Среди улиц, которые хотят переименовать в Киеве, есть такие, которым нельзя менять названия, - Институт Нацпамяти
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что среди улиц, которые в Киеве предлагают переименовать, есть около 30, которые точно нельзя переименовывать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.
"Городской совет (Киевский городской совет собирает предложения киевлян по переименованию городских объектов, которые подпадают под процесс дерусификации и уже собрано 467 предложений, - ред)… вынес перечень улиц… около 500 улиц, единственный нюанс в том, что в этом перечне улиц "затесалось" где-то 30 названий, которые точно нельзя переименовывать. Мы уже дали соответствующее письмо на Киевский городской совет, провели предварительные консультации с депутатами и я думаю, что они учтут, потому что там, например, Тычина попал в этот перечень, или Николай Бажан, или Рахманинов, приобщившийся к созданию музыкальной школы в Киеве", - сказал Дробович.
Он отметил, что Россия сделала все, чтобы отравить общее наследие и многие требуют от своих депутатов действовать, однако в некоторых вопросах нужна умеренность.
"На самом деле что-то срочное с символическим этим пространством (символами "братских" отношений с Россией, - ред.) нужно делать, но, с другой стороны, не надо "по-большевистски"", - сказал Дробович.
Также он отметил, что во исполнение требований громад памятники нужно демонтировать, но не разрушать, а передавать в музеи.
"По памятникам. Мы с Министерством культуры и информационной политики после нескольких довольно эмоциональных демонтажов подготовили позиционный материал с рекомендациями и процедурами как эти перемещения памятников нужно делать, если в городской власти в регионах хотят это делать… Обязательно идти по процедуре, не разрушать, не топтать, не осквернять, не уподобляться дикости россиян. Надо осторожно, если даже памятник касается российской империи или коммунистически-тотального режима, его нужно снять, выполнить закон или выполнить требование громады и переместить в музей" , – сказал Дробович.
Он акцентировал, что наши дети и внуки потом смогут прийти в музеи и почитать о деятелях, приобщенных к тоталитарным преступлениям и поэтому памятники им были в Украине демонтированы.
Для особово обдарованним - неоднаразовий аналіз ботоферм в різних джерелах яскраво показав, що ботоферм і під час виборів, і пізніше було найбільше у жОПО блоку, а на другому місці - зебіли, у Порошенко їх практично не було.
"А тобі, холуйчику, багато дісталось за службу"
Доречі, мамА в дитинстві не вчила вЯлікого прихильника зебілів та збирателя локшини на вуха від Г+Г та жОПО каналів не судити інших по собі?
А на рахунок поетів, то дуже радикально, тому не зовсім так.
Наприклад, якщо б Сосюра десь не поступився б, то не існувало б його видатного вірша "любіть Україну і багато чого іншого. Хоч би як, а на них якось підтримувалось українське слово і Україна в тих умовах.
Не можна в позитивні приклади ставити тільки людей які не поступились і були розстріляні. Патріоти мають виживати і робити що можуть в різних умовах.
А тих хто співпрацював з кгб, то це окремо.
Цитата з публіцистичної роботи Івана Франка:
В усякім разі зі статті М. Драгоманова, оскільки сягає її дотеперішній текст, не можна витягати такого висновку, як витягає з неї М. Павлик, а власне того, що, на думку М. Драгоманова, для України: «Одно спасіння: вирватись з царства нашої пропащості, відділити й відгородити українську землю від Росії - якнайшвидше, за всяку ціну, поки ще час…».
Як звичайно, так і тут, М. Павлик, покликаючися на М. Драгоманова, являється найгіршим толкователем його слів і думок і щодо стилізації, в додатку, найнещасливіше. Ніякий розумний чоловік, що має крихту політичного глузду, а тим менше М. Драгоманов, не міг навіть найбуйнішою фантазією змалювати собі можності «відділити й відгородити українську землю від Росії». Хто хоч трохи знає етнографічні границі між українським та великоруським і іншими суміжними з нами народами, той може тільки здивуватися наївності публіциста, який може таку фантазію видавати за постулат розумного політика.
https://www.i-franko.name/uk/History/MDragomanovPropaschyjChas.html
Хоча і аутентично-українську назву "Дніпрів" наврядчи багато б людей сприйняли. У них в головах закінчення "-ськ", без яких наче і місто не місто.
В українського народу здавна було мрією -
побрататися з Москвою, в дружбі жить з Росією
Тож скажіте свою волю: чи лихе терпітимем?
Чи з російським старшим братом, як із сонцем житимем?
І гукнули всі на Раді мовою єдиною:
Хочем бути ми з Москвою - рідною родиною!
Сонце праведне над нами, в дружбі осіянними:
разом ми з Росією! Разом з росіянами!
Але ми чомусь маємо на це закривати очі і згадувати який він "ніжний та ранімий" у доколоборантські юні роки.
На майдані коло бані
Спить Тичина в чемодані,
Дайте, хлопці, кирпичину,
Щоб збудить Павла Тичину!
Не переконливо.
- Ну, а то как же!
- Ти сматрі, - кампазітор..."
https://texty.org.ua/articles/84862/Ne_radanskyj_Bazhan_Vin_lubyv_krasyvo_zhyty-84862/
Просто выполнить закон о декоммунизации.
Гениальный поэт мля..
Це не український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C науковець -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F історик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82 публіцист , дослідник історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_1920%E2%80%941950_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2 визвольного руху , громадський діяч. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97 Доктор філософії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидат історичних наук )- В'ятрович.
Мені цікаво, Рахманінова заборонено грати чи слухати, чи без вулиці з такою назвою його твори перестануть існувати?
Гнилі відмазки.
А ось гідна пропозиція для увіковічення в назві київськї вулиці.
як на в Києві мати вулицю "Вілла Кансела"?
ну і не нехай вона буде, вулиця в Киеві - "Вілла Кансела"
мо діди дітям росскажуть хто такий був Вілла Кансела...
Рахманінов же до України має лише дотичне відношення. Так, він був у нас з концертами, і, навіть, колись поставив свою "візу" про перейменуванням Київського училища в консерваторію, задовільнивши клопотання останнього. Більше ніякого стосунку до України він немає і виглядає дуже сумнівним, чи потрібно тут, на вулицях, його прізвище з огляду на агресію РФ-її проти України.
Микола Пирогов, за походженням росіянин, значну частину свого життя прожив в Україні, він, доречи, вивчив українську мову, якою весь час спілкувався, багато й безкоштовно оперував. Тобто, окрім того, що Пирогов зробив значний внесок в світову медицину, значна частина його життя також була безпосередньо пов`язана з Україною.
Питання не в тому, чи є в тих чи інших діячів хоч якісь зв`язки з Росією. Питання в тому, наскільки конкретна людина долучилася до розбудови саме України - наскільки її внесок був для нас вагомим? Наскільки ці люди самі відчували себе українцями, незалежно від свого етнічного походження? Наскільки вони поважали Україну й українців?
Для порівняння: в нас в Києві є вулиця Коперника. Видатний вчений. Але немає вулиці Котермака Юрія Дрогобича* - видатного українського вченого, вчителя того самого Коперника.
* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87 Юрій Дрогобич - руський (український) науковець епохи Відродження, освітній діяч, поет, філософ, астроном та астролог. Доктор медицини та філософії. Ректор Болонського університету медицини й вільних мистецтв, професор і віце-канцлер Істрополітанської академії у Братиславі, професор Ягеллонського університету у Кракові[6].