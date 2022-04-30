РУС
Не пишите об освобожденных населенных пунктах до обнародования официальной информации. Вчера блогер сообщил о деоккупации Русской Лозовой и там началось обострение, имеем 6 раненых, - Маляр

маляр

Сообщения блогеров вредят обороне государства. Минобороны и ВСУ неоднократно обращались ко всем с просьбой не обнародовать результаты военных операций прежде, чем это сделает Генштаб.

Об этом в фейсбуке сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Не надо писать об освобожденных селах или городах до обнародования этой информации Минобороны или ВСУ. Почему? Потому что враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Враг чувствителен к публичности. Когда ВСУ надежно закрепится на рубеже - от вас никто не будет это скрывать. Сразу будет официально уведомлено", - объясняет она.

Маляр напоминает, что уже были эти досадные инциденты, когда освобождали Киевскую область.

"Тогда мы официально занимали сдержанную позицию, потому что командованию операцией нужна была тишина по поводу продвижения наших войск вперед. Все, что мы публично говорим, направлено на выполнение оборонного замысла. Но даже под моими видео небезразличные люди и добровольцы писали в комментариях - "Почему же Маляр умалчивает, что такое село уже наше?". Отвечаю - потому что нашим ВСУ так нужно - чтобы во время военной операции была информационная тишина", - добавляет Маляр.

По ее словам, вчера снова произошел показательный случай вредной для обороны публичности. Известный блогер днем ​​обнародовал информацию об освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области. И в этом же посту обнародовал еще две вещи, которые не нужно было публично писать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Азовцы" освободили Русскую Лозовую под Харьковом

"Информация мгновенно приобрела масштабную огласку, на нас просто посыпались запросы и нам пришлось ее подтверждать. А вечером там началось обострение. Враг активизировался. И по состоянию на сейчас там 6 раненых. Да, эту информацию вам могут предоставлять знакомые военные прямо с передовой, но право ее публично распространять принадлежит Генштабу и Минобороны. Ибо эта информация является частью военной операции. Не нужно все, что вы знаете, писать в соцсетях. Наше общество взрослое и эмоционально зрелое. Хорошо знает и понимает, что такое война. Не нужно бесконечно искать поводы для новостей о победах. Имейте терпение. И дайте спокойно поработать ВСУ", – резюмирует Маляр.

армия РФ Харьковщина Маляр Анна
А нічого, що вчора в телемарафоні цю новину весь день транслювали?
30.04.2022 10:24 Ответить
+43
Нікому нічого не писати і не говорити, про це мають говорити і писати виключно військові спецпризначенці із окопів і нульовки маляр, абдристович, подоляк, арахамія, сівоха, кім, юзік, коля котлєта ті інші герої. Я там зрозумів? Забрали всі канали в один "беня-медведчук" та ще і блогерам є заборона? Маємо вірити виключно абдристовичу, що кацапи ось-ось самі підуть з Херсона? А хто тоді скаже правду, як кацапи за 2 години зайшли в Херсон і під Миколаїв та Запоріжжя? Вірити і слухати виключно "слуг"?
30.04.2022 10:27 Ответить
+31
Закрийте роти журналюгам телемарафону з каналів коломойші, пінчука і мертветчука.
30.04.2022 10:27 Ответить
Уже помітно, що блогери після прохання ЗСУ збавили пости з лінії фронту. Воно і вірно,на війні новини тільки від ЗСУ
30.04.2022 10:24 Ответить
Вчера ВСУ выбили оккупантов из села Русская Лозовая Харьковской области.Об этом https://t.me/Pravda_Gerashchenko/15902 сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
НАВІТЬ відео воложивhttps://vimeo.com/704809457?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
30.04.2022 11:02 Ответить
антонина в этом конкурирует с люсей-вангой - кто быстрее высер напишет
30.04.2022 11:12 Ответить
що робить ця женщина-адвокат на посаді зам міністра оборони ?

