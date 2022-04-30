РУС
Новости
7 017 14

Активы российского олигарха на сумму 469 млн грн арестованы в Украине, - Офис ГПУ

гпу,офис,огп,генпрокуратура,прокурора,генпрокурора,генерального,огпу

По ходатайствам прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Это средства, которые находились на счетах банка, входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включены в системно важные банки Украины. Бенефициарными владельцами этого банковского учреждения являются бизнесмены РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным следствия, российский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутое принадлежащее им банковское учреждение, до войны и во время вооруженной агрессии России против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд грн. В дальнейшем они вывели часть активов из банковской системы в Украине, а на другую наложили арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Потратим с большей пользой": США не намерены возвращать олигархам РФ их арестованные активы

Таким образом, российский олигарх пытался избежать возможных негативных последствий в виде санкций и мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.

Сообщается, что досудебное расследование по уголовному производству по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины. В целях выполнения задач уголовного производства Офисом генерального прокурора организовано взаимодействие с Госфинмониторингом и Государственной налоговой службой.

Автор: 

олигарх (1027) арест имущества (299) Офис Генпрокурора (2606)
Топ комментарии
+6
Бородату бабушку коли «розкуркулювати» будете? Його пів світу шукає щоб посадити в буцегарню.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:47 Ответить
+5
Клас,тобто профукано 650 млн грн для ЗСУ. Наше ДБР просто вражає своєю оперативністю.Коли ж ті жорна бюрократії почнуть крутитись так швидко,як того вимагає час?
показать весь комментарий
30.04.2022 02:12 Ответить
+4
469 млн гривен це десь 15 млн доларів - і це називають олігархами? Не смішіть! Ви ще й ображаєте олігархів! Це пересічний суддя, чи депутат, чи "барига" - початківець!
показать весь комментарий
30.04.2022 06:48 Ответить
подвесили тугрики без пользы...
показать весь комментарий
30.04.2022 02:21 Ответить
Якщо це те, про що думаю, то це бабки Міші Фрідмана, Тут ДБР, що проти нього не говорили, безсильна проти Міші, в нього багато друзів серед авторитетних зелених
показать весь комментарий
30.04.2022 02:44 Ответить
якщо ти вгадав,то найкорисніше ці шекелі вкласти у ппо над містом лева...
показать весь комментарий
30.04.2022 02:55 Ответить
вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт. ?
Такий хабар і кому?
показать весь комментарий
30.04.2022 04:52 Ответить
Суддівська мафія
..працює
показать весь комментарий
30.04.2022 05:56 Ответить
А чого "будівництво" консула РФ, яке перекрило доступ киянам до метро "Лісова", досі не повернуто у власність громади? Перегадили транспортну розв'язку! Чому не покарані чиновники, які це допустили?
показать весь комментарий
30.04.2022 06:45 Ответить
Ездил там.. Проезды по дороге как после войны уже года два и ограждено заборами без стройки. Может что знал. Ну так засыпали бы хоть щебнем. Строители дорог блт
показать весь комментарий
30.04.2022 08:32 Ответить
Ці кошти з"явились тільки зараз, чи були і 3 роки тому?
показать весь комментарий
30.04.2022 06:56 Ответить
Вони на стільки тупі ці наші "органи" що вже самі себе палять! А може не такі вже і тупі???
показать весь комментарий
30.04.2022 07:47 Ответить
на 66 день війни... слів немає
показать весь комментарий
30.04.2022 07:59 Ответить
Це типу Фрідман так відкупився, щоб його ДРГ Альфа-банк продовжувала діяльність в Україні?
показать весь комментарий
30.04.2022 09:42 Ответить
 
 