24 783 181

МИД РФ убеждает зарубежные СМИ, что с Украиной обсуждается "признание новых геополитических реалий" и снятие антироссийских санкций

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы "в повестке дня" переговоров между Украиной и Россией есть и отмена санкций против РФ.

Об этом он заявил китайскому изданию "Синьхуа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме видеоконференцсвязи обсуждают проект возможного договора. В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризованный статус Украины, а также гарантии ее безопасности. На повестке дня переговоров также есть вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие", - сообщил Лавров.

Он также добавил, что следствием переговоров может стать "создание института государств-гарантов, среди которых прежде всего постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР".

Также читайте: Зеленский убежден, что фейк Нарышкина о намерении Польши захватить часть Украины должен вызвать панику

Россия, по его словам, выступает за продолжение переговоров.

Напомним, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о высоких рисках прекращения любых переговоров с российской стороной.

дезинформация (352) Китай (3133) Лавров Сергей (2359) россия (96949)
+69
То о чем я и говорил. Рашка ездит на переговоры не ради чтобы договориться а чтобы показать всему миру что Украина вот-вот капитулирует и не стоит с Рашкой разрывать отношение потому что все скоро станет по прежнему. Можно даже заметить как после каждых переговров курс росийских акций и курс срубля растет на 5-10%. Поетому тот кто призывает к переговорам с рашистами тот работает против Украины.
30.04.2022 09:44 Ответить
+67
ермак? арахамия? подоляк?
30.04.2022 09:39 Ответить
+56
- Хахлы! Да вы "оху*ли»"!!! Как вы смеете нам сопротивляться?! Да нас весь мир боится!

- А звідки це відомо?

- Как это «откуда»? Мы всегда об этом говорим!Глухие вы что-ли?Не слышали?!
- Ні, не чули... Коли ви цим хвалилися, ми якраз поле орали і хліб ростили... Так що вибачайте - "очі бояться, а руки - роблять!"

30.04.2022 09:41 Ответить
Санкції швидко накладаються та дуже довго знімаються. Коняка до цього точно не доживе.
30.04.2022 09:59 Ответить
По запросу кацапії та навіть України санкції не знімуть, не вони їх вводили. Так що нехай говорять що ті,що другі.
30.04.2022 09:59 Ответить
"Наразі російська та українська делегації фактично у щоденному режимі з відеоконференцзв'язку обговорюють проект можливого договору. У цьому документі мають бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий та демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки. На порядку денному переговорів також є питання денацифікації, визнання нових геополітичних реалій, скасування санкцій, статусу російської мови та інші", - повідомив Лавров. - ці неодноразові рашистські заяви вказують на те, що в той час ,коли рашист вбиває український народ,знищує і руйнує її інфраструктуру ,житло, в той час, коли світова спільнота об'єдналася (за виключенням рашистського окупанта,котрий розпочав і веде війну з Україною, та Китаю, котрий фактично благословив куйла на війну протів України перед олімпіадою ,і котрі є постійні члени Ради Безпеки ООН, ) зрадники від ОП ведуть таємні перемовини з окупантами, як здати Україну і зберегти рашизм таким яким він був і є .Для того,щоб домовлятися з крокодилом в пащі котрого Ваша нога(а нога,це переговорники-зрадники ).то Україні краще відрубати цю ногу і мати американо-англійський протез , аніж ногу,котра криває весь час в бік рашиста,одягаючи постійно рашистські лапті.
30.04.2022 10:01 Ответить
Нога це окупована територія України, вбивства людей, мародерство, руйнація економіки. А ті переховорники всього лиш бруд під нігтями, не більше. Україна нічого не втратить, якщо позбудеться їх, лише виграє
01.05.2022 09:24 Ответить
Той, хто навіть заїкається про домовленності з росією про гарантії безпеки і особливо про скасування санкцій - можуть прямо зараз пакувати свої смердячі шмотки і валити городами на расєю. Просто так нікого не відпустимо, задавимо, розірвемо на шматки. Ти дивись, хлопці в Маріуполі, хлопці в Харкові, під Донецьком, Києвом, Ірпінню, Гостомелем, Миколаєвом ідуть в бій в тому і з тим що є, голодні, холодні, дивляться кожного дня смерті в очі, мирні люди, навіть жінки і діти, вмирають від ракет, запущених по великих містах і їх вже не повернути, а якась падаль, приїхавша з донецьких, абхазських сєпарських місць, обжираючись делікатесами в Києві, маючи величезні зарплати і охорону, вирішили діяти на користь ворога?
30.04.2022 10:01 Ответить
Ну якщо вже цей дегенерат почав вдаватися до такої жалюгідної брехні, то мабуть «втарая фаза» знайшла свій нуль!
30.04.2022 10:01 Ответить
за чем обсуждать бред этого урода
как дочечка лошади, уже дома, на росии?
30.04.2022 10:01 Ответить
Сепаратний мир - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 мирний договір або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%27%D1%8F перемир'я , укладені з противником однією з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держав , що входить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F коаліції країн, які ведуть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війну , без відома чи згоди своїх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 союзників .

