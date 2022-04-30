МИД РФ убеждает зарубежные СМИ, что с Украиной обсуждается "признание новых геополитических реалий" и снятие антироссийских санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы "в повестке дня" переговоров между Украиной и Россией есть и отмена санкций против РФ.

Об этом он заявил китайскому изданию "Синьхуа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме видеоконференцсвязи обсуждают проект возможного договора. В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризованный статус Украины, а также гарантии ее безопасности. На повестке дня переговоров также есть вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие", - сообщил Лавров.

Он также добавил, что следствием переговоров может стать "создание института государств-гарантов, среди которых прежде всего постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР".

Россия, по его словам, выступает за продолжение переговоров.

Напомним, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о высоких рисках прекращения любых переговоров с российской стороной.