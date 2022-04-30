МИД РФ убеждает зарубежные СМИ, что с Украиной обсуждается "признание новых геополитических реалий" и снятие антироссийских санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы "в повестке дня" переговоров между Украиной и Россией есть и отмена санкций против РФ.
Об этом он заявил китайскому изданию "Синьхуа", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме видеоконференцсвязи обсуждают проект возможного договора. В этом документе должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризованный статус Украины, а также гарантии ее безопасности. На повестке дня переговоров также есть вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие", - сообщил Лавров.
Он также добавил, что следствием переговоров может стать "создание института государств-гарантов, среди которых прежде всего постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР".
Россия, по его словам, выступает за продолжение переговоров.
Напомним, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о высоких рисках прекращения любых переговоров с российской стороной.
как дочечка лошади, уже дома, на росии?
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародному праві договір про мир чи перемир'я у війні, укладений однією державою (або групою держав) з противником окремо від своїх союзників, що входять до коаліції держав, які беруть участь у війні.
Укладенню сепаратного миру передують https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1 сепаратні переговори з противником, які ведуться під час воєн, дій також без відома інших учасників коаліції або союзу. Ведення сепаратних переговорів та укладення сепаратного миру є порушенням зобов'язань щодо своїх союзників, які перебувають у стані війни.
1) международно признанные границы Украины включая весь Донбасс и Крым.
2) Снятие санкций после выплаты Россией всех репараций;
3) полная депутинизация россии
4) демилитаризация России, но это мы и так успешно делаем
сивої кобили. обкуреного коня
Купи себе билет на круиз на крейсере "Москва".
С каких делов я могу доверять зебанде?Я не с тех 73% и с головой у меня порядок
2. Ця істота чомусь ототожнює Україну з переговорниками, які намагаються ще про щось домовлятися.
А оце (видавництво"Сіньхуа") як перекладається?
"Пьяна несінітниця"?
"Наркологічна маяня"?
Чи "Казки народів Світу"?
Никаких геополитических реалий, никакого снятия санкций, только усиление санкций!
Полная зачистка территории Украины от орков и коллаборантов!
Москва заплатит втройне за то что они натворили!
казати що обговорюємо денацифвкацію мордора і їх без'ядерний статус, повернення криму в Україну і т.д.
китайози брешуть про війну в Україні
Никаких геополитических реалий, никакого снятия санкций, только усиление санкций!
Полная зачистка территории Украины от орков и коллаборантов!
Москва заплатит втройне за то что они натворили!
Але ж "ми самі вумні", вирішили Зеля, Дєрьмак та Агрохімія... **** старших слухати... Діти у владі, бляха...
Тепер звісно рашкостан буде маніпулювати цими "переговорами" у Стамбулі...
Це ж було прогнозовано для всіх притомних, крім наших геніальних керовників!
Тупая кацапня в отчаянии пытается сделать хорошую мину с полными штанами дерьма.