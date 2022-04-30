Общие потери РФ с начала войны – около 23,2 тыс. человек, 190 самолетов, 155 вертолетов, 1008 танков и 2 445 бронированных машин
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 30 апреля потери личного состава противника составляют около 23,2 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составляют:
личного состава - около 23200 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1008 (+22) ед,
боевых бронированных машин - 2445 (+27) ед,
артиллерийских систем - 436 (+1) ед,
РСЗО - 151 (+0) ед,
средства ПВО - 77 (+4) ед,
самолетов - 190 (+1) ед,
вертолетов - 155 (+0) ед,
автомобильной техники - 1701 (+6) ед,
корабли/катера - 8 (+0) ед,
цистерн с ГСМ - 76 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня - 232 (+4),
специальная техника – 32 (+1),
пусковые установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" - отметили в Генштабе.
І скільки його наклепала гидотна москальня замість того, щоб краще вкласти їх у розвиток, на щось добре, гарне.
Але ні - тільки давай нападати, воювати, красти.
Скоро й по літакам буде психологічний рубіж.
Їм стане набагато важче атакувати.
А коли буде по літакам 250, а по танкам 1200 і вбито 30000 орків, то вони взагалі атакувати не зможуть.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 7869 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 6 мая. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери живой силы войск, так называемых ЛДНР, точно никто не подсчитывает, но на сегодняшний день это не менее 7500 погибших, семьи которых в очереди на компенсации, в среднем по 19000 (девятнадцать тысяч) РУБЛЕЙ за погибшего.
Ответка должна должна быть адекватной вдвойне
Мы на своей земле стоим за себя и своих родных и Украину
Надо отбить желание и по возможности то место чем они думают
