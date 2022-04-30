РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9268 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 568 4

Россияне расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной. Связи с людьми нет, - глава ВГА

автобус

Дополнительные эвакуационные автобусы попали под обстрел вражеской ДРГ в Попасной Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Луганской ОВА со ссылкой на информацию от главы Попаснянской ВГА Николая Ханатова.

"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было значительно больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, находившимися в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет", - отметил Николай Ханатов.

Ханатов сообщает, что армия РФ методично убивает город и цинично убивает русскоязычное население Попасной. Каждый день погибают гражданские, каждый день россияне разрушают здания. В центре города идут уличные бои. В укрытиях есть люди, но из-за постоянных обстрелов эвакуировать их или доставить гуманитарную помощь нет возможности.

Кроме этого, по информации Ханатова, есть случаи, когда враг насильственно вывозит жителей Попасной на оккупированную территорию.

обстрел (29135) эвакуация (2159) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6542)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапські мерзенні вбивці-ви всі горітимете у пеклі,виродки...
показать весь комментарий
30.04.2022 09:24 Ответить
Российские подонки только и умеют воевать с мирными жителями, женщинами, стариками, детьми, со всеми кто не может дать сдачи. Как только кацапов начинают бить, сразу начинается вой на московских болотах. Цивилизованному миру необходимо все сделать, чтобы перестало существовать на политической карте мира так называемое государство Россия.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:29 Ответить
Немає слів ...
показать весь комментарий
30.04.2022 09:43 Ответить
Знову обміняти таксистів на воєнних злочинців
показать весь комментарий
30.04.2022 11:07 Ответить
 
 