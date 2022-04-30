Главы МИД стран Балтии и Польши призывают увеличить военные поставки по Украине и усилить санкции против РФ
Министры иностранных дел стран Балтии и Польши на встрече в Риге призвали увеличить военные поставки в Украину, а также усилить антироссийские санкции, особенно в энергетическом секторе.
Об этом корреспонденту Укринформ сообщили в МИД Латвии, передает Цензор.НЕТ.
"Были обсуждены наиболее эффективные способы помощи Украине в борьбе с российской военной агрессией. Министры иностранных дел были единодушны в том, что необходимо продолжить и активизировать поставки военной техники и вооружения. Санкционный режим против России также необходимо усилить, предусмотрев дальнейшие ограничительные меры в энергетическом секторе" – отметили в МИД.
Также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам трансатлантической безопасности перед саммитом НАТО (Мадрид, 29-30 июня). Была отмечена необходимость усиления и расширения постоянного присутствия сил Альянса на восточном фланге.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что нынешние изменения в ситуации безопасности в регионе нуждаются в переориентации политики НАТО. "Мы хотим добиться постоянного присутствия войск НАТО в странах Балтии и Польши, что дало бы нам возможность противостоять любой угрозе со стороны России и Беларуси и защитить каждый сантиметр нашей территории", - сказал Ринкевичс.
Министры также договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики с целью обеспечения независимости от российских ресурсов в кратчайшие сроки.
