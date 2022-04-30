РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9268 посетителей онлайн
Новости
56 532 87

Среди улиц, которые хотят переименовать в Киеве, есть такие, которым нельзя менять названия, - Институт Нацпамяти

декомунізація

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что среди улиц, которые в Киеве предлагают переименовать, есть около 30, которые точно нельзя переименовывать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Городской совет (Киевский городской совет собирает предложения киевлян по переименованию городских объектов, которые подпадают под процесс дерусификации и уже собрано 467 предложений, - ред)… вынес перечень улиц… около 500 улиц, единственный нюанс в том, что в этом перечне улиц "затесалось" где-то 30 названий, которые точно нельзя переименовывать. Мы уже дали соответствующее письмо на Киевский городской совет, провели предварительные консультации с депутатами и я думаю, что они учтут, потому что там, например, Тычина попал в этот перечень, или Николай Бажан, или Рахманинов, приобщившийся к созданию музыкальной школы в Киеве", - сказал Дробович.

Он отметил, что Россия сделала все, чтобы отравить общее наследие и многие требуют от своих депутатов действовать, однако в некоторых вопросах нужна умеренность.

"На самом деле что-то срочное с символическим этим пространством (символами "братских" отношений с Россией, - ред.) нужно делать, но, с другой стороны, не надо "по-большевистски"", - сказал Дробович.

Смотрите также: В Полтаве демонтировали памятник российскому полководцу Суворову. ФОТО

Также он отметил, что во исполнение требований громад памятники нужно демонтировать, но не разрушать, а передавать в музеи.

"По памятникам. Мы с Министерством культуры и информационной политики после нескольких довольно эмоциональных демонтажов подготовили позиционный материал с рекомендациями и процедурами как эти перемещения памятников нужно делать, если в городской власти в регионах хотят это делать… Обязательно идти по процедуре, не разрушать, не топтать, не осквернять, не уподобляться дикости россиян. Надо осторожно, если даже памятник касается российской империи или коммунистически-тотального режима, его нужно снять, выполнить закон или выполнить требование громады и переместить в музей" , – сказал Дробович.

Он акцентировал, что наши дети и внуки потом смогут прийти в музеи и почитать о деятелях, приобщенных к тоталитарным преступлениям и поэтому памятники им были в Украине демонтированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Топонимы, связанные с РФ, должны исчезнуть с карты Харькова, - Терехов

Автор: 

Институт нацпамяти (306) Киев (26012) переименования (743) улица (197) декоммунизация (758) Дробович Антон (84)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+54
Всі кацапські памятники мають бути переплавлені і з них виготовлено Пантеон українським Героям війни за Незалежність. Що двурушні! сподіваєтесь на зміну влади? Всі ці памятники затверджені московською цензурою і тому ніякої художньої цінності переважна більшість з них не має. Залишити парочку типових зразків для музею і по всьому.
показать весь комментарий
30.04.2022 02:34 Ответить
+43
Дробович ще той фахівець, можна сказати зелений в цій справі. Микола Бажан все своє свідоме життя був секретним співробітником НКВС і інформував систематично про життя великих або середніх поетів та літераторів. В тому числі на Тичину. Все писав у двох екземплярах, а у 60 роки видав свої доноси як спогади про великих. Бажав отримати чергову премію, однак вже КГБісти не пропустили, бо гроші вже отримав давно, а двічі не можна. Думаю, що проспект потрібно перейменувати. А то не гоже, працедавці Балицький,Леплевський не реабілітовані, а в честь підручного вулиці називають.
показать весь комментарий
30.04.2022 02:41 Ответить
+38
Щось мені цей Дробович нагадує Табачника...
показать весь комментарий
30.04.2022 03:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі кацапські памятники мають бути переплавлені і з них виготовлено Пантеон українським Героям війни за Незалежність. Що двурушні! сподіваєтесь на зміну влади? Всі ці памятники затверджені московською цензурою і тому ніякої художньої цінності переважна більшість з них не має. Залишити парочку типових зразків для музею і по всьому.
показать весь комментарий
30.04.2022 02:34 Ответить
Згоден. Всі назви та особливо пам'ятники тільки знищити, щоб ніколи не повернулися знову на ті ж місця. Для підручників історії можна зробити фото. Не залишайте ані найменшого корінця, бо та погань відросте знову! Де ленін з Бесарабки? Якщо не знищений, то вже погано. А Щорс бо з головою Кравчука і досі на бульварі Шевченка?
показать весь комментарий
30.04.2022 06:39 Ответить
члєніна ніби продали, якісь кацапи купили, можливо помиляюсь, бо не того
показать весь комментарий
30.04.2022 07:54 Ответить
Пантеон Слави нашим Воїнам треба з білого мармуру викарбувати.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:41 Ответить
найшли час для переіменування...
показать весь комментарий
30.04.2022 02:40 Ответить
Кваліфікована робота для місцевих депутатів в період перерви на крадіжку землі. До речі, прострочена мінімум більш ніж 30 років
показать весь комментарий
30.04.2022 03:45 Ответить
почему ты такой тугой ? А я по твоему в Британии? Почему вы зеленые такие ограниченные?
показать весь комментарий
30.04.2022 07:53 Ответить
А тобі, холуйчику, багато дісталось за службу косюкам, веревським та порошенкам?
показать весь комментарий
30.04.2022 07:57 Ответить
"порошенкам?"
Для особово обдарованним - неоднаразовий аналіз ботоферм в різних джерелах яскраво показав, що ботоферм і під час виборів, і пізніше було найбільше у жОПО блоку, а на другому місці - зебіли, у Порошенко їх практично не було.

