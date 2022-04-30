Оккупанты на Донбассе отменили медосмотр для "призывников", но можно откупиться за минимум 5 тыс. рублей, - разведка

Россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской в ОРДЛО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

"С целью выполнения установленных планов по снабжению "живой силы", с 20 апреля там (в ОРДЛО. - Ред.) приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов". В настоящее время потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.

Тех, кто испытывает явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

Также известно, что российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания "призывников".

"Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам (зависят от возраста, специальности и состояния здоровья). В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5 тыс. руб., если уплатить непосредственно на месте задержания. При доставлении в районные отделы "МВД" - от 75 тыс. рос. руб.", - сообщают военные.