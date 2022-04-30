РУС
Главы МИД стран Балтии и Польши призывают увеличить военные поставки по Украине и усилить санкции против РФ

литва

Министры иностранных дел стран Балтии и Польши на встрече в Риге призвали увеличить военные поставки в Украину, а также усилить антироссийские санкции, особенно в энергетическом секторе.

Об этом корреспонденту Укринформ сообщили в МИД Латвии, передает Цензор.НЕТ.

"Были обсуждены наиболее эффективные способы помощи Украине в борьбе с российской военной агрессией. Министры иностранных дел были единодушны в том, что необходимо продолжить и активизировать поставки военной техники и вооружения. Санкционный режим против России также необходимо усилить, предусмотрев дальнейшие ограничительные меры в энергетическом секторе" – отметили в МИД.

Также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам трансатлантической безопасности перед саммитом НАТО (Мадрид, 29-30 июня). Была отмечена необходимость усиления и расширения постоянного присутствия сил Альянса на восточном фланге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в течение суток отправят более десяти самолетов с военной помощью для Украины. 60% гаубиц M777 из запланированных уже доставлены, - Пентагон

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что нынешние изменения в ситуации безопасности в регионе нуждаются в переориентации политики НАТО. "Мы хотим добиться постоянного присутствия войск НАТО в странах Балтии и Польши, что дало бы нам возможность противостоять любой угрозе со стороны России и Беларуси и защитить каждый сантиметр нашей территории", - сказал Ринкевичс.

Министры также договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере энергетики с целью обеспечения независимости от российских ресурсов в кратчайшие сроки.

Да куплены политики в Германии, Франции и Австрии. Просто подкуплены за деньги и их добросовестно отрабатывают. Немного ударили по коммуникации с высылкой дипломатов, но бабки платятся.

Но даже они все вместе взятые - святые перед теми, кто после 1993-го из 10000 танков, 700000 человек, 1300 самолетов, тысячи крылатых ракет, сотни баллистических ракет средней дальности и кучи заводов и предприятий сделал то, что сделал. Они просто ангелы на небесах, ну предали Украину, заработали денег, ну что им с этого плохого. Лучше привет Кучме передать, но его избрал глупый народ, кто не понимает механику реформ и что эффект от них всегда отложенный, нужно просто реально терпеть и не давить на того, кто временно девальвирует экономику ради перехода на рынок.
30.04.2022 08:51 Ответить
Тому що на собі відчули що то є рускій мір.
30.04.2022 09:02 Ответить
Дякуємо.
30.04.2022 09:11 Ответить
 
 