а то начебто генштаб рашкованів не знає які села вони здали
30.04.2022 14:53 Ответить
Что не успели заселфиться?
30.04.2022 10:24 Ответить
Читай уважно - "...і нам довелось її підтверджувати..."
30.04.2022 10:43 Ответить
Та де ж вас таких дебілів роблять? Транслювали вимушено, після того, як якийсь дебіл блогер, по типу тебе, написав про звільнення в своєму блозі. Треба головою думати, а не жопою. Комментуй котиків та квіточки ліпше, там хоча би не нашкодиш нікому.
показать весь комментарий
Ганна Маляр через журналістів залишиться без зарплати в 350тис. грн. (січень так було, зараз-тайна).
показать весь комментарий
"Про це в своєму https://t.me/MaksymZhorin/3027 телеграм-каналі повідомив співкомандир полку ССО "Азов" Київ Максим Жорін, інформує ." - так він командир чи блогер?
30.04.2022 10:25 Ответить
Прлсто в першому поширеному повідомленні успішниц результат звільнення Руської Лозової був пов'язаний із генерал-полковником Сирським, що викликало чималі запитання і здивування в громадськості: адже інформація прямо вказувала на "автора успіху".
Пішла хвиля от верхівка тепер виправдовується.
30.04.2022 10:49 Ответить
Це тей що Київ обороняв, наоборот респект генералу, що не сидить в столиці
показать весь комментарий
Гарно лизнути генералу, це я про повідомлення Командування Сухопутних військ ЗСУ https://facebook.com/LFCofAFU/posts/108340098532863 це не ознака військового таланту чи героїзму
30.04.2022 12:21 Ответить
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/identity-of-legendary-ukrainian-pilot-ghost-of-kyiv-revealed-by-ukrainian-media.html це шо за зрада?
показать весь комментарий
«Його шолом і окуляри - все, що бачили на ньому, коли українські чиновники пропагували його героїзм - тепер будуть продані з аукціону в Лондоні», - повідомляє The Times.
30.04.2022 10:29 Ответить
Надеюсь, аукцион в пользу семьи
показать весь комментарий
Так самі ж повідомили в штабі про звільнення...чи я шось не зрозумів?
показать весь комментарий
Який гівнокомандуючий, такий і штаб у нього.
показать весь комментарий
Верещук 2.0.

1. Самі ж повідомили про цей факт.

2. Орки тупі, але не настільки, щоб не розуміти від якого населенного пункту вони відступили (чи їх вибили).

3. Там бої йшли? Самі писали - що це дуже гаряча лінія зіткнення. А тепер виходить, що там ніяких боїв не було і ВСУ спокійно зайняли село? А якісь підлий сіфічний блогер це оприлюднив?

4. Пані Верещук 2.0 - а що, блогер там особисто знаходився, чи просто повторив вашу інфу???
30.04.2022 10:36 Ответить
Нікому нічого не писати і не говорити, про це мають говорити і писати виключно військові спецпризначенці із окопів і нульовки маляр, абдристович, подоляк, арахамія, сівоха, кім, юзік, коля котлєта ті інші герої. Я там зрозумів? Забрали всі канали в один "беня-медведчук" та ще і блогерам є заборона? Маємо вірити виключно абдристовичу, що кацапи ось-ось самі підуть з Херсона? А хто тоді скаже правду, як кацапи за 2 години зайшли в Херсон і під Миколаїв та Запоріжжя? Вірити і слухати виключно "слуг"?
30.04.2022 10:27 Ответить
Или как орки уже три дня грабят Лиман, Ямполь и другие города на Востоке Донецкой обл. А у Генштаба все под контролем, а потом аристовеч скажет , это маневренная оборон
30.04.2022 10:37 Ответить
Кацы уже в Лимане?
показать весь комментарий
Про лиман не было сообщение
показать весь комментарий
На "Украинской правде" висит сообщение о том, что ЗСУ подорвали мост между Лиманом и Райгородком вместе с российским ешелоном. Теперь вопрос: если Лиман наш и Райгородок на нашей территории, то как российский эшелон оказался на этом мосту? И зачем было его подрывать?
Это о качестве сообщаемой официально информации.
30.04.2022 11:14 Ответить
Щойно на ТБеспресо був один з журналістів, волонтер з Дружковки, так він запевнив, що Лиман - під нашим контролем, і чому наші міст підірвали - йому незрозуміло
показать весь комментарий
Неясно, або наші підірвали на випадок відступу або це могли кацапи підірвати.
показать весь комментарий
Самі собі написали, самі себе похвалили, а тепер, коли щось пішло не так блогера винуватого ліплять Командування Сухопутних військ ЗСУ / Land Forces Command of AFU на Facebook 22 години тому https://facebook.com/LFCofAFU/posts/108340098532863
30.04.2022 12:30 Ответить
Дякуй, що не ввели повну цензуру, хоча мають на це право і повинні були це зробити. Або дякуй за те, що по айпишнику до тебе не прийшла контррозвідка СБУ і не подивился в твої ясні очі, і не засняли, як моментально людина з великого стратега перетворюється на маленького хлопчика, який не проти одягти памперс і вимити туалет в буцегарні.)))))
30.04.2022 13:29 Ответить
+ Нужно верить только штабу ЗСУ.
показать весь комментарий
Закрийте роти журналюгам телемарафону з каналів коломойші, пінчука і мертветчука.
30.04.2022 10:27 Ответить
ЗСУ захопили мааскву. Чекаю там загострення.
показать весь комментарий
А здесь не было здрады. Сами языком чешите. Больше всего раздражает, что выкладывают (не блогеры, а армия) видеозаписи от людей в оккупированной территории. Вы что, не понимайте, что их вычислят по квартире или камера наблюдения покажет, когда и кто стоял с телефоном, его до подъезда доведут. Получили видео - отлично, храните в строжайшем секрете.
показать весь комментарий
Так напишите что в Херсон зашел Азов. Пускай кацапоиды просрутся
показать весь комментарий
Ганна а как это прокоментируете, Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони, - речник ОВА Братчук Джерело:
30.04.2022 10:30 Ответить
та їм можна. "Слуги", розлізлися по кабінетах, одягли військову форму і привчають нарід дивитися і слухати виключно їх, привчаючи до рефлексу "гаварящіх голов" на позитивну інформацію, яка поступає з фронту від реальних героїв, але їм висвітлювати заборона. Ще не перевірили в бункері, їм же там видніше. Не можна любити простих ЗСУ, мають любити абдристовичів, подоляків, маляршів, верещучків, безмозглих і т.п. Я нікого не образив? Здається про посаду Президента не писав, а про шавок, які далі бетонного бінкера не вилазили, люди мають знати.
показать весь комментарий
Одетая военная форма не меняет содержание черепной коробки
показать весь комментарий
Речник ОВА - офіційне джерело. Якщо він оприлюднює інформацію, то це означає, що і всі ЗМІ вже мають право її оприлюднювати.