У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві договір про мир чи перемир'я у війні, укладений однією державою (або групою держав) з противником окремо від своїх союзників, що входять до коаліції держав, які беруть участь у війні.

Укладенню сепаратного миру передують https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1 сепаратні переговори з противником, які ведуться під час воєн, дій також без відома інших учасників коаліції або союзу. Ведення сепаратних переговорів та укладення сепаратного миру є порушенням зобов'язань щодо своїх союзників, які перебувають у стані війни.
30.04.2022 10:02 Ответить
С этим режимом уже никто и не о чем договариваться не будет, коню Лаврику, как и другим военным преступникам уже не уйти от петли на шей за развязывание и оправдание агрессивной и захватнической ЫМПЕРСКОЙ войны! Если они этого еще не поняли, то это проблема отсутвия интеллекта и глупости! МИДовское стойло (коня "Лавруши" и кобылы "Машки") скоро поменяется на живодерню!
30.04.2022 10:02 Ответить
Здається ти суперечиш щоденним заявам нашого президента про його прагнення до переговорів з путиним.
30.04.2022 10:24 Ответить
А, ну ми для цього ленд-лізу домоглися, щоб Лавров свої умови висував. Дядя, не переймайся, якщо переговори йдуть про демілітаризацію та денацифікацію рашки - нема питань.
30.04.2022 10:03 Ответить
брехуном був,брехун є,і брехуном помре !у лаврика нічого не змінеться .чмо є чмо ......
30.04.2022 10:04 Ответить
Позиция Украины проста:
1) международно признанные границы Украины включая весь Донбасс и Крым.
2) Снятие санкций после выплаты Россией всех репараций;
3) полная депутинизация россии
4) демилитаризация России, но это мы и так успешно делаем
30.04.2022 10:05 Ответить
ще не все. Росія має взяти свою реальну назву московія і переселитися на московські болота. Звільнити з рабства більше ста народів, здати по відомості на склади США всю ядерну зброю, порізати на металобюрухт залишки недобитої авіації. Виплачувати, як аліменти, всім народам репарації, нанесені своїми агресивними діями.
30.04.2022 11:07 Ответить
не сможет рашка выплатить всех репараций сразу - будут годами выплачивать по 40-50 $ c каждого проданного бареля нефти или кубометра газа
30.04.2022 11:57 Ответить
D
30.04.2022 10:06 Ответить
Ну от з ким порівняти?Тільки з тарганом.Йому головешку відріжеш,а він ще кудись біжить...Кацапи,над вами вже тапок висить,а ви від зомбоящика і його солоденької брехні відірватись не можете.
30.04.2022 10:07 Ответить
Как они выдерживают слушать это враньё,эту агрессию и эту вату наши переговорщики
30.04.2022 10:08 Ответить
так они же не украинцы - там все заезжие кроме министра обороны
показать весь комментарий
30.04.2022 11:58 Ответить
А міністр оборони -громадянин Ізраїлю.
30.04.2022 12:45 Ответить
Парашутисти, спущені кремлем
01.05.2022 09:30 Ответить
Конячка, новые реалии таковы, что Украине поставляют ленд-лиз многомиллиардный с самым современным вооружением и за нее впряглись 40 союзников, генерирующие 70% мирового ВВП... у засрашки твоей 1 полусоюзник полуколония беларашка, на двоих меньше 2% ВВП..... иди опохмелись, ***** наступает по всем фронтам
30.04.2022 10:08 Ответить
Брєд сивої кобили. обкуреного коня
30.04.2022 10:11 Ответить
Лавров, ты так и не выучил значения термина "ленд лиз" !
Купи себе билет на круиз на крейсере "Москва".
30.04.2022 10:11 Ответить
Зачем эти бредни поехавшей лошади? Если что, то дерьмак повиснет на фонаре вместе с агрохимиями ,подоляками и прочей сволочью из ОП.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:13 Ответить
Все круто, але стає дуже цікаво - хто ж його вішатиме? У людей з ТРО зброю оперативненько забирають, патріотів потрошку перемелюють на фронті... Коля-каклєта хіба з подарованого пістоля застрелить? Чи києвські вазвращєнци, які розхватали весь бензин, бо не в силах тиждень свої сраки покатать в автобусі?
30.04.2022 11:15 Ответить
Бреше стара собака.
30.04.2022 10:13 Ответить
Бреше стара собака.
30.04.2022 10:14 Ответить
Мерзотник рашистський розповідає сон, чи таки озвучені питання з українськими мерзотниками?
30.04.2022 10:17 Ответить
Что-то эта кляча задержалась на "этом свете". Пора заказывать лафет и в гости к Жирику
показать весь комментарий
30.04.2022 10:22 Ответить
Фак вам!Коняка з глузду зїхала!
30.04.2022 10:23 Ответить
Брехня, розрахована на місцевих ботів, які висмоктують зраду з самих несподіваних місць )
