средства, которые находились на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включены в системно важные банки Украины. Бенефициарными владельцами этого банковского учреждения являются бизнесмены РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным следствия, российский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутое принадлежащее им банковское учреждение, до войны и во время вооруженной агрессии России против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд грн. В дальнейшем они вывели часть активов из банковской системы в Украине, а на другую наложили арест.

Таким образом, российский олигарх пытался избежать возможных негативных последствий в виде санкций и мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.

Сообщается, что досудебное расследование по уголовному производству по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины. В целях выполнения задач уголовного производства Офисом генерального прокурора организовано взаимодействие с Госфинмониторингом и Государственной налоговой службой.