"А тобі, холуйчику, багато дісталось за службу"
Доречі, мамА в дитинстві не вчила вЯлікого прихильника зебілів та збирателя локшини на вуха від Г+Г та жОПО каналів не судити інших по собі?
показать весь комментарий
30.04.2022 10:06 Ответить
Таваріщь, Ви українську мову довго вчили?
показать весь комментарий
30.04.2022 07:37 Ответить
Дробович ще той фахівець, можна сказати зелений в цій справі. Микола Бажан все своє свідоме життя був секретним співробітником НКВС і інформував систематично про життя великих або середніх поетів та літераторів. В тому числі на Тичину. Все писав у двох екземплярах, а у 60 роки видав свої доноси як спогади про великих. Бажав отримати чергову премію, однак вже КГБісти не пропустили, бо гроші вже отримав давно, а двічі не можна. Думаю, що проспект потрібно перейменувати. А то не гоже, працедавці Балицький,Леплевський не реабілітовані, а в честь підручного вулиці називають.
показать весь комментарий
30.04.2022 02:41 Ответить
викиньте ***** за поребрік тих 30 з лічинками - не помилитися
показать весь комментарий
30.04.2022 02:50 Ответить
це обзиваеться - декацапанізацізія
показать весь комментарий
30.04.2022 02:54 Ответить
думка кацапа нам не потрібна
показать весь комментарий
30.04.2022 08:01 Ответить
т**я сильно **..т откуда он пишет? вижу задело т**я за живое "ленина свалили", да?
показать весь комментарий
30.04.2022 08:10 Ответить
Викиньте тих кремлівских кротів на чолі з Дробовичем, нехай в кремлі полірує зад своєму Рахманінову. Скількі маємо ще терпіть цих комунячіх гнід на тілі України?
показать весь комментарий
30.04.2022 03:16 Ответить
Щось мені цей Дробович нагадує Табачника...
показать весь комментарий
30.04.2022 03:30 Ответить
Вони однієї крові ( кошерні ,обрізані і з хуцпой).
показать весь комментарий
30.04.2022 08:16 Ответить
Ти бачив його статтєвий орган?
показать весь комментарий
30.04.2022 13:16 Ответить
бьют по морді, а не паспорту
показать весь комментарий
30.04.2022 16:27 Ответить
Совок.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:08 Ответить
Пригадайте танки. які в якості пам'ятників стояли на постаментах Луганська, Донецька та інших міст Донбаса. Прийшов час, їх завели , і вони поїхали стріляти по українцях. Так буде і з цим совковим мотлохом, який цей недоумок намагається запхнути в якийсь там музей. Обов'язково рано чи піздно знайтеться чи народиться якась тварюка, яка захопиться естетикою тоталітарних пам'ятників і буде як путін намагатися повернути великий і неповторний срср із небуття в реальність. Відповідь однозначна-НІ. Цей мотлох,ці назви вулиць-все має бути зачищено і вирвано з корінням. Тичина з його "Партія веде",рильський,остап вишня, сосюра,малишко, бажан, яновський, галан, корнійчук-це все невдахи, яких зламала радянська влада. Навіть якщо на початку вони були патріотами України, то потім зрадили і Україну, і себе. Ба більше ще й премії радянські отримували. Цей літературний контингент нам непотрібен. Були люди, які вистояли і не продали душу радянському дияволу. От вони мають право бути в людській пам'яті. Їх призвища і їх пам'ятники мають прикрашати наші вулиці.
показать весь комментарий
30.04.2022 03:36 Ответить
На рахунок пам'ятників кажете правильно.

