Росатом пытается взять под полный контроль Запорожскую АЭС. Ситуация на станции остается сложной, - МАГАТЭ

Представители российского "Росатома" требуют ежедневных отчетов от руководства Запорожской АЭС о "конфиденциальных вопросах" по функционированию атомной электростанции.

Об этом сообщает МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Росэнергоатом" - подразделение российской государственной атомной компании "Росатом" - направил на ЗАЭС группу из восьми специалистов-ядерщиков. Они требуют ежедневные отчеты от руководства станции о "конфиденциальных вопросах" относительно функционирования АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики требуют от работников АЭС отчеты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа, а также обращением с ядерным топливом.

В МАГАТЭ подчеркнули, что ситуация на ЗАЭС по-прежнему остается сложной и требует постоянного внимания из-за присутствия российских сил и персонала Росатома на объекте во время его эксплуатации.