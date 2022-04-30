Рашисты продолжают попытки захватить контроль над Донецкой и Луганской областями, успеха не имеют, боевые действия продолжаются, - Генштаб ВСУ
Противник продолжает попытки наступления в Восточной операционной зоне, в частности, перегруппировку и усиление группировок войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
При этом на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. На Северском направлении подразделения врага осуществили обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Кондратовка, Екатериновка, Сварково и Белокопытово.
На Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям ВСУ. Отдельные подразделения из состава Восточного военного округа перемещаются с территории Белгородской области в район города Изюм.
Российские подразделения пытались вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Довгенькое, успеха не имели. С целью прикрытия группировок своих войск в Харьковском и Изюмском направлениях противник пытается развернуть силы и средства противовоздушной обороны.
В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском (в районах населенных пунктов Ямполь, Озерное, Лиман), Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянском (в направлении Калиново и Попасная) и Кураховском (Оленевка и Новомихайловка) направлениях. Успеха не имеет, боевые действия продолжаются.
В Запорожском направлении не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений наших войск.
В Южнобужском направлении враг активных наступательных действий враг не проводил. Фиксируются единичные обстрелы позиций подразделений наших войск.
На Бессарабском направлении без существенных изменений.
На Николаевском направлении противник активизировал воздушную разведку в оперативной глубине оборонных позиций Вооруженных сил Украины, предположительно с целью разоблачения наличия и характера действий резервов.
За сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск поражено десять воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 14 атак врага, уничтожены 11 танков, семь артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей.
Но Лиман наш...
Да и взрывать при отступлении было бы выгоднее автомобильный мост который рядом...и дорогу над шлюзами которая тоже рядом...
давай дуй на место событий и сам всё увидишь...!
Надо дать понять кацапам, что даже если они в угол дома заедут и там сидеть будут, то их и там порвать могут. Для этого нужна разведка не только жужащими дронами, но и камерами наблюдения, которые работают и при разбитой электроподстанции, и при глушении радиосвязи. Тем более под снаряды экскалибур для гаубиц дальнобойные с доводкой на цель.