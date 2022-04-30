Истребители НАТО поднимались для перехвата российских самолетов над Черным и Балтийским морями
За последние четыре дня истребители НАТО несколько раз поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран-членов Альянса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования воздушных сил Альянса.
Отмечается, что радары НАТО зафиксировали несколько нераспознанных самолетов над Балтийским и Черным морем, начиная со вторника, 26 апреля. В ответ Объединенные центры управления воздушными операциями в Удеме, Германия и Торрехони, Испания, подняли истребители в соответствующих регионах для перехвата и идентификации этих самолетов.
"Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время, начиная со вторника, поднимались в воздух в Балтии для обеспечения воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных в воздушное пространство союзников", - говорится в сообщении.
Здесь же (да и десятки случаев ранее) залеты не в воздушное пространство, а в пространство идентификации воздушных целей, что требует поднятия истребителей. Но право на атаку это не дает, хотя можно попробовать с пушки отбить рули и заставить влететь в воздушное пространство, тогда можно атаковать.
Смотрел соловьева вчера, хотел услышать вой по поводу лендлиза☝. И обратил внимание, что они просто начали копировать наши новости и менять Украина на россия❗Типа это украинцы трупы солдат не забирают, типа украинцы разрушают свои города, что бы оставить кацапом руины и ещё до фига всего❗Ну и конечно о том, что украинцы это русские которых обдурили сказав, что они украинцы
Альо, гараж! Виправте текст.
тай не перехопили..
тільки пальне спалили