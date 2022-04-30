Истребители НАТО поднимались для перехвата российских самолетов над Черным и Балтийским морями

За последние четыре дня истребители НАТО несколько раз поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран-членов Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования воздушных сил Альянса.

Отмечается, что радары НАТО зафиксировали несколько нераспознанных самолетов над Балтийским и Черным морем, начиная со вторника, 26 апреля. В ответ Объединенные центры управления воздушными операциями в Удеме, Германия и Торрехони, Испания, подняли истребители в соответствующих регионах для перехвата и идентификации этих самолетов.

"Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время, начиная со вторника, поднимались в воздух в Балтии для обеспечения воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных в воздушное пространство союзников", - говорится в сообщении.

