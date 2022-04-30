Не пишите об освобожденных населенных пунктах до обнародования официальной информации. Вчера блогер сообщил о деоккупации Русской Лозовой и там началось обострение, имеем 6 раненых, - Маляр
Сообщения блогеров вредят обороне государства. Минобороны и ВСУ неоднократно обращались ко всем с просьбой не обнародовать результаты военных операций прежде, чем это сделает Генштаб.
Об этом в фейсбуке сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.
"Не надо писать об освобожденных селах или городах до обнародования этой информации Минобороны или ВСУ. Почему? Потому что враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Враг чувствителен к публичности. Когда ВСУ надежно закрепится на рубеже - от вас никто не будет это скрывать. Сразу будет официально уведомлено", - объясняет она.
Маляр напоминает, что уже были эти досадные инциденты, когда освобождали Киевскую область.
"Тогда мы официально занимали сдержанную позицию, потому что командованию операцией нужна была тишина по поводу продвижения наших войск вперед. Все, что мы публично говорим, направлено на выполнение оборонного замысла. Но даже под моими видео небезразличные люди и добровольцы писали в комментариях - "Почему же Маляр умалчивает, что такое село уже наше?". Отвечаю - потому что нашим ВСУ так нужно - чтобы во время военной операции была информационная тишина", - добавляет Маляр.
По ее словам, вчера снова произошел показательный случай вредной для обороны публичности. Известный блогер днем обнародовал информацию об освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области. И в этом же посту обнародовал еще две вещи, которые не нужно было публично писать.
"Информация мгновенно приобрела масштабную огласку, на нас просто посыпались запросы и нам пришлось ее подтверждать. А вечером там началось обострение. Враг активизировался. И по состоянию на сейчас там 6 раненых. Да, эту информацию вам могут предоставлять знакомые военные прямо с передовой, но право ее публично распространять принадлежит Генштабу и Минобороны. Ибо эта информация является частью военной операции. Не нужно все, что вы знаете, писать в соцсетях. Наше общество взрослое и эмоционально зрелое. Хорошо знает и понимает, что такое война. Не нужно бесконечно искать поводы для новостей о победах. Имейте терпение. И дайте спокойно поработать ВСУ", – резюмирует Маляр.
НАВІТЬ відео воложивhttps://vimeo.com/704809457?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
а то начебто генштаб рашкованів не знає які села вони здали
Пішла хвиля от верхівка тепер виправдовується.
1. Самі ж повідомили про цей факт.
2. Орки тупі, але не настільки, щоб не розуміти від якого населенного пункту вони відступили (чи їх вибили).
3. Там бої йшли? Самі писали - що це дуже гаряча лінія зіткнення. А тепер виходить, що там ніяких боїв не було і ВСУ спокійно зайняли село? А якісь підлий сіфічний блогер це оприлюднив?
4. Пані Верещук 2.0 - а що, блогер там особисто знаходився, чи просто повторив вашу інфу???
Это о качестве сообщаемой официально информации.
І так - я давно знаю Сергія, працювали разом тривалий час. Він добре знає, що можно казати, а що ні.
А загострення почалось, бо паРашка хоче повернути свої позиції,
тому, що звільнення Руської Лозової значно погіршує становище усього їх угрупування під Харьковом (дивіться на карту, на якій трасі знаходиться Руська Лозова).
блогери теж йолопи, за пару лайків платити ціною кількох життів
управління у москалів слабеньке, велика маса сидить в неті все відслідковує для фсб і пропаганди, боєзапасів в них багато тому накрить градом просто так можуть
А что, орки настолько тупые, что ориентируются на поле боя исключительно по сообщениям блоггеров? То есть орки самостоятельно не могут проводить контратаки, пока не увидят новости в интернете от украинских блоггеров?
Такое может ляпнуть только ******** на всю голову создание!
Хоча все одно згідний - полегшувати справу ворогу не потрібно.
ps: И не закрывайте нам рот и разблокируйте независимые TV каналы - иначе культом личности начинает крепко вонять. Плохо закончится.
Я щось логіки не бачу....
Тепер він використає цю інформацію.
Ай-я-яй! Маляр, так це ти працюєш на ворога, - видаєш йому таємні дані!
Хай Маляр закриє писка, і займається тим, що їй доручено, - матеріальним забезпеченням ЗСУ!
Хотя я против ущемления свободы слова, но в военное время нужна военная цензура.
29.04.22
ЗСУ відновили контроль над селом Руська Лозова на Харківщині, - ГУР Міноборони.
Какие на... волонтеры 30.04.22 могут быть, ... не решилась прочитать мораль ГУР МО ?
- канал коломойського отримує допуск до військового підприємства й знімає сюжет, за яким можна ідентифікувати місце ремонту бронетехніки;
- контрольований єрмаком та подоляком так званий загальний телемарафон випускає цю наводку для ворога в ефір;
- рашистська агентура виявляє повідомлення від зрадників з ТВ і опи, ідентифікує об'єкт та виставляє власне повідомлення для гру рф;
- будановська розвідка та бакановське СБУ, що зобов'язані реагувати на такі повідомлення (оскільки грушний канал часом зносять, то таки відстежують), ніяк не зреагували, не евакуювали людей та техніку після появи наводки на тому "рибарі";
- рашистські війська наносять удар саме по цеху, показаному в сюжеті, убивають працівників та нищать техніку;
- уже оновлений ТК "Рыбарь" звітує про виконану завдяки диверсантам з "1+1" роботу;
- особи в керівництві Укроборонпрому, які допустили злочинну халатність, не відсторонені, журналіст, редакція й керівництво каналу, розпорядники так званого телемарафону не арештовані, не відсторонені, але навіть продовжують виконувати диверсійно-розвідувальну діяльність на користь ворога.
На жаль, це реальність нашої України. Ішов 52 день війни...
(відео та фото до теми див. нижче).
https://t.me/Chornovil_official/5057
Про цих підерків-пропагандонів Маляр нічого не хоче сказати?