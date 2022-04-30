РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6906 посетителей онлайн
Новости Война
6 485 5

Россия начала вносить граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, в списки "террористов" Росфинмониторинга

андрій,голубєв

В "список экстремистов и террористов", который составляет Российская служба по финансовому мониторингу, начали включать граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Current Time, передает Цензор.НЕТ.

Вчера в списке Росфинмониторинга появились имена четырех граждан Украины, проживающих в Мелитополе, причем их имена внесены в раздел "Национальная часть", отмечает российский телеграмм-канал "Обновление списка террористов и экстремистов".

Читайте также: Российские оккупанты в Мелитополе перешли уже к массовым похищениям людей, передвигаться в городе опасно, - мэр Федоров

Среди этих четырех – глава Федерации кунг-фу Мариуполя и бывший пограничник Андрей Голубев.

7 апреля сайт РИА Мелитополь сообщил, что Голубев был 6 апреля похищен оккупантами из его собственной квартиры.

Кроме Голубева, в список также включены уроженцы Мелитополя Александр Жуков, Игорь Горлов и Владимир Зуев, уроженец Запорожья Юрий Петров и Азиз Амедиев из Геническа.

В списки Росфинмониторинга вносятся подозреваемые и обвиняемые в "экстремизме" и "терроризме" для блокирования их финансовых активов в РФ.

Автор: 

Мелитополь (619) оккупация (10267) россия (96949) терроризм (18694)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І це не зовсім правильно, бо потрібно вносити в списки українців, які проживають по всій Землі, крім манкрутів, бо вони будуть знищувати кацапів на землі, на воді, під водою і в небі. Кацапам ніхто не пробачить смерть в муках маленьких українців і українок, гвалтування, катування, оббріхування, мародерство. Я думаю, що крім українців будуть просипатися і татари, башкіри, буряти, чеченці, дагестанці, аварці, комі, пермяки, чукчи, білоруси, кахази, осетини, аварці та інші, яких вони знищували весь час, поневолили і відправили в інші країни вбивати мирне населення. Кацапам наступить пекло ще в цій реальності, а для їх душ - все ще попереду.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:16 Ответить
А тут пишуть про мобілізацію на окупованих територіях. Вони усіх українців терористами запишуть. Реалії "дружби".
показать весь комментарий
30.04.2022 10:17 Ответить
А окупанти не терористи, нє?
показать весь комментарий
30.04.2022 10:23 Ответить
Надо и нам вносить всех автных 3,14дорасов проживающих в рабсийской 3,14дерации в "Список питомцев контактного зоопарка"...
показать весь комментарий
30.04.2022 10:24 Ответить
Объясните кто нибудь, какой практический смысл в идиотских наборах слов федерация кунг-фу, федерация зимнего плавания, федерация пчеловодов-любителей?
показать весь комментарий
30.04.2022 10:28 Ответить
 
 