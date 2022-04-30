Среди улиц, которые хотят переименовать в Киеве, есть такие, которым нельзя менять названия, - Институт Нацпамяти

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что среди улиц, которые в Киеве предлагают переименовать, есть около 30, которые точно нельзя переименовывать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Городской совет (Киевский городской совет собирает предложения киевлян по переименованию городских объектов, которые подпадают под процесс дерусификации и уже собрано 467 предложений, - ред)… вынес перечень улиц… около 500 улиц, единственный нюанс в том, что в этом перечне улиц "затесалось" где-то 30 названий, которые точно нельзя переименовывать. Мы уже дали соответствующее письмо на Киевский городской совет, провели предварительные консультации с депутатами и я думаю, что они учтут, потому что там, например, Тычина попал в этот перечень, или Николай Бажан, или Рахманинов, приобщившийся к созданию музыкальной школы в Киеве", - сказал Дробович.

Он отметил, что Россия сделала все, чтобы отравить общее наследие и многие требуют от своих депутатов действовать, однако в некоторых вопросах нужна умеренность.

"На самом деле что-то срочное с символическим этим пространством (символами "братских" отношений с Россией, - ред.) нужно делать, но, с другой стороны, не надо "по-большевистски"", - сказал Дробович.

Также он отметил, что во исполнение требований громад памятники нужно демонтировать, но не разрушать, а передавать в музеи.

"По памятникам. Мы с Министерством культуры и информационной политики после нескольких довольно эмоциональных демонтажов подготовили позиционный материал с рекомендациями и процедурами как эти перемещения памятников нужно делать, если в городской власти в регионах хотят это делать… Обязательно идти по процедуре, не разрушать, не топтать, не осквернять, не уподобляться дикости россиян. Надо осторожно, если даже памятник касается российской империи или коммунистически-тотального режима, его нужно снять, выполнить закон или выполнить требование громады и переместить в музей" , – сказал Дробович.

Он акцентировал, что наши дети и внуки потом смогут прийти в музеи и почитать о деятелях, приобщенных к тоталитарным преступлениям и поэтому памятники им были в Украине демонтированы.

