Оккупанты на Донбассе отменили медосмотр для "призывников", но можно откупиться за минимум 5 тыс. рублей, - разведка

Россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской в ОРДЛО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

"С целью выполнения установленных планов по снабжению "живой силы", с 20 апреля там (в ОРДЛО. - Ред.) приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов". В настоящее время потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.

Тех, кто испытывает явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Видишь, бегут за пацаном", - люди физически убегают от принудительной мобилизации в оккупированном Луганске. ВИДЕО

Также известно, что российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания "призывников".

"Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам (зависят от возраста, специальности и состояния здоровья). В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5 тыс. руб., если уплатить непосредственно на месте задержания. При доставлении в районные отделы "МВД" - от 75 тыс. рос. руб.", - сообщают военные.

+10
русские походу собираются воевать до последнего даунбассОвца ... бурята ... дага ... осетина ...
30.04.2022 12:33 Ответить
+7
50 баксов и отмазался👍 Точно дырляндия чудо страна❗
30.04.2022 12:31 Ответить
+5
*ну що синку помогла тобі твая рабсія
30.04.2022 12:36 Ответить
50 баксов и отмазался👍 Точно дырляндия чудо страна❗
30.04.2022 12:31 Ответить
за 200 зеленых походу вообще походу маршала урвать ... с аксельбантом и портянками в комплекте ...
30.04.2022 12:38 Ответить
Часа на два...а может быть на час...😀
30.04.2022 12:41 Ответить
гостра кишкова палочка
30.04.2022 