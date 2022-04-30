За сутки по Харькову 3 артобстрела. Враг безуспешно пытался наступать в направлении Сулиговки и Долгенького, - Синегубов

Ночью войска РФ продолжали обстрелы Харькова, в частности, крайних восточных жилых районов Салтовка и Северная Салтовка. 1 человек, к сожалению, ранен.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска совершили по Харькову только 3 артиллерийских обстрела. Это благодаря нашим Вооруженным силам, имеющим боевые успехи, военные операции продолжаются", - отметил он.

По словам Синегубова, горячей точкой остается Изюм. Противник предпринимал попытку вести наступление в направлении населенных пунктов Сулиговка и Долгенькое. Безуспешно, ведь ВСУ держат оборону и наносят значительные потери россиянам.

Круглосуточно работаем над восстановлением критической инфраструктуры. Продолжаем обеспечивать гуманитарной помощью Харьков и громады области. Несмотря на уменьшение количества обстрелов просим жителей Харьковщины быть осторожными и без нужды не покидать укрытий. В эти выходные, в поминальные дни, воздержитесь от посещений кладбищ и массовых скоплений. Держимся, верим в Вооруженные силы. Украина победит", - резюмирует он.

