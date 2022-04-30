Страны ЕС обсуждают запрет импорта из РФ ядерного топлива и проектов "Росатома", - Politico
В Евросоюзе начались дискуссии о том, чтобы запретить импорт ядерного топлива для своих АЭС из России и проекты с участием дочерней компании "Росатома".
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Politico сообщили пять европейских дипломатов.
По словам четырех собеседников, санкции против ядерной энергетики РФ обсуждали на встрече послов ЕС и Еврокомиссии ранее на этой неделе. Главными инициаторами таких шагов являются Польша и страны Балтии, это предлагали ряд европарламентариев.
Один из дипломатов говорит, что в среду к ним присоединилась Германия - посол заявил, что ФРГ поддержит не только нефтяное эмбарго, но и запрет импорта ядерного топлива из России.
В правительстве Финляндии исключают предоставление лицензии АЭС, которую строит "Росатом", из-за агрессии РФ.
Отказ от российского ядерного топлива не будет беспроблемным – ЕС импортирует почти весь необходимый объем из третьих стран. Россия является вторым крупнейшим поставщиком после Нигера, из нее поступает 20% импортируемого объема.
Дискуссии усложнит также кардинально разная позиция по ядерной энергетике двух мощных членов блока, Германии и Франции.
Германия является решительным оппонентом атомной энергетики и хочет полностью закрывать существующие АЭС.
Франция, напротив, 70% своей энергии обеспечивает благодаря АЭС и планирует сокращать использование ископаемого топлива и компенсировать отказ от российских энергоресурсов благодаря ядерной энергетике, построив к 2050 году еще 14 новых реакторов.
Главными поставщиками топлива во Францию являются Казахстан и Нигер, а не Россия, однако в Париже находится дочерняя компания "Росатома". Также Франция сотрудничает с "Росатомом" в ряде проектов.
Посли країн ЄС зустрінуться у середу, 4 травня, та розраховують дати своє остаточне схвалення до кінця тижня. Фото: Мінфін
Європейський Союз у рамках шостого пакету санкції проти Російської Федерації готує поетапну відмову від російської нафти.
Також санкції стосуватимуться найбільшого державного банку - Сбербанку, https://www.nytimes.com/live/2022/04/29/world/ukraine-russia-war-news повідомляє The New York Times.
Тривале обговорення санкцій насамперед пов'язане з тим, що вперше обмеження можуть зачепити найчутливішу тему - постачання енергоресурсів, від якої залежить частина європейських держав.
"Новини про ембарго надходять на тлі бурхливої діяльності щодо надання Україні більшої кількості зброї та підтримки, а також зміцнення оборони країн НАТО, оскільки стає зрозумілим, що й Кремль, і Вашингтон готуються до тривалої боротьби, яка може поширитися на інші частини Східної Європи", - ідеться в публікації.
Посли країн ЄС зустрінуться в середу, 4 травня, і розраховують дати своє остаточне схвалення до кінця тижня.