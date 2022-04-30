РУС
Истребители НАТО поднимались для перехвата российских самолетов над Черным и Балтийским морями

За последние четыре дня истребители НАТО несколько раз поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран-членов Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования воздушных сил Альянса.

Отмечается, что радары НАТО зафиксировали несколько нераспознанных самолетов над Балтийским и Черным морем, начиная со вторника, 26 апреля. В ответ Объединенные центры управления воздушными операциями в Удеме, Германия и Торрехони, Испания, подняли истребители в соответствующих регионах для перехвата и идентификации этих самолетов.

"Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время, начиная со вторника, поднимались в воздух в Балтии для обеспечения воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных в воздушное пространство союзников", - говорится в сообщении.

НАТО готово годами поддерживать Украину в войне с Россией

НАТО (10262) россия (96949) самолет (3673) перехват (351)
+7
Эт точно👍

Смотрел соловьева вчера, хотел услышать вой по поводу лендлиза☝. И обратил внимание, что они просто начали копировать наши новости и менять Украина на россия❗Типа это украинцы трупы солдат не забирают, типа украинцы разрушают свои города, что бы оставить кацапом руины и ещё до фига всего❗Ну и конечно о том, что украинцы это русские которых обдурили сказав, что они украинцы
показать весь комментарий
30.04.2022 08:54 Ответить
+3
У Эрдогана спросите!!!
показать весь комментарий
30.04.2022 08:35 Ответить
+3
У Эрдогана было нарушение воздушного пространства.

Здесь же (да и десятки случаев ранее) залеты не в воздушное пространство, а в пространство идентификации воздушных целей, что требует поднятия истребителей. Но право на атаку это не дает, хотя можно попробовать с пушки отбить рули и заставить влететь в воздушное пространство, тогда можно атаковать.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:46 Ответить
хватаеть и там нарушений, и над Балтией, и над Скандинавией.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:48 Ответить
ээ это уже давно так ,они наше видео и фото от себя публикуют ...
показать весь комментарий
30.04.2022 14:33 Ответить
"За останні чотири винищувачі НАТО дні Джерело:
Альо, гараж! Виправте текст.
показать весь комментарий
30.04.2022 08:36 Ответить
Чотири чого?
показать весь комментарий
30.04.2022 08:38 Ответить
Шкода що не перехопили...
показать весь комментарий
30.04.2022 08:42 Ответить
підіймались для перехопленя
тай не перехопили..
тільки пальне спалили
показать весь комментарий
30.04.2022 08:46 Ответить
Ти подивись відео ,як їх техніка швидко падає, як там можливо перехватити щось ? Там тільки поглядом можна провести
показать весь комментарий
30.04.2022 09:02 Ответить
Свято наближається
показать весь комментарий
30.04.2022 08:46 Ответить
Сбивайте их *****, как Эрдоган!
показать весь комментарий
30.04.2022 09:33 Ответить
чому не збили, знову сюсюкатись з гітлером
показать весь комментарий
30.04.2022 11:33 Ответить
 
 