30.04.2022 10:24 Ответить
По заявлениям зекодлы постоянно идут переговоры онлайн,о чем они там говорят-никто не знает.
С каких делов я могу доверять зебанде?Я не с тех 73% и с головой у меня порядок
30.04.2022 10:30 Ответить
о ****** знову виліз а *********
01.05.2022 02:53 Ответить
1. росії нема, а отже і її міністрів не може бути наразі ще є т.з. рф.
2. Ця істота чомусь ототожнює Україну з переговорниками, які намагаються ще про щось домовлятися.
30.04.2022 10:31 Ответить
І ця коняка не бреше! зЕлена сволота дійсно саме про це і домовляється. Сподіваюсь, що світове співтовариство не дозволить так зганьбитися.
30.04.2022 10:31 Ответить
А вы заметили, что переговоры-то походу реально ведутся! Зе заявлял: мы перестанем вести переговоры, если проведут референдум в Херсонской области о создании ХНР или если уничтожат защитников Мариуполя. И что мы имеем, так долго анонсированный референдум отменили, якобы из-за отсутствия массовки(ой, да не смешите меня, захотели бы - навезли и сняли всё что надо!), а в Мариуполе, конечно, вроде как ситуация всё равно критическая, но прямо интенсивного штурма вроде нет, только бомбардировки Азовстали по большому счёту и по крайней мере озвученное ****** решение не штурмовать(брехня, конечно). Заставляет задуматься...
30.04.2022 10:32 Ответить
как это нет штурма? там бомбы скидывают полутонные каждый день
показать весь комментарий
30.04.2022 12:01 Ответить
Хмм...
А оце (видавництво"Сіньхуа") як перекладається?
"Пьяна несінітниця"?
"Наркологічна маяня"?
Чи "Казки народів Світу"?
30.04.2022 10:33 Ответить
С фашистами никаких переговоров! Прекращайте этот цирк!
30.04.2022 10:35 Ответить
для лаптей китайские сми не иностранные а центральные-столичные, так что смените заголовок
30.04.2022 10:35 Ответить
Довбойоби
30.04.2022 10:36 Ответить
Каков народ, таков и арахамия. С дугой стороны, народу преподан урок. Каковы выводы будут сделаны из урока покажет время.
30.04.2022 10:43 Ответить
народ в бегах он вообще не вдупляет что его хотят развести и обмануть банда зеленского в очередной раз
30.04.2022 12:03 Ответить
Спеціально навчені "давать со всех сторон", скоріше.
30.04.2022 11:17 Ответить
Это одна из причин, по которой надо гнать эту лошадь из совбеза ООН. А вообще, загнанных лошадей пристреливают. Так оно надежней, чем просто выгнать.
30.04.2022 10:42 Ответить
Лавров хочет переговоры. Особенно снятия санкций.
30.04.2022 10:47 Ответить
Кобиляча голова з капелюхом клоуна - епічне видовисько.
30.04.2022 10:49 Ответить
В очередной раз подлость и наглость москалей шокирует!!
Никаких геополитических реалий, никакого снятия санкций, только усиление санкций!
Полная зачистка территории Украины от орков и коллаборантов!
Москва заплатит втройне за то что они натворили!
30.04.2022 10:54 Ответить
Снятие санкций после восстановления территориальной целостности, выплаты компенсаций, выдачи военных преступников, денацификации и демилитаризации федерации.
30.04.2022 11:01 Ответить
забудьте про снятие санкций это будет решать не Украина и тем более не зеленый предатель
30.04.2022 12:04 Ответить
Можливо позаблоковий, але точно ядерний статус.
30.04.2022 10:59 Ответить
Це нереально.
30.04.2022 11:17 Ответить
ты идиот ядерное оружие будем на твоей дурной башке испытывать
30.04.2022 11:54 Ответить
Ви знаєте ніколи не вірив цьому кацапському "коню" а зараз боюсь щоб це не було правдою! Не даром агент ФСБ "козирь" і вся його шобла сидить в ОП під прикриттям ЗЕ-презедента - ой недаром!
30.04.2022 11:02 Ответить
Путин сам недавно сказал, что он хочет признание Крыма и Донбасса по косовскому прецеденту. Пусть докажет что Украина осуществляла геноцид и/или выселение (изгнание) населения как это было в Косово. Для этого Украина подала в международный суд ООН заявление о споре по поводу применения конвенции участником которой является федерация. Украина утверждает что федерация воспользовалась конвенцией как поводом для войны. Суд просит федерацию предоставить свои возражения, т.е. предоставить доказательства геноцида, на что федерация на совершенном умняке заявляет что геноцида не было, что они пользуются правом на самооборону согласно устава ООН. Это внешняя политика федерация, которая состоит из полного неуважения к международному праву и институциям, я не психиатр и по другому это я не могу оценить.
30.04.2022 11:09 Ответить
також треба вести інформаційну війну,

