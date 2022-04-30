Россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной. Связи с людьми нет, - глава ВГА

Дополнительные эвакуационные автобусы попали под обстрел вражеской ДРГ в Попасной Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Луганской ОВА со ссылкой на информацию от главы Попаснянской ВГА Николая Ханатова.

"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было значительно больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, находившимися в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", - отметил Николай Ханатов.

Ханатов сообщает, что армия РФ методично убивает город и цинично убивает русскоязычное население Попасной. Каждый день погибают гражданские, каждый день россияне разрушают здания. В центре города идут уличные бои. В укрытиях есть люди, но из-за постоянных обстрелов эвакуировать их или доставить гуманитарную помощь нет возможности.

Кроме этого, по информации Ханатова, есть случаи, когда враг насильственно вывозит жителей Попасной на оккупированную территорию.