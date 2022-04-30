Россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной. Связи с людьми нет, - глава ВГА
Дополнительные эвакуационные автобусы попали под обстрел вражеской ДРГ в Попасной Луганской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Луганской ОВА со ссылкой на информацию от главы Попаснянской ВГА Николая Ханатова.
"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было значительно больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, находившимися в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", - отметил Николай Ханатов.
Ханатов сообщает, что армия РФ методично убивает город и цинично убивает русскоязычное население Попасной. Каждый день погибают гражданские, каждый день россияне разрушают здания. В центре города идут уличные бои. В укрытиях есть люди, но из-за постоянных обстрелов эвакуировать их или доставить гуманитарную помощь нет возможности.
Кроме этого, по информации Ханатова, есть случаи, когда враг насильственно вывозит жителей Попасной на оккупированную территорию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль