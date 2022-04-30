Россия может устроить провокации и ракетные обстрелы во время поминальных дней, - Центр противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает о возможных провокациях со стороны российских захватчиков во время поминальных дней в Украине.
Об этом ЦПД при СНБО сообщает в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Радоница (Проводы, Родительская суббота) в Украине в этом году приходится на 3 мая, хотя в разных регионах существуют свои традиции. Однако украинцы чаще всего приходят почтить память своих родных в выходные дни. Поэтому в этом году Проводы будут проходить в разных уголках Украины, начиная с 30 апреля.
"В минувшие выходные оккупанты своими действиями показали, что не считают Пасху праздником примирения и совершали обстрелы мирного населения крылатыми ракетами по всей территории Украины", - говорится в сообщении.
В связи с возможными провокациями со стороны российской армии и возможными ракетными обстрелами в ЦПД рекомендуют воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и на кладбищах. В случае объявления воздушной тревоги немедленно спуститься в бомбоубежище или укрытие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вспомнили хто ви і звідки і ні кацапи не разу?
ще є час....
попоралася, прибрала....