Владимир Кличко призвал мировое сообщество заставить Россию открыть "коридор жизни" для мариупольцев: "Счет идет на часы"
Мировое сообщество должно всеми возможными средствами заставить РФ дать возможность эвакуировать из Мариуполя людей. Ведь для тысяч мариупольцев, которые сейчас находятся на "Азовстали" без еды, лекарств и воды, счет идет на часы.
Об этом заявил Владимир Кличко в интервью французскому каналу BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Obozrevatel.
"Трагическая ситуация в Мариуполе, который практически полностью уничтожен. Жизненно важно для тысяч мариупольцев, чтобы мировое сообщество всеми возможными средствами заставило Россию дать даже не зеленый, а я бы сказал "коридор жизни" для всех людей, которые сейчас находятся на "Азовстали". Раненные, обессиленные, без еды, лекарств и воды. Для многих из них счет идет на часы... Такой коридор обещают давно, но до сих пор этого не произошло", – отметил Владимир Кличко.
Он подчеркнул, что Путин пытается запугать представителей цивилизованного мира. Об этом свидетельствуют, в частности, обстрелы украинской столицы в то время, когда в Киеве находился генеральный секретарь ООН.
"Вчерашние обстрелы Киева в то время, как в городе находился генсек ООН, свидетельствуют о том, что армия Путина хочет запугать представителей цивилизованного мира, чтобы они не ездили в Украину, в Киев. Поэтому продолжаются атаки на столицу. Снова погибшие, снова раненные", – констатировал Владимир Кличко.
Командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), який разом з іншими українськими військовослужбовцями перебуває у заблокованому росіянами Маріуполі, звернувся до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він закликав турецького лідера застосувати до маріупольського гарнізону процедуру "екстракшн".
В ефірі каналу https://twitter.com/HaberturkTV/status/1520069654303154176 Habertürk TV у п'ятницю, 29 квітня, Волина нагадав, що на "Азовсталі" зараз перебувають близько 600 поранених військових, усі вони потребують медичної допомоги. Крім того, на заводі, який безперервно атакують війська Росії, є цивільні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами командира морпіхів, деякі з них теж мають поранення. Всього на "Азовсталі" сотні мирних жителів, серед них діти, наймолодшій дитині лише чотири місяці.
