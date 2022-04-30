РУС
Владимир Кличко призвал мировое сообщество заставить Россию открыть "коридор жизни" для мариупольцев: "Счет идет на часы"

кличко,володимир

Мировое сообщество должно всеми возможными средствами заставить РФ дать возможность эвакуировать из Мариуполя людей. Ведь для тысяч мариупольцев, которые сейчас находятся на "Азовстали" без еды, лекарств и воды, счет идет на часы.

Об этом заявил Владимир Кличко в интервью французскому каналу BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Obozrevatel.

"Трагическая ситуация в Мариуполе, который практически полностью уничтожен. Жизненно важно для тысяч мариупольцев, чтобы мировое сообщество всеми возможными средствами заставило Россию дать даже не зеленый, а я бы сказал "коридор жизни" для всех людей, которые сейчас находятся на "Азовстали". Раненные, обессиленные, без еды, лекарств и воды. Для многих из них счет идет на часы... Такой коридор обещают давно, но до сих пор этого не произошло", – отметил Владимир Кличко.

Читайте также: Владимир Кличко обратился к миру, чтобы спасти заблокированных в Мариуполе мирных жителей и защитников

Он подчеркнул, что Путин пытается запугать представителей цивилизованного мира. Об этом свидетельствуют, в частности, обстрелы украинской столицы в то время, когда в Киеве находился генеральный секретарь ООН.

"Вчерашние обстрелы Киева в то время, как в городе находился генсек ООН, свидетельствуют о том, что армия Путина хочет запугать представителей цивилизованного мира, чтобы они не ездили в Украину, в Киев. Поэтому продолжаются атаки на столицу. Снова погибшие, снова раненные", – констатировал Владимир Кличко.

Кличко Владимир (268) Мариуполь (5742) россия (96949)
+3
Володимир вірно все говорить і я його в цьому повністю підтримую,та на жаль у світової спільноти нема ніяких важелів впливу на бункерного навіженого. Хіба що якась надпотужна бомба на цей бункер допоможе вирішити це питання.
30.04.2022 11:48 Ответить
+2
Повторюю вибачте.Папа Римский Франциск трижды обращался к Путину по поводу Мариуполя. Он просил разрешить судну с флагом Ватикана эвакуировать мирных жителей, застрявших на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь», но все три раза его просьба была отклонена.Ложив він на ваші заклики
30.04.2022 11:43 Ответить
+2
Азовсталь .Діти
30.04.2022 11:58 Ответить
30.04.2022 11:43 Ответить
Как сторона ДЬЯВОЛА может услышать сторону БОГА?!
30.04.2022 11:58 Ответить
Головне щоб сторона Бога не була наївною , а розуміла весь жах що сіє інша і не мала ілюзій по винищенню, але як бачим 3й місяць війни толерантизм зе не вивітрився
30.04.2022 12:49 Ответить
к Эрдогану, Карл!

Командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), який разом з іншими українськими військовослужбовцями перебуває у заблокованому росіянами Маріуполі, звернувся до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Він закликав турецького лідера застосувати до маріупольського гарнізону процедуру "екстракшн".

В ефірі каналу https://twitter.com/HaberturkTV/status/1520069654303154176 Habertürk TV у п'ятницю, 29 квітня, Волина нагадав, що на "Азовсталі" зараз перебувають близько 600 поранених військових, усі вони потребують медичної допомоги. Крім того, на заводі, який безперервно атакують війська Росії, є цивільні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами командира морпіхів, деякі з них теж мають поранення. Всього на "Азовсталі" сотні мирних жителів, серед них діти, наймолодшій дитині лише чотири місяці.

https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna-v-ukraine/komandir-morpihiv-zvernuvsya-do-erdogana-z-prohannyam-vryatuvati-lyudej-z-azovstali.htm

импотент, кроме видосиков ни на что более не способен!
30.04.2022 11:47 Ответить
Азовсталь .Діти
30.04.2022 11:58 Ответить
30.04.2022 11:48 Ответить
Пока была возможность вертолетами вывозить людей, надо было детей хотя бы забрать.
30.04.2022 12:25 Ответить
щас дороги новьіе сделаем, и євакуируем
30.04.2022 12:26 Ответить
Я не понимаю - а почему тем же миротворческим силам НАТО нельзя провести там операцию??? Для чего эти дармоеды вообще нужны??? ***** пугает НАТО и штаты тем, что если они вмешаются, то оно что-то там сделает. Ну а если это будут МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЕ силы? Против всего мира будет воевать?
30.04.2022 12:55 Ответить
Закрийте для ВСІХ суден РФ, в тому числі й цивільних, Балтійські, Чорноморські, Японські, Гібралтарську протоки й Панамський канал допоки вони не нададуть РЕАЛЬНИЙ гуманітарний коридор для евакуації з Маріуполя.
30.04.2022 13:10 Ответить
" ... рахунок йде на години ..." - ризикую нарватися на критику, але постійне використання цього меседжа створює підозру про нещирість заявників.
Нажаль ...
30.04.2022 13:50 Ответить
 
 