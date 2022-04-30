Общие потери РФ с начала войны – около 23,2 тыс. человек, 190 самолетов, 155 вертолетов, 1008 танков и 2 445 бронированных машин

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 апреля потери личного состава противника составляют около 23,2 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 23200 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1008 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 2445 (+27) ед,

артиллерийских систем - 436 (+1) ед,

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 77 (+4) ед,

самолетов - 190 (+1) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники - 1701 (+6) ед,

корабли/катера - 8 (+0) ед,

цистерн с ГСМ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 232 (+4),

специальная техника – 32 (+1),

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Смотрите также: "Официально это одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это, бля#ь, за 2 месяца…", - оккупант в перехваченном разговоре рассказал о потерях РФ. АУДИО

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.