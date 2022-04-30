США в течение суток отправят более десяти самолетов с военной помощью для Украины. 60% гаубиц M777 из запланированных уже доставлены, - Пентагон
В течение суток из США в Европу вылетят более дюжины самолетов с военной помощью для Украины.
Об этом вечером 29 апреля заявил представитель Министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
В нее войдут гаубицы калибра 155 мм и снаряды к ним, беспилотники Phoenix Ghost Tactical и радары.
Большинство из 90 обещанных гаубиц M777 уже прибыли в Украину: "В Украине уже около 60% из 90 гаубиц М777, запланированных в поставке".
"Мы действительно считаем, что эти гаубицы будут... очень, очень эффективной помощью в битве на Донбассе, которая, как мы уже видели, сильно зависит от дальнобойного огня, в том числе артиллерии, с обеих сторон", - заявил представитель Пентагона.
Министерство обороны США предполагает, что этот этап войны в Украине может длиться достаточно долго: обе стороны хорошо знакомы с местностью, а у россиян к тому же более короткие линии обеспечения связи и больше людей. Они также пытаются учиться на своих ошибках и теперь продвигаются осторожнее, чем в феврале и марте.
В Пентагоне добавили, что за последние часы в Украину было осуществлено около 20 поставок из семи стран. Пакеты помощи содержат мины, малокалиберные снаряды, 122-мм реактивные снаряды, каски и бронежилеты.
В ведомстве отметили, что США обучают украинским военным использованию М777 за пределами Украины. Кроме того, американцы научат эксплуатации беспилотников Phoenix Ghost и бронетранспортеров M113.
- Кумонько! А що то з нашим вовком? Сказився чи що?
- Та ні! То він просто «іхтамнєтів» об»ївся!
Не лякайте так більше.
надежда что ты появишься не обманула меня...!!!
Тому зараз той період війни, коли хлопці, вмиваючись кровавою юшкою, палять по 30 танків та 80 ббм на добу, застосовуючи все, що є. А рашка кидає в бій, намагаючись продавити оборону, все що є. І ось коли "все що є" в рашки суттєво скоротиться - тоді буде контрудар і в цей момент "армада" рашки, що здавалась непохитною та суцільно-металевою, виявиться дірявим картоном. Як це склалося під Києвом - місяць здавалося, що "ще трішечки, і ось він - парад рашкованів на Хрещатику". Аж раптом виявилось, що ось вже і оперативне оточення рашкованів під бучею, і воювати майже нічим...
Враховуючи що дальність ураження західних гаубиць на 10-20 км більша кацапськой - так, ні на шо для них не вплине