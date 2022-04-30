РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6958 посетителей онлайн
Новости Война
2 425 6

За сутки по Харькову 3 артобстрела. Враг безуспешно пытался наступать в направлении Сулиговки и Долгенького, - Синегубов

обстріл,харків

Ночью войска РФ продолжали обстрелы Харькова, в частности, крайних восточных жилых районов Салтовка и Северная Салтовка. 1 человек, к сожалению, ранен.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска совершили по Харькову только 3 артиллерийских обстрела. Это благодаря нашим Вооруженным силам, имеющим боевые успехи, военные операции продолжаются", - отметил он.

По словам Синегубова, горячей точкой остается Изюм. Противник предпринимал попытку вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое. Безуспешно, ведь ВСУ держат оборону и наносят значительные потери россиянам.

Круглосуточно работаем над восстановлением критической инфраструктуры. Продолжаем обеспечивать гуманитарной помощью Харьков и громады области. Несмотря на уменьшение количества обстрелов просим жителей Харьковщины быть осторожными и без нужды не покидать укрытий. В эти выходные, в поминальные дни, воздержитесь от посещений кладбищ и массовых скоплений. Держимся, верим в Вооруженные силы. Украина победит", - резюмирует он.

Смотрите также: Дом восстановлению не подлежит: после попадания вражеской ракеты многоэтажка "сложилась" в Харькове. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20374) обстрел (29135) Харьков (7730) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скільше не дивлюсь, на звернення ...Гайдай і Синєгубов то найбільші панікєри/моя думка..може не поділяти/
показать весь комментарий
30.04.2022 11:49 Ответить
Твое мнение ********. Вчера в Харькове до примерно 23-00 более-менее. Ну а потом до самого утра в квартире стекла дрожали. Так какие претензии к властям?. Или у тебя со слухом проблемы. Или твоя геолокация где угодно, но не в Харькове.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:48 Ответить
все норм , недельки через две начнется великая месть , лютая , росийские города почувствуют то-же , что города в Украине , территория росии равная луганской и донецкой областей будут стерты с лица земли , а о чем думали орки , когда нападали ? что государство на которое напали , не может ответить тем-же ? давайте вспомним вторую мировую , ссср сравняли европу с землей , тотальный грабежь и насилие , убийство мирного населения , тысячи изнасилованных и убитых женщин и детей , ................хватит , подставлять вторую щеку Украина не будет , толерантность и миролюбие похоронено глубоко , теперь только месть , лютая , кровавая , беспощадная , АМИНЬ !!!
показать весь комментарий
30.04.2022 12:08 Ответить
Всі ОВА щоденно звітують перед Єрмаком про обстановку у "ввіреному регіоні", А той вже дає добро місцевим панікерам поширювати паніку. Синегубов більш ввічливіший, все ж таки професор криміналістики. А Гайдай завжди поширював і буде поширювати панікерство. Він же член Мінської групи Єрмака, а все йде не так як у меморандумі патрушева-козака.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:41 Ответить
А щодо плюндрування Харкова -таки найдуть ті кочуючі батареї і знищать їх в першу чергу, Сил для знищення є і буде достатньо.
показать весь комментарий
30.04.2022 12:45 Ответить
почему нельзя их отогнать подальше? сколько уже может страдать эта многострадальная салтовка?
показать весь комментарий
30.04.2022 19:56 Ответить
 
 