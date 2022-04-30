Росатом пытается взять под полный контроль Запорожскую АЭС. Ситуация на станции остается сложной, - МАГАТЭ
Представители российского "Росатома" требуют ежедневных отчетов от руководства Запорожской АЭС о "конфиденциальных вопросах" по функционированию атомной электростанции.
Об этом сообщает МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Росэнергоатом" - подразделение российской государственной атомной компании "Росатом" - направил на ЗАЭС группу из восьми специалистов-ядерщиков. Они требуют ежедневные отчеты от руководства станции о "конфиденциальных вопросах" относительно функционирования АЭС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские захватчики требуют от работников АЭС отчеты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа, а также обращением с ядерным топливом.
В МАГАТЭ подчеркнули, что ситуация на ЗАЭС по-прежнему остается сложной и требует постоянного внимания из-за присутствия российских сил и персонала Росатома на объекте во время его эксплуатации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Магате нехай думає, що робити, щоб уникнути аварії.
Уровень коррупции при нынешней ситуации с леваками и социализмом в 70% старой Европы - просто зашкаливает. Когда людей лишают возможности быть сверхбогатыми за счет бизнеса, душа их прогрессивными налогами, то они становятся взяточниками, лишь бы жить лучше других, но зато на велосипеде на работу ездят и в магазин со всеми ходят.
дебилы
https://t.me/BerezaJuice/13982 Борислав Береза : "я бы очень хотел, чтоб наконец-то честно и публично назвали кто дал приказ разминировать Чонгар и не взрывать мосты. Пора назвать. Или это после войны? А почему и куда сбежал глава Херсонской ОДА Геннадий Лагута, бросив область на произвол судьбы, можно сегодня сказать или надо тоже ждать конца войны? ... Ладно, я подожду. Тем более, что ответы я и так знаю. И не я один."
Там не тільки був розмінований Чонгар, і не знищені мости. Там, виявляється, не було наших БОЄЗДАТНИХ в/ч, і не було створено тероборони.
може б якісь партизани чи снайпери трохи б їх там заспокоїли, тих інженерів,
а решта повтікала би додому в парашу через небезпеку стати гарним мертвим москалем