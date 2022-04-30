РУС
США в течение суток отправят более десяти самолетов с военной помощью для Украины. 60% гаубиц M777 из запланированных уже доставлены, - Пентагон

В течение суток из США в Европу вылетят более дюжины самолетов с военной помощью для Украины.

Об этом вечером 29 апреля заявил представитель Министерства обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

В нее войдут гаубицы калибра 155 мм и снаряды к ним, беспилотники Phoenix Ghost Tactical и радары.

Большинство из 90 обещанных гаубиц M777 уже прибыли в Украину: "В Украине уже около 60% из 90 гаубиц М777, запланированных в поставке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инструкторы из США тренируют украинских военных в Германии и других странах Европы, - Пентагон

"Мы действительно считаем, что эти гаубицы будут... очень, очень эффективной помощью в битве на Донбассе, которая, как мы уже видели, сильно зависит от дальнобойного огня, в том числе артиллерии, с обеих сторон", - заявил представитель Пентагона.

Министерство обороны США предполагает, что этот этап войны в Украине может длиться достаточно долго: обе стороны хорошо знакомы с местностью, а у россиян к тому же более короткие линии обеспечения связи и больше людей. Они также пытаются учиться на своих ошибках и теперь продвигаются осторожнее, чем в феврале и марте.

В Пентагоне добавили, что за последние часы в Украину было осуществлено около 20 поставок из семи стран. Пакеты помощи содержат мины, малокалиберные снаряды, 122-мм реактивные снаряды, каски и бронежилеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден запросил у Пентагона $16 млрд для военной помощи Украине "в предстоящие решающие недели", - Остин

В ведомстве отметили, что США обучают украинским военным использованию М777 за пределами Украины. Кроме того, американцы научат эксплуатации беспилотников Phoenix Ghost и бронетранспортеров M113.