А на рахунок поетів, то дуже радикально, тому не зовсім так.
Наприклад, якщо б Сосюра десь не поступився б, то не існувало б його видатного вірша "любіть Україну і багато чого іншого. Хоч би як, а на них якось підтримувалось українське слово і Україна в тих умовах.

Не можна в позитивні приклади ставити тільки людей які не поступились і були розстріляні. Патріоти мають виживати і робити що можуть в різних умовах.

А тих хто співпрацював з кгб, то це окремо.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:18 Ответить
Пам'ятник поетові - це його поезія. Якщо був колаборантом, нехай залишається в своїй поезії, люди оцінять, що до чого. А виставляти їх у публічному просторі, вважаю, неетично. А от я не знаю, чи є зараз у Києві вулиця Валер'яна Підмогильного. Цей колаборантом не був.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:11 Ответить
Ліна Костенко і не поступилася, і вижила. Вся празька школа не поступилася, і вони тримали українське слово так, як не тримав ніхто. Олесь Гончар ніколи совісті не продавав. І таких прикладів дуже багато. А Сосюра написав лише "Любіть Україну" за що потім вибачався все життя.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:15 Ответить
ТРЕБА ДЕІМЕНУВАТИ РОСІЙСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ В ПЕРШУ ЧЕРГУ !!!
показать весь комментарий
30.04.2022 04:58 Ответить
Знову пам'ятники будуть зберігати для наступної зміни влади
показать весь комментарий
30.04.2022 05:32 Ответить
Ось і проявила себе чергова кремлівська консерва - дробович.
показать весь комментарий
30.04.2022 05:58 Ответить
Примеры не убедительны.
показать весь комментарий
30.04.2022 06:21 Ответить
Всех. Формируется новая история Украины и в ней не место памятникам. Это совковая дурь должна исчезнуть. Исключения - Леся Украинка, Франко, Шевченко. Но они не связаны с советами, это история и классика. Все остальное убрать и забыть
показать весь комментарий
30.04.2022 06:33 Ответить
Нікого не треба ідеалізувати. Іван Франко, наприклад, мав певну симпатію до Кацапщини. Йому подобалося, що українських письменників кацапи брали на свою державну службу. Це показує, як мінімум, його наївність.

Цитата з публіцистичної роботи Івана Франка:

В усякім разі зі статті М. Драгоманова, оскільки сягає її дотеперішній текст, не можна витягати такого висновку, як витягає з неї М. Павлик, а власне того, що, на думку М. Драгоманова, для України: «Одно спасіння: вирватись з царства нашої пропащості, відділити й відгородити українську землю від Росії - якнайшвидше, за всяку ціну, поки ще час…».

