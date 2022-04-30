РУС
Рашисты продолжают попытки захватить контроль над Донецкой и Луганской областями, успеха не имеют, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ

зсу

Противник продолжает попытки наступления в Восточной операционной зоне, в частности, перегруппировку и усиление группировок войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

При этом на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. На Северском направлении подразделения врага осуществили обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям ВСУ. Отдельные подразделения из состава Восточного военного округа перемещаются с территории Белгородской области в район города Изюм.

Российские подразделения пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое, успеха не имели. С целью прикрытия группировок своих войск в Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.

В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

В Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск.

В Южнобужском направлении враг активных наступательных действий враг не проводил. Фиксируются единичные обстрелы позиций подразделений наших войск.

На Бессарабском направлении без существенных изменений.

На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций Вооруженных сил Украины, предположительно с целью разоблачения наличия и характера действий резервов.

За сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск поражено десять воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 14 атак врага, уничтожены 11 танков, семь артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей.

