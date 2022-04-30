РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6952 посетителя онлайн
Новости Война
1 734 3

Россия может устроить провокации и ракетные обстрелы во время поминальных дней, - Центр противодействия дезинформации

поминки,гробки,кладовище

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает о возможных провокациях со стороны российских захватчиков во время поминальных дней в Украине.

Об этом ЦПД при СНБО сообщает в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Радоница (Проводы, Родительская суббота) в Украине в этом году приходится на 3 мая, хотя в разных регионах существуют свои традиции. Однако украинцы чаще всего приходят почтить память своих родных в выходные дни. Поэтому в этом году Проводы будут проходить в разных уголках Украины, начиная с 30 апреля.

"В минувшие выходные оккупанты своими действиями показали, что не считают Пасху праздником примирения и совершали обстрелы мирного населения крылатыми ракетами по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ситуация в регионах: в районе Гуляйполя ожесточенные бои, в Донецкой области неудачные попытки "прорыва", много раненых и разрушений на Херсонщине, - отчеты ОВА

В связи с возможными провокациями со стороны российской армии и возможными ракетными обстрелами в ЦПД рекомендуют воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и на кладбищах. В случае объявления воздушной тревоги немедленно спуститься в бомбоубежище или укрытие.

Автор: 

захоронения (225) провокация (1467)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так это любимое их занятие - обстрел кладбищ, в частности перед началом русско-грузинской войны 2008г.
показать весь комментарий
30.04.2022 10:34 Ответить
гробки - в кожному селищі свій день, а ви прибрали могили рідних заздалегідь?
вспомнили хто ви і звідки і ні кацапи не разу?
ще є час....
показать весь комментарий
30.04.2022 10:56 Ответить
ясно, а от сестра взяла з собою сапку - і поїхала на прибирання....
попоралася, прибрала....
показать весь комментарий
30.04.2022 11:07 Ответить
 
 