Як звичайно, так і тут, М. Павлик, покликаючися на М. Драгоманова, являється найгіршим толкователем його слів і думок і щодо стилізації, в додатку, найнещасливіше. Ніякий розумний чоловік, що має крихту політичного глузду, а тим менше М. Драгоманов, не міг навіть найбуйнішою фантазією змалювати собі можності «відділити й відгородити українську землю від Росії». Хто хоч трохи знає етнографічні границі між українським та великоруським і іншими суміжними з нами народами, той може тільки здивуватися наївності публіциста, який може таку фантазію видавати за постулат розумного політика.
https://www.i-franko.name/uk/History/MDragomanovPropaschyjChas.html
показать весь комментарий
30.04.2022 11:52 Ответить
Який музей? Дам де прийшли московити, подоставали з "музеїв" та поставили назад. Нам таке треба? Нищити і ніякого зберігання!
показать весь комментарий
30.04.2022 06:39 Ответить
Хай цей горе експерт йде слідом за російським кораблем нах….. В Україні є тисячі героїв в честь яких можна називати вулиці замість радянських посіпак…. І коли нарешті перемейнуєте Дніпропетровську область на Дніпровську??? Скільки ще чекати??
показать весь комментарий
30.04.2022 06:39 Ответить
До речі Дніпро невдале переіменування. Чи мова про річку, чи про місто іноді не зрозуміло.
показать весь комментарий
30.04.2022 06:49 Ответить
Згоден щодо Дніпра. Бо це велика річка, 5а відміну від локальних малих річок накшталт Харькова чи Воронєжа з Москвою.
Хоча і аутентично-українську назву "Дніпрів" наврядчи багато б людей сприйняли. У них в головах закінчення "-ськ", без яких наче і місто не місто.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:09 Ответить
Дніпроград і то краще. Але на Дніпрі багато міст, в тому числі і столиця. Всі вони Дніпрогради і Дніпріви. Тому треба шукати індивідуальну назву. Але це потім.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:51 Ответить
у того міста є питомо українська назва - СІЧЕСЛАВ
показать весь комментарий
30.04.2022 10:34 Ответить
автентичне - Січеслав, але совки і блатні захотіли "Днєпр"
показать весь комментарий
30.04.2022 10:33 Ответить
За свої майже 50 років інакше ніж Днєпр або Дніпро це місто ніхто не називав, ні з жителів міста, ні з жителів області. (Дніпропетровськ залишаючи для офіціозу) Тому дуже вдале перейменування!
показать весь комментарий
30.04.2022 08:04 Ответить
У нас его Днепром звали задолго до переименования ( у нас - это Запорожье и сам Днепр). никаких путаниц никогда не возникало, т.к. из контекста всегда ясно о чем речь
показать весь комментарий
30.04.2022 08:13 Ответить
Дуже вдале, народне, Дніпропетровськ завжди називали Дніпром. Пам'ятаю, при СССР, їхав з Черкас, на автостанції кажу: "Мені до Дніпра", то ніхто ніколи не перепитував, мовчки брали гроші і давали квиток.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:48 Ответить
Если логика работает то все понятно о речке речь или о городе
показать весь комментарий
30.04.2022 09:33 Ответить
Задовбали "патріоти" які не знають, що перейменували на Січеславську ще в 2019 році, як і Кіровоградську на Кропивницьку.... Залишилось лише внести зміни в Конституцію. Закінчаться Особливий період та Військовий стан - буде тобі щастя.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:59 Ответить
Колоборант ПавлікТичина був дерутатом Внрховного Совєта УССР та СССР, писав подібну хрінь:

В українського народу здавна було мрією -

побрататися з Москвою, в дружбі жить з Росією

Тож скажіте свою волю: чи лихе терпітимем?

Чи з російським старшим братом, як із сонцем житимем?

І гукнули всі на Раді мовою єдиною:

Хочем бути ми з Москвою - рідною родиною!

Сонце праведне над нами, в дружбі осіянними:

разом ми з Росією! Разом з росіянами!

Але ми чомусь маємо на це закривати очі і згадувати який він "ніжний та ранімий" у доколоборантські юні роки.
показать весь комментарий
30.04.2022 06:46 Ответить
Ми в школі казали, краще з"їсти кирпичину ніж вчити того Тичину.
показать весь комментарий
30.04.2022 06:51 Ответить
Шкільне, народне:

На майдані коло бані
Спить Тичина в чемодані,
Дайте, хлопці, кирпичину,
Щоб збудить Павла Тичину!

показать весь комментарий
30.04.2022 11:57 Ответить
Дробович за русским кораблём?
показать весь комментарий
30.04.2022 07:09 Ответить
де цей зелений набрав бульбовичів-арестович дробович і прочая цволоч
показать весь комментарий
30.04.2022 07:10 Ответить
да расслабься ты, совкодрочер
показать весь комментарий
30.04.2022 08:14 Ответить
Долучився до створення музичної школи, тому залишити вулицю імені Рахманінова?!
Не переконливо.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:25 Ответить
Дґобовічь-95...
показать весь комментарий
30.04.2022 07:39 Ответить
Рахманинова, да надо оставить , это гениальный композитор , всех остальных на свалку истории , Совковый ,Тычына и Бажан
показать весь комментарий
30.04.2022 07:39 Ответить
та хай лишається кампазітором, а вулицю тра' перейменувати
показать весь комментарий
30.04.2022 10:39 Ответить
" - А давіть на клавіші умєєш?
- Ну, а то как же!
- Ти сматрі, - кампазітор..."