І так - я давно знаю Сергія, працювали разом тривалий час. Він добре знає, що можно казати, а що ні.
30.04.2022 12:04 Ответить
Так, а кто слил инфу? Блогеры же её откуда-то получили. Вы там разберитесь сперва с балаболами на передке, либо в штабе.
показать весь комментарий
Саме так, як зазначив .

А загострення почалось, бо паРашка хоче повернути свої позиції,
тому, що звільнення Руської Лозової значно погіршує становище усього їх угрупування під Харьковом (дивіться на карту, на якій трасі знаходиться Руська Лозова).
30.04.2022 10:32 Ответить
А Арестович це блогер?
показать весь комментарий
нi, вiн блоХер
показать весь комментарий
головний
показать весь комментарий
Флюгер.
показать весь комментарий
Ха ха рашисты об этом узнают через блогеров что ли, дебильный комент на уровне рашистов..
показать весь комментарий
тобто кацапи дізнаються про атаки на них та бойові дії з інтернету, а не з поля бою? на кого це розраховано?
показать весь комментарий
Найшвидше постять новини з оп
показать весь комментарий
Ну я еще понимаю "не пишите о перемещениях наших войск". Но эти запреты к чему??? Парашенцы и так об этом знают. От кого и что скрываем?
показать весь комментарий
Больше всех пургу чешет не блохер артистович...самовлюбленный Нарцисс...
показать весь комментарий
до біса ті запити, підтверджувати коли треба, або ввести жорстку цензуру

блогери теж йолопи, за пару лайків платити ціною кількох життів

управління у москалів слабеньке, велика маса сидить в неті все відслідковує для фсб і пропаганди, боєзапасів в них багато тому накрить градом просто так можуть
30.04.2022 10:56 Ответить
Ця пані є офіційним представником ЗСУ по інформації, не Безуглая, яка Київ коментувала,ні арахамія або подоляк.та і Арестович повинен інформацію доносить після неї.
показать весь комментарий
Вопрос к Маляр:
А что, орки настолько тупые, что ориентируются на поле боя исключительно по сообщениям блоггеров? То есть орки самостоятельно не могут проводить контратаки, пока не увидят новости в интернете от украинских блоггеров?
30.04.2022 10:56 Ответить
да у кацапов туговато с организацией - зато цензор все читают
показать весь комментарий
" ...тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати"

Такое может ляпнуть только ******** на всю голову создание!
показать весь комментарий
В принципі, постановка питання правильна. Але, з іншого боку, якщо наші війська звільнили населений пункт, то це значить, що росіян з нього вибили. В такій ситуації дивно уявляти, що росіяни не в курсі, що їх звідти вибили . . . Навіть якщо "всіх раптово вбили" і ніхто не встиг доповісти командуванню, то обрив зв'язку з власним підрозділом є достатньо промовистим.

