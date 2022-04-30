Украинское сопротивление может разрушить план кремля создать так называемую "херсонскую народную республику", - разведка

Украинские разведчики отмечают, что тактика врага может быть провальной из-за активной позиции украинцев на оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

"Путину до 9 мая нужно продемонстрировать свой успех. Он все будет делать для того, чтобы любыми методами провести референдум и сказать, что "народ Херсонщины" провозгласил "Херсонскую народную республику" и хочет войти в состав России. Это будет подаваться как одна из побед российских оккупационных войск на территории Украины. Следующими шагами могут быть Запорожская… Одесская… Это стратегия Путина, которую он пытается реализовать на территории независимых государств бывшего Советского союза", – заявил представитель ГУР МО.

Тактика страны-оккупанта на временно оккупированных территориях Украины – это установление силовыми структурами жесткого контроля за территорией и назначения на должности в органах местной власти марионеток, которые будут выполнять все указания кремля.

Однако, по словам Скибицкого, сорвать референдум и все планы оккупантов по созданию так называемой ХНР может сопротивление и активная позиция граждан Украины на временно оккупированных территориях.