показать весь комментарий
30.04.2022 12:14 Ответить
Не радянський Бажан. Він любив красиво жити, здав друга та розкаювався за це, підтримував репресованих

https://texty.org.ua/articles/84862/Ne_radanskyj_Bazhan_Vin_lubyv_krasyvo_zhyty-84862/
показать весь комментарий
30.04.2022 16:29 Ответить
Бажан - поэт советский. Во всех отношениях.
Просто выполнить закон о декоммунизации.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:43 Ответить
Кого треба прибрати з Києва - це лютого українофоба і сатаніста Михаила Булгакова. А от з ним якраз будуть сюсюкатися й носитися.
показать весь комментарий
30.04.2022 07:52 Ответить
Краще з'їсти кирпичину, ніж учить Павла Тичину..
показать весь комментарий
30.04.2022 07:56 Ответить
якщо йому до вподоби счйорс чи ще якась кацапська патороч то най сам, своїми силами та за свій кошт демонтує та ставе в себе посеред хати і дроче на нього впрісядку
показать весь комментарий
30.04.2022 07:56 Ответить
Трактор в поле дыр-дыр-дыр...мы з мыр..
Гениальный поэт мля..
показать весь комментарий
30.04.2022 08:06 Ответить
Надо все переименовать что в списке, и потом если человек залуженный можно дать на его имя улицу
показать весь комментарий
30.04.2022 08:13 Ответить
Не дерусифікація, а знемосковлення, бо Русь - то Україна.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:49 Ответить
Наразі майже всі старі назви, що містять слово "героїв", є шануванням окупаційної радянської армії, або окупаційного радянського ладу.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:51 Ответить
За нас, за наше майбутнє на фронті гинуть дуже молоді Герої , які приїхали нас рятувати аж з самої Америки, от хто заслуговує увіковічення в пам'яті.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:52 Ответить
Мда. Сойдемся по средине.
Це не український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C науковець -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F історик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82 публіцист , дослідник історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_1920%E2%80%941950_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2 визвольного руху , громадський діяч. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97 Доктор філософії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA кандидат історичних наук )- В'ятрович.

Мені цікаво, Рахманінова заборонено грати чи слухати, чи без вулиці з такою назвою його твори перестануть існувати?
Гнилі відмазки.
А ось гідна пропозиція для увіковічення в назві київськї вулиці.



