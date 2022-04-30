Не пишите об освобожденных населенных пунктах до обнародования официальной информации. Вчера блогер сообщил о деоккупации Русской Лозовой и там началось обострение, имеем 6 раненых, - Маляр

Сообщения блогеров вредят обороне государства. Минобороны и ВСУ неоднократно обращались ко всем с просьбой не обнародовать результаты военных операций прежде, чем это сделает Генштаб.

Об этом в фейсбуке сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Не надо писать об освобожденных селах или городах до обнародования этой информации Минобороны или ВСУ. Почему? Потому что враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Враг чувствителен к публичности. Когда ВСУ надежно закрепится на рубеже - от вас никто не будет это скрывать. Сразу будет официально уведомлено", - объясняет она.

Маляр напоминает, что уже были эти досадные инциденты, когда освобождали Киевскую область.

"Тогда мы официально занимали сдержанную позицию, потому что командованию операцией нужна была тишина по поводу продвижения наших войск вперед. Все, что мы публично говорим, направлено на выполнение оборонного замысла. Но даже под моими видео небезразличные люди и добровольцы писали в комментариях - "Почему же Маляр умалчивает, что такое село уже наше?". Отвечаю - потому что нашим ВСУ так нужно - чтобы во время военной операции была информационная тишина", - добавляет Маляр.

По ее словам, вчера снова произошел показательный случай вредной для обороны публичности. Известный блогер днем ​​обнародовал информацию об освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области. И в этом же посту обнародовал еще две вещи, которые не нужно было публично писать.

"Информация мгновенно приобрела масштабную огласку, на нас просто посыпались запросы и нам пришлось ее подтверждать. А вечером там началось обострение. Враг активизировался. И по состоянию на сейчас там 6 раненых. Да, эту информацию вам могут предоставлять знакомые военные прямо с передовой, но право ее публично распространять принадлежит Генштабу и Минобороны. Ибо эта информация является частью военной операции. Не нужно все, что вы знаете, писать в соцсетях. Наше общество взрослое и эмоционально зрелое. Хорошо знает и понимает, что такое война. Не нужно бесконечно искать поводы для новостей о победах. Имейте терпение. И дайте спокойно поработать ВСУ", – резюмирует Маляр.