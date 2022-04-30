РУС
Общие потери РФ с начала войны – около 23,2 тыс. человек, 190 самолетов, 155 вертолетов, 1008 танков и 2 445 бронированных машин

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 апреля потери личного состава противника составляют около 23,2 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 23200 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1008 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 2445 (+27) ед,

артиллерийских систем - 436 (+1) ед,

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 77 (+4) ед,

самолетов - 190 (+1) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники - 1701 (+6) ед,

корабли/катера - 8 (+0) ед,

цистерн с ГСМ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 232 (+4),

специальная техника – 32 (+1),

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Смотрите также: "Официально это одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…", - оккупант в перехваченном разговоре рассказал о потерях РФ. АУДИО

Общие потери РФ с начала войны – около 23,2 тыс. человек, 190 самолетов, 155 вертолетов, 1008 танков и 2 445 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.

+16
Танки перевалили за 1000.Це потрібно відзначити.
30.04.2022 10:02 Ответить
+6
Сегодня годовщина смерти немецкого фюрера, с нетерпением жду смерть рашисткого!
30.04.2022 10:15 Ответить
+5
По танкам і літакам зараховано. Відмінна робота,Тримайтесь і бережіть Україну
30.04.2022 10:04 Ответить
маєте самогонку? бо в мене ні ложки в хаті
30.04.2022 10:04 Ответить
Що святкував?
30.04.2022 10:11 Ответить
Це потрібно відзначити пострілом по Бєлгороду. Можна ще по Воронєжу, наприклад.
30.04.2022 10:59 Ответить
А что по ВПК у кацапов. Какие предприятия живые, сколько производят? Надо не только об этом думать, но и о диверсиях с уничтожением заводов. Там же рабочие получают копейки, многие против путина, им заплатить и они сделают полезное дело, выведя из строя уникальный станок или линию, которую уже не починишь.
30.04.2022 10:07 Ответить
Не тіш себе! У них 40% - за ядерне бомбування України!
показать весь комментарий
Це ж скільки металобрухту наші назбивали.

І скільки його наклепала гидотна москальня замість того, щоб краще вкласти їх у розвиток, на щось добре, гарне.

Але ні - тільки давай нападати, воювати, красти.
30.04.2022 10:08 Ответить
щоб краще вкласти їх у розвиток, на щось добре, гарне.---наприклад унітази
30.04.2022 10:36 Ответить
По танкам перейшли психологічний рубіж.
Скоро й по літакам буде психологічний рубіж.
Їм стане набагато важче атакувати.
А коли буде по літакам 250, а по танкам 1200 і вбито 30000 орків, то вони взагалі атакувати не зможуть.
30.04.2022 10:15 Ответить
Дружина мого однокласника написала сестрі (а її батьки - з Черкащини!!!) "Вот если-бы не сопротивлялись "ваши" то и убивать никого не пришлось! Сдались-бы все и жили одной станой!" Ще щось пояснювать треба?!!!
30.04.2022 10:28 Ответить
Ні, не треба. Тільки квиток до психіатру.
30.04.2022 11:01 Ответить
По пиці і усе, психіатр грошей коштує, а пзд.лі безкоштовні та в цьому випадку-дієвіші
30.04.2022 21:47 Ответить
Чекаємо... Одна проблема недопалок або сачкує, або кавер версій забагато.
30.04.2022 10:27 Ответить
30.04.2022 10:27 Ответить
Маловато будет, маловато!)
30.04.2022 10:34 Ответить
******
30.04.2022 10:36 Ответить
Якраз 200-й на 9-те травня вийде!
30.04.2022 11:00 Ответить
Суббота 30.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 26376 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.

Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
30.04.2022 11:02 Ответить
Кожний день з радістю читаю на скільки більше стає хАроших руzzких от вже 23200 хАроших))))
30.04.2022 11:15 Ответить
У них ещё есть ресурсы -- но желание падает ниже плинтуса
Ответка должна должна быть адекватной вдвойне
Мы на своей земле стоим за себя и своих родных и Украину
Надо отбить желание и по возможности то место чем они думают
30.04.2022 11:21 Ответить
Супер премію бійцю, що збив 1000-й танк дали?
30.04.2022 13:45 Ответить
 
 