як на в Києві мати вулицю "Вілла Кансела"?
ну і не нехай вона буде, вулиця в Киеві - "Вілла Кансела"
мо діди дітям росскажуть хто такий був Вілла Кансела...
показать весь комментарий
30.04.2022 09:00 Ответить
Нет такой "священной коровы", которую нельзя было бы зарезать на мясо (или принести в жертву)!
показать весь комментарий
30.04.2022 09:44 Ответить
Черговий совковий недобиток настальгіруєт на пушкєна
показать весь комментарий
30.04.2022 09:45 Ответить
Не з того починаєте,блатдь:в Хорватії викинули з уряду всіх хто так чи інакше, має проросійські погляди а потім буде ще розслідування і суд ....а у нас знову велике бєніне будівництво ????
показать весь комментарий
30.04.2022 09:50 Ответить
Ворогів місцевих викиньте,а то всі знають і фсе.....
показать весь комментарий
30.04.2022 09:51 Ответить
Дайте вулицям номери замість назви і потім вже ніхто та ніколи не буде їх перейменовувати.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:55 Ответить
йдіть за кораблем
показать весь комментарий
30.04.2022 11:44 Ответить
хоч боком, хоч раком, а дробович протискує ту наволоч. Бо сам паскуда
показать весь комментарий
30.04.2022 10:26 Ответить
В усьому треба знати міру. Чим завинив той же Рахманінов? Тоді можна шукати зв'язки з Росією всіх діячів минулого, хто навчався чи працював в Московії. Наприклад росіянами були Глушков, Амосов, Пирогов та багато інших. А ще можна викреслити всіх, хто отримував Державні чи Сталінськи премії - вони працювали на "імперію".
показать весь комментарий
30.04.2022 10:42 Ответить
Амосов півстоліття прожив в Україні й поклав більшу частину свого свідомого життя на становлення не лише світової, а й передусім української медицини та української школи медицини. Тому, з вашого боку, є маніпуляцією додавати в цей список з дерусифікації Амосова тільки тому, що він родом з Росії. Амосов не забороняв нічого українського й не був співцем режиму як ті ж українці Тичина, або сексот Бажан. Так само маніпулятивним є додавання в список Глушкова, бо він наче "росіянин" й народився на Росії. Хоча, рід Глушкова походить з українських етнічних земель Луганщини та Ростовської області, окупованих нині РФ- єю і згідно свого прізвища належить знову ж таки до українців й походить з українського роду Глушко. Але це вже не принципово - своє життя, значною мірою, Глушков присвятив Україні й становленню передусім української наукової школи, а не лише світової чи радянської.
Рахманінов же до України має лише дотичне відношення. Так, він був у нас з концертами, і, навіть, колись поставив свою "візу" про перейменуванням Київського училища в консерваторію, задовільнивши клопотання останнього. Більше ніякого стосунку до України він немає і виглядає дуже сумнівним, чи потрібно тут, на вулицях, його прізвище з огляду на агресію РФ-її проти України.
Микола Пирогов, за походженням росіянин, значну частину свого життя прожив в Україні, він, доречи, вивчив українську мову, якою весь час спілкувався, багато й безкоштовно оперував. Тобто, окрім того, що Пирогов зробив значний внесок в світову медицину, значна частина його життя також була безпосередньо пов`язана з Україною.
Питання не в тому, чи є в тих чи інших діячів хоч якісь зв`язки з Росією. Питання в тому, наскільки конкретна людина долучилася до розбудови саме України - наскільки її внесок був для нас вагомим? Наскільки ці люди самі відчували себе українцями, незалежно від свого етнічного походження? Наскільки вони поважали Україну й українців?
показать весь комментарий
30.04.2022 13:12 Ответить
Окрім того, при найменуванні вулиць треба дивитися, чи є у нас насамперед визначні українці, ім`я котрих має бути увічненим? Задля збереження пам`яті про них, їхній внесок в розвиток і розбудову Української Держави і культури.
Для порівняння: в нас в Києві є вулиця Коперника. Видатний вчений. Але немає вулиці Котермака Юрія Дрогобича* - видатного українського вченого, вчителя того самого Коперника.

* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87 Юрій Дрогобич - руський (український) науковець епохи Відродження, освітній діяч, поет, філософ, астроном та астролог. Доктор медицини та філософії. Ректор Болонського університету медицини й вільних мистецтв, професор і віце-канцлер Істрополітанської академії у Братиславі, професор Ягеллонського університету у Кракові[6].
показать весь комментарий
30.04.2022 13:22 Ответить
Я ні в якому разі не пропоную вилучити з "видатних українців" Глушкова чи Амосова (до речі в його клініці мені робили операцію на серці). Я лише кажу про те, що перейменуванню повинні бути піддані лише ті назви, які суперечать нашому сприйняттю державних чи моральних цінностей. І Рахманінов, Чайковський чи Лермонтов на мій погляд ніяк не гірші ниж Міцкевич, Коперник чи, наприклад, Кальман і Пуччіні. Ніхто не звинувачує Вагнера та Гете чи Бетховена в злочинах нацизму.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:37 Ответить
не ми на кацапію прийшли - свині курносі до нас....
показать весь комментарий
30.04.2022 11:02 Ответить
Почитав би той Дробович про Бажана принаймні в Wikipedia - типова біографія холуя-пристосуванця, доносчика. Серед всього іншого наприклад: "...6 лютого 1946 року Микола Бажан як представник делегації УРСР на засіданні сесії Генеральної асамблеї ООН у Лондоні вимагав від Заходу видати СРСР Степана Бандеру як «воєнного злочинця»..."
показать весь комментарий
30.04.2022 11:25 Ответить
Ці збережені "пам'ятники" нині рашисти подіставали та повстановлювали на площах тимчасово захоплених українських міст. Ворожі символи мають бути безкомпромісно знищені.
показать весь комментарий
30.04.2022 23:06 Ответить
З одного боку - добре. Але чи не краще дати якісь нейтральні назви і ніколи більше їх не чіпати, бо вже нудить від тих перейменувань, а запам'ятати це все просто неможливо.
показать весь комментарий
31.10.2022 18:05 Ответить
 
 