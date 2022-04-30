Для первых приговоров по военным преступлениям России понадобится не менее 1-2 лет, - Малюська
Денис Малюська указал на основную проблему таких дел: она в том, чтобы задержать виновных физически.
Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал в эфире национального телемарафона о перспективах международных судов из-за российской агрессии против Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он выразил уверенность, что у Украины достаточно доказательств военных преступлений российских войск, преступления агрессии, а "при определенных обстоятельствах также можно констатировать наличие преступления геноцида".
При этом выносить приговоры российским военным и руководству России могут как украинские национальные суды, так и международные инстанции. В том числе Международный уголовный суд, трибунал, создание которого недавно поддержала Парламентская ассамблея Совета Европы и суды других государств.
В то же время Малюська указал на основную проблему таких дел: она в том, чтобы задержать виновных физически.
"Если это украинский суд будет выносить приговор, инструментом поиска таких людей будет в том числе Интерпол. Если это приговоры, которые будут выноситься МКС, то здесь вообще еще более интересная история, потому что его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира. И большинство стран мира не будет учитывать даже дипломатическая защита, например, Владимира Путина или его окружение, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию МКС", – пояснил он.
Это, по словам Малюськи, по меньшей мере, ограничит возможность причастных к преступлениям выезжать за пределы России.
"Безусловно, полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры – это займет минимум год-полтора-два. Потому что естественно всегда международные юрисдикции были медленными, и это еще очень быстрые сроки для международных судов как правило – это шесть-восемь лет и дальше", – сказал глава Минюста.
Вторым блоком привлечения России к ответственности он назвал взыскание с России компенсаций за ущерб, причиненный агрессией.
"Здесь так же куча судов, готовых выносить решения против РФ: Европейский суд по правам человека, арбитражи, отдельная комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, которые обеспечат доступ к территории РФ. Но похожая ситуация с уголовными судами, в уголовных нужно поймать кого-то, чтобы в тюрьму отправить, в гражданских судах – нужно найти российские деньги, которые можно забрать", – отметил он.
Малюська указал на то, что большинство таких средств защищено суверенным иммунитетом России. В то же время Киев "видит механизмы", как можно получить доступ к этим деньгам.
"Так же, речь идет не о месяцах, а о процессах на год, два, иногда и больше, но путь ясен и результат так же будет достигнут", - подытожил чиновник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Только ради доказательств первое время это полезно, а далее катание бисера будет. Сейчас есть одно дело - это война, и одна цель - уничтожение армии кацапов. Лучше не копаться в трупах, а взять реактивы и травануть воду в Ростове в водохранилище беженцем каким-нибудь, кто закосит под своего.
Я даже после войны буду убивать русню, если увижу за пределами их помойки. Если каким то чудом русские выедут например в Турцию, или другое место где all inclusive, побухать. Можно в жратву и питьё яд подсыпать. Или утопить. Или всю семейку перерезать, даже мелких выродков не жалко.
В 2010 я слышал видеообращение Доку Умарова, что терракты были сделаны по его приказу. В ответ за убийство фсб мирных людей в нескольких деревнях. Он говорил что для москвичей война далеко, им безразлично, но теперь она придёт в их дома. Тогда я как и все воспринимал его террористом. Сейчас уже вспоминается что то была ответка, заслуженная ответка, которую русские ****** заслужили. Которые насмехаются в интернете, и пишут что в Буче украинские солдаты раскидали трупы, ради сми.
Да те у кого есть средства и возможности просто ссут!!! Русские-ваньки насильники скорее всего так и останутся безнаказанные. Потому что никто добровольно не приедет на суд в Украину. Потому что нужно действовать радикально! Всё что мы можем ожидать что некоторые из них за 2 года подохнут от алкоголя, а кто то может утонет в выгребной яме с дерьмом, так как их дворовые туалеты аварийные. Но никак похищение прям из дому, и перевозку как животного на суд.