Ситуация в регионах: в районе Гуляйполя ожесточенные бои, в Донецкой области неудачные попытки "прорыва", много раненых и разрушений на Херсонщине, - отчеты ОВА

Российская армия выпустила ракеты по Днепропетровской области, возле Гуляйполя в Запорожской области – ожесточенные бои, в Донецкой области россияне атакуют ракетами, самолетами и артиллерией, Луганская, Харьковская и Херсонская области страдают от обстрелов.

Об этом свидетельствуют данные глав областей по состоянию на 8 утра субботы 30 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

На Днепропетровщине ночь прошла спокойно, но утром произошел прилет ракеты в село Синельниковского района. Предварительно – без погибших и пострадавших. Подробная информация и данные о последствиях выясняются.

Запорожье: ночь – спокойно.

В Запорожской области в районе Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои. Ночью активно работала артиллерия по обе стороны. Информация уточняется.

Харьков: обстрелы города ночью продолжились, в частности, крайнего восточного жилого района Салтовка. Один человек ранен.

За сутки продолжались обстрелы оккупантами населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов.

Луганщина: 16 массированных артиллерийских атак в сутки. Возгорание 20 домов и 2 школ. 5 домов в Горном и 10 в с. Ореховом.Информация уточняется в результате высокой интенсивности действий в области.

Донетчина: авиа- и ракетные удары, артиллерия – по всей линии фронта. Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка – попытки прорыва. Неудачно.

Лиман – постоянные обстрелы из артиллерии как самого города, так и громады.

В Очеретинской территориальной громаде "начали самоуничтожаться мины, которые вчера ночью были разбросаны смерчем", взрывы продолжаются, пострадавших пока нет.

Мариуполь: без изменений.

Херсонщина: враг продолжает боевые действия на территории Херсонщины и обстрелы соседних областей. Из-за взрывов много уничтоженных домов и раненых граждан.

Критической остается ситуация в селах, граничащих с Николаевом, Снегиревкой, Зеленодольским и Кривым Рогом; села в оккупации.

Ситуация в области остается сложной.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской Кировоградской, Черкасской Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.