казати що обговорюємо денацифвкацію мордора і їх без'ядерний статус, повернення криму в Україну і т.д.
30.04.2022 11:04 Ответить
спеціально китайцям каже для пітримання там пропаганди,
китайози брешуть про війну в Україні
30.04.2022 11:06 Ответить
Ага((московські канали розповідають про третю світову,причому атомну,а офіційні казли розповідають про домовленість на зняття санкцій з держави терориста?(((Кому вірити більше?Я вірю кАналам,бо про те що вони останні 10 років говорили,а хтось казав,що то понти,все сталося:заклики до окупації України,спецоперації,коридору в Крим,знищення української ідентичності....Коня можна не слухати,хіба лиш потім на суді.
30.04.2022 11:07 Ответить
Шось воно не те *******.
30.04.2022 11:12 Ответить
Надо быть полным идиотом или кацапом, чтобы поверить этому, путлеровскому ишаку с папиросой.
30.04.2022 11:19 Ответить
В очередной раз подлость и наглость москалей шокирует!!
Никаких геополитических реалий, никакого снятия санкций, только усиление санкций!
Полная зачистка территории Украины от орков и коллаборантов!
Москва заплатит втройне за то что они натворили!
30.04.2022 11:23 Ответить
"Лаврал, Лавру і Лаврать буду!" -- Сергій Лавров
30.04.2022 11:29 Ответить
почитал комменты и посоветовал бы в этой ситуации следить за руками так как никто даже вскользь не упоминает что:,,не так страшны кацапские воши как УКРАИНСКИЕ ГНИДЫ!" (исторически всегда так было!!не кацапы завоёвывали,а именно ,,гетьманы"сдавали!!)
30.04.2022 11:34 Ответить
***** було нашим Агрохіміям у Стамбул літати. Адекватні люди це із початку говорили.

