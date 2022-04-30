Для первых приговоров по военным преступлениям России понадобится не менее 1-2 лет, - Малюська

Денис Малюська указал на основную проблему таких дел: она в том, чтобы задержать виновных физически.

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал в эфире национального телемарафона о перспективах международных судов из-за российской агрессии против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он выразил уверенность, что у Украины достаточно доказательств военных преступлений российских войск, преступления агрессии, а "при определенных обстоятельствах также можно констатировать наличие преступления геноцида".

При этом выносить приговоры российским военным и руководству России могут как украинские национальные суды, так и международные инстанции. В том числе Международный уголовный суд, трибунал, создание которого недавно поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы и суды других государств.

В то же время Малюська указал на основную проблему таких дел: она в том, чтобы задержать виновных физически.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ проголосовала за срочное создание трибунала для расследования преступлений РФ в Украине

"Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет в том числе Интерпол. Если это приговоры, которые будут выноситься МКС, то здесь вообще еще более интересная история, потому что его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира. И большинство стран мира не будет учитывать даже дипломатическая защита, например, Владимира Путина или его окружение, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию МКС", – пояснил он.

Это, по словам Малюськи, по меньшей мере, ограничит возможность причастных к преступлениям выезжать за пределы России.

"Безусловно, полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры – это займет минимум год-полтора-два. Потому что естественно всегда международные юрисдикции были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов как правило – это шесть-восемь лет и дальше", – сказал глава Минюста.

Вторым блоком привлечения России к ответственности он назвал взыскание с России компенсаций за ущерб, причиненный агрессией.

"Здесь так же куча судов, готовых выносить решения против РФ: Европейский суд по правам человека, арбитражи, отдельная комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, которые обеспечат доступ к территории РФ. Но похожая ситуация с уголовными судами, в уголовных нужно поймать кого-то, чтобы в тюрьму отправить, в гражданских судах – нужно найти российские деньги, которые можно забрать", – отметил он.

Смотрите также: Порошенко на CNN призвал привлечь экспертов ФБР к расследованию преступлений путинского режима: "Французская жандармерия уже помогает собирать доказательства". ВИДЕО

Малюська указал на то, что большинство таких средств защищено суверенным иммунитетом России. В то же время Киев "видит механизмы", как можно получить доступ к этим деньгам.

"Так же, речь идет не о месяцах, а о процессах на год, два, иногда и больше, но путь ясен и результат так же будет достигнут", - подытожил чиновник.