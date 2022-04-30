РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7325 посетителей онлайн
Новости Война
4 038 9

Росатом пытается взять под полный контроль Запорожскую АЭС. Ситуация на станции остается сложной, - МАГАТЭ

заес

Представители российского "Росатома" требуют ежедневных отчетов от руководства Запорожской АЭС о "конфиденциальных вопросах" по функционированию атомной электростанции.

Об этом сообщает МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Росэнергоатом" - подразделение российской государственной атомной компании "Росатом" - направил на ЗАЭС группу из восьми специалистов-ядерщиков. Они требуют ежедневные отчеты от руководства станции о "конфиденциальных вопросах" относительно функционирования АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики требуют от работников АЭС отчеты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа, а также обращением с ядерным топливом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые международные партнеры предлагали Украине передать Запорожскую АЭС под российский контроль, - Зеленский

В МАГАТЭ подчеркнули, что ситуация на ЗАЭС по-прежнему остается сложной и требует постоянного внимания из-за присутствия российских сил и персонала Росатома на объекте во время его эксплуатации.

Автор: 

МАГАТЭ (436) Росатом (52) Запорожская АЭС (739)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тримайтеся, люди.

А Магате нехай думає, що робити, щоб уникнути аварії.
показать весь комментарий
30.04.2022 09:42 Ответить
Там все на зарплате от РосАтома. Они только думают, как сделать "озабоченный" вид, умное лицо, выразить сочувствие, но не дай бог не навредить тем, кто им платит.

Уровень коррупции при нынешней ситуации с леваками и социализмом в 70% старой Европы - просто зашкаливает. Когда людей лишают возможности быть сверхбогатыми за счет бизнеса, душа их прогрессивными налогами, то они становятся взяточниками, лишь бы жить лучше других, но зато на велосипеде на работу ездят и в магазин со всеми ходят.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:19 Ответить
Вони проводять інтеграцію захоплених територій, які взагалі в таких умовах можуть бути перемови?
показать весь комментарий
30.04.2022 09:43 Ответить
ЧАЭС уже взяли?
дебилы
показать весь комментарий
30.04.2022 09:53 Ответить
А якби ці росатомівці випадково потрапили в якийсь басейн охолодження перегрітоі пари або в контейнер з відпрацьованими ям
показать весь комментарий
30.04.2022 10:16 Ответить
Здали Енергодар і Запорізьку АЕС, фактично без бою... Бо один з самих небезпечних напрямків атаки ***** 24/02 виявився попросту неприкритим:
https://t.me/BerezaJuice/13982 Борислав Береза : "я бы очень хотел, чтоб наконец-то честно и публично назвали кто дал приказ разминировать Чонгар и не взрывать мосты. Пора назвать. Или это после войны? А почему и куда сбежал глава Херсонской ОДА Геннадий Лагута, бросив область на произвол судьбы, можно сегодня сказать или надо тоже ждать конца войны? ... Ладно, я подожду. Тем более, что ответы я и так знаю. И не я один."
Там не тільки був розмінований Чонгар, і не знищені мости. Там, виявляється, не було наших БОЄЗДАТНИХ в/ч, і не було створено тероборони.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:25 Ответить
крадуть технології для свого аналоговнєт

може б якісь партизани чи снайпери трохи б їх там заспокоїли, тих інженерів,
а решта повтікала би додому в парашу через небезпеку стати гарним мертвим москалем
показать весь комментарий
30.04.2022 11:12 Ответить
Ну-ну, тихой сапой идёт интеграция в оркостан.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:59 Ответить
 
 