Для первых приговоров по военным преступлениям России понадобится не менее 1-2 лет, - Малюська

Денис Малюська указал на основную проблему таких дел: она в том, чтобы задержать виновных физически.

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал в эфире национального телемарафона о перспективах международных судов из-за российской агрессии против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он выразил уверенность, что у Украины достаточно доказательств военных преступлений российских войск, преступления агрессии, а "при определенных обстоятельствах также можно констатировать наличие преступления геноцида".

При этом выносить приговоры российским военным и руководству России могут как украинские национальные суды, так и международные инстанции. В том числе Международный уголовный суд, трибунал, создание которого недавно поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы и суды других государств.

В то же время Малюська указал на основную проблему таких дел: она в том, чтобы задержать виновных физически.

"Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет в том числе Интерпол. Если это приговоры, которые будут выноситься МКС, то здесь вообще еще более интересная история, потому что его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира. И большинство стран мира не будет учитывать даже дипломатическая защита, например, Владимира Путина или его окружение, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию МКС", – пояснил он.

Это, по словам Малюськи, по меньшей мере, ограничит возможность причастных к преступлениям выезжать за пределы России.

"Безусловно, полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры – это займет минимум год-полтора-два. Потому что естественно всегда международные юрисдикции были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов как правило – это шесть-восемь лет и дальше", – сказал глава Минюста.

Вторым блоком привлечения России к ответственности он назвал взыскание с России компенсаций за ущерб, причиненный агрессией.

"Здесь так же куча судов, готовых выносить решения против РФ: Европейский суд по правам человека, арбитражи, отдельная комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, которые обеспечат доступ к территории РФ. Но похожая ситуация с уголовными судами, в уголовных нужно поймать кого-то, чтобы в тюрьму отправить, в гражданских судах – нужно найти российские деньги, которые можно забрать", – отметил он.

Малюська указал на то, что большинство таких средств защищено суверенным иммунитетом России. В то же время Киев "видит механизмы", как можно получить доступ к этим деньгам.

"Так же, речь идет не о месяцах, а о процессах на год, два, иногда и больше, но путь ясен и результат так же будет достигнут", - подытожил чиновник.

+4
прям як малазійский боінг .. років 10 розсусолювали.. а чого ж- строк іде зарплата капае
30.04.2022 08:30 Ответить
+3
Международный суд уже с Боингом сопли жуёт семь лет. Так что нужно применять высшую меру наказания касапским фашистам здесь и сейчас. А тех кто спрятался по типу Моссада.
30.04.2022 08:27 Ответить
+3
Если честно, то плевать на это. Кровь за кровь - заставим заплатить. Но не обязательно преступника, тратить на него время, искать его. Пускай живет в своей Бурятии. Вместо него взять 4 случайных русских и показать за Бучу и Марьку. Это выгоднее будет.

Только ради доказательств первое время это полезно, а далее катание бисера будет. Сейчас есть одно дело - это война, и одна цель - уничтожение армии кацапов. Лучше не копаться в трупах, а взять реактивы и травануть воду в Ростове в водохранилище беженцем каким-нибудь, кто закосит под своего.
30.04.2022 08:59 Ответить
Це у вашій судовій системі 1-2 роки і помилування, в Європі 1-2 дні і шибениця
показать весь комментарий
Непэзды, сопли будут долго жевать, ты посмотри как санкции они налажуют, да согласен временами быстро, но часто бессмысленно
показать весь комментарий
30.04.2022 08:32 Ответить
Если честно, то плевать на это. Кровь за кровь - заставим заплатить. Но не обязательно преступника, тратить на него время, искать его. Пускай живет в своей Бурятии. Вместо него взять 4 случайных русских и показать за Бучу и Марьку. Это выгоднее будет.

Только ради доказательств первое время это полезно, а далее катание бисера будет. Сейчас есть одно дело - это война, и одна цель - уничтожение армии кацапов. Лучше не копаться в трупах, а взять реактивы и травануть воду в Ростове в водохранилище беженцем каким-нибудь, кто закосит под своего.
30.04.2022 08:59 Ответить
Мне очень нравиться!

Я даже после войны буду убивать русню, если увижу за пределами их помойки. Если каким то чудом русские выедут например в Турцию, или другое место где all inclusive, побухать. Можно в жратву и питьё яд подсыпать. Или утопить. Или всю семейку перерезать, даже мелких выродков не жалко.

В 2010 я слышал видеообращение Доку Умарова, что терракты были сделаны по его приказу. В ответ за убийство фсб мирных людей в нескольких деревнях. Он говорил что для москвичей война далеко, им безразлично, но теперь она придёт в их дома. Тогда я как и все воспринимал его террористом. Сейчас уже вспоминается что то была ответка, заслуженная ответка, которую русские ****** заслужили. Которые насмехаются в интернете, и пишут что в Буче украинские солдаты раскидали трупы, ради сми.
30.04.2022 16:15 Ответить
Ещё один клоун квартальный высрался...
30.04.2022 09:10 Ответить
досить уже піарити зелених шмарклів. напишіть краще правду про них, про їх приключєнія, як-от про цього самого малюську вище.
30.04.2022 09:17 Ответить
малюська це ще один дегенерат в уряді як і гетьманцев, перше що треба після перемоги зробити вигнати цю погань в шію з влади
показать весь комментарий
мильчакова кто то пробует достать? Который освернял трупы украинских солда, фотографировал, и насмехался. А гиркина/стрелкова, кто то спешить выкрасть из рашки, и повесить в Гааге? Который писал после сбития малазийского боинга - "Предупреждали же - в нашем небе не летать". Активисты приходили ночью к дому пропагандиста шария в Испании, почему никто не пробил ему голову молотком? Что бы раз и навсегда прекратить унижение Украины.

Да те у кого есть средства и возможности просто ссут!!! Русские-ваньки насильники скорее всего так и останутся безнаказанные. Потому что никто добровольно не приедет на суд в Украину. Потому что нужно действовать радикально! Всё что мы можем ожидать что некоторые из них за 2 года подохнут от алкоголя, а кто то может утонет в выгребной яме с дерьмом, так как их дворовые туалеты аварийные. Но никак похищение прям из дому, и перевозку как животного на суд.
30.04.2022 16:25 Ответить
 
 