Хоча все одно згідний - полегшувати справу ворогу не потрібно.
показать весь комментарий
То есть блогеры управляют ситуацией на фронте? Ну вы ребята тупыыые.
ps: И не закрывайте нам рот и разблокируйте независимые TV каналы - иначе культом личности начинает крепко вонять. Плохо закончится.
показать весь комментарий
Я так понял что этот нп не был занять рашистами, ВСУ просто вошло без боя, иначе обьяснить трудно сей комент..
показать весь комментарий
А що, орки без цього не знали, що ЗСУ вибили чи вибивають їх з Руської Лозової?
Я щось логіки не бачу....
показать весь комментарий
Да просто наши не могут удержать данную территорию и теперь ищут причину. Как то так
показать весь комментарий
Бо як би не блогери, рашня не знала б, що її звідти вибили, і не було б жодного загострення?
показать весь комментарий
Дарма звертається. ті хто працювали проти влади продовжать це робити, навіть, якщо це зашкодить Україні.
показать весь комментарий
Заступниці міністра оборони Ганні Маляр потрібно виконувати свої обов'язки, що покладенні на її посаду, а не лізти з коментарями про військові справи. Краще б написала, про успіхі МО по забезпеченню ЗСУ.
показать весь комментарий
ЗЕвлада своїх фанатів вважає за зовсім тупих, їм можна скормити будь-яку дічь, та переконати, що у всіх поразках на фронті винні "блогери".
показать весь комментарий
Маляр права. Ночью в Харькове орки с цепи сорвались. Сейчас как то поутихло. Наверное наши хлопцi их успокоили.
показать весь комментарий
Зі слів Маляр ворог дізнався про "загострення".
Тепер він використає цю інформацію.
Ай-я-яй! Маляр, так це ти працюєш на ворога, - видаєш йому таємні дані!
Хай Маляр закриє писка, і займається тим, що їй доручено, - матеріальним забезпеченням ЗСУ!
показать весь комментарий
ППЦ. Так зробіть єдиний інформаційний центр при від Мо чи Генштабу, і забороніть надання тактичної інформації іншими. Ви кацапів багато знаєте, хто оперативною інфою ділиться?
показать весь комментарий
Мелят языком, как помелом. И не только блогеры, но и официальные киевские лица.
Хотя я против ущемления свободы слова, но в военное время нужна военная цензура.
показать весь комментарий
Об'являти гарні новини можна тільки після zецаря, бо ворог читає пости тільки блогерів. З них він і взнає що втратив якесь село.
показать весь комментарий
странная она эта мадам Маляр

29.04.22
ЗСУ відновили контроль над селом Руська Лозова на Харківщині, - ГУР Міноборони.

Какие на... волонтеры 30.04.22 могут быть, ... не решилась прочитать мораль ГУР МО ?
показать весь комментарий
Ми всі вчора дізналися про ракетний удар по Дарницькому району столиці. Уже нема що приховувати - ворог і так усе знає та публікує. Знищено цех танкоремонтного заводу, є загиблі, розбита трофейна техніка. Наводку на об'єкт здійснив так званий спільний марафон олігархічних та владних каналів. А безпосередньо ворога проінформував про мішень для атаки канал одіозного олігарха Коломойсського "1+1". Тут пропоную вам увесь хронометраж подій. Дещо знайшов на ТК "Информация", а дещо на диверсійному ТК "Рыбарь". Останній створений гру рф для збору інформації від розрізнених агентів та звичайних зрадників. Його час від часу блокують, але він відновлюється в нових формах. Тут маєте весь перебіг подій:

- канал коломойського отримує допуск до військового підприємства й знімає сюжет, за яким можна ідентифікувати місце ремонту бронетехніки;
- контрольований єрмаком та подоляком так званий загальний телемарафон випускає цю наводку для ворога в ефір;
- рашистська агентура виявляє повідомлення від зрадників з ТВ і опи, ідентифікує об'єкт та виставляє власне повідомлення для гру рф;
- будановська розвідка та бакановське СБУ, що зобов'язані реагувати на такі повідомлення (оскільки грушний канал часом зносять, то таки відстежують), ніяк не зреагували, не евакуювали людей та техніку після появи наводки на тому "рибарі";
- рашистські війська наносять удар саме по цеху, показаному в сюжеті, убивають працівників та нищать техніку;
- уже оновлений ТК "Рыбарь" звітує про виконану завдяки диверсантам з "1+1" роботу;
- особи в керівництві Укроборонпрому, які допустили злочинну халатність, не відсторонені, журналіст, редакція й керівництво каналу, розпорядники так званого телемарафону не арештовані, не відсторонені, але навіть продовжують виконувати диверсійно-розвідувальну діяльність на користь ворога.

На жаль, це реальність нашої України. Ішов 52 день війни...
(відео та фото до теми див. нижче).
https://t.me/Chornovil_official/5057

Про цих підерків-пропагандонів Маляр нічого не хоче сказати?
показать весь комментарий
Забавляються придурки. Нічого, карма працює.
показать весь комментарий
