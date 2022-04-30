Россия начала вносить граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, в списки "террористов" Росфинмониторинга

В "список экстремистов и террористов", который составляет Российская служба по финансовому мониторингу, начали включать граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Current Time, передает Цензор.НЕТ.

Вчера в списке Росфинмониторинга появились имена четырех граждан Украины, проживающих в Мелитополе, причем их имена внесены в раздел "Национальная часть", отмечает российский телеграмм-канал "Обновление списка террористов и экстремистов".

Среди этих четырех – глава Федерации кунг-фу Мариуполя и бывший пограничник Андрей Голубев.

7 апреля сайт РИА Мелитополь сообщил, что Голубев был 6 апреля похищен оккупантами из его собственной квартиры.

Кроме Голубева, в список также включены уроженцы Мелитополя Александр Жуков, Игорь Горлов и Владимир Зуев, уроженец Запорожья Юрий Петров и Азиз Амедиев из Геническа.

В списки Росфинмониторинга вносятся подозреваемые и обвиняемые в "экстремизме" и "терроризме" для блокирования их финансовых активов в РФ.