Але ж "ми самі вумні", вирішили Зеля, Дєрьмак та Агрохімія... **** старших слухати... Діти у владі, бляха...

Тепер звісно рашкостан буде маніпулювати цими "переговорами" у Стамбулі...

Це ж було прогнозовано для всіх притомних, крім наших геніальних керовників!
30.04.2022 11:43 Ответить
30.04.2022 11:45 Ответить
Геополітичні реалії такі, що нарешті цивілізований світ зрозумів, що Кацаплянд не має права на існування в тій формі і кордонах, які є зараз - кінь педальний це мав на увазі? Чи які ще геополітичні реалії? Те, що Уйло досягло прямо протилежних цілей від тих, що планувало? ))) Денацифікація - націоналістів стало в рази більше, демілітаризація - нам постачають ************ зброю, калідор в Крим - там поки завдяки "найвеличнішому" влізло, але в недалекій перспективі втратять і сам Крим, розсварити цивілізовані країні - навпаки, довів потрібність НАТО і українцям і дійсним учасникам (утирків я в розрахунок не приймаю - чиста статистика), "досягнув" розширення НАТО за рахунок Швеції та Фінляндії, опустив свою Парашію нижче плінтуса в політиці, економіці, спорті і т.д. + показав звіряче обличчя тої штучно сформованої недонації садистів і вбивць. Перелічувати можна ще довго.
30.04.2022 11:49 Ответить
Зеля и Ко никаких переговоров без координации (разрешения)США вести не сможет.Не для того столько усилий США и Бриты предприняли чтобы Зе проводил самостоятельный курс.Параша должна быть ликвидирована как геополитический игрок с конфискацией яо разумеется.
30.04.2022 11:52 Ответить
А где опровержение заявления Лаврова от "нашего" Зе?
30.04.2022 12:23 Ответить
Що правда, то правда !
30.04.2022 12:39 Ответить
Про какую отмену таких полезных для экономики санкций хрюкает этот свин? Оно хочет, чтобы Украина снова начала торговать со свинарником? Хочет, чтобы Украина сняла запрет на импорт тазиков и балалаек?
Тупая кацапня в отчаянии пытается сделать хорошую мину с полными штанами дерьма.
30.04.2022 12:35 Ответить
Хоч від Лаврова дізнаємося про що домовляється Зеля з Путлером!
30.04.2022 12:38 Ответить
30.04.2022 12:50 Ответить
А це результат бажання сісти з рашистами за стіл. Скільки можна кричати-не сідайте!!!!
30.04.2022 13:10 Ответить
Ти навіть не кінь, ти кобила, тому овесоїдна потвора йди *****!
30.04.2022 14:06 Ответить
Я против снятия санкций с РФ, если в течении года после "так называемого перемирия" с раши снимут санкции я выйду на протест со знакомыми.
30.04.2022 14:07 Ответить
конек- ********
30.04.2022 14:21 Ответить
...''борзийлгун : всьотаккакгаварю...дибіли ***''...
30.04.2022 14:55 Ответить
а ху ху не хо-хо, лавруша, уродливая ты рашистская тварь ?
02.05.2022 01:47 Ответить
