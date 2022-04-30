Владимир Кличко призвал мировое сообщество заставить Россию открыть "коридор жизни" для мариупольцев: "Счет идет на часы"

Мировое сообщество должно всеми возможными средствами заставить РФ дать возможность эвакуировать из Мариуполя людей. Ведь для тысяч мариупольцев, которые сейчас находятся на "Азовстали" без еды, лекарств и воды, счет идет на часы.

Об этом заявил Владимир Кличко в интервью французскому каналу BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Obozrevatel.

"Трагическая ситуация в Мариуполе, который практически полностью уничтожен. Жизненно важно для тысяч мариупольцев, чтобы мировое сообщество всеми возможными средствами заставило Россию дать даже не зеленый, а я бы сказал "коридор жизни" для всех людей, которые сейчас находятся на "Азовстали". Раненные, обессиленные, без еды, лекарств и воды. Для многих из них счет идет на часы... Такой коридор обещают давно, но до сих пор этого не произошло", – отметил Владимир Кличко.

Он подчеркнул, что Путин пытается запугать представителей цивилизованного мира. Об этом свидетельствуют, в частности, обстрелы украинской столицы в то время, когда в Киеве находился генеральный секретарь ООН.

"Вчерашние обстрелы Киева в то время, как в городе находился генсек ООН, свидетельствуют о том, что армия Путина хочет запугать представителей цивилизованного мира, чтобы они не ездили в Украину, в Киев. Поэтому продолжаются атаки на столицу. Снова погибшие, снова раненные", – констатировал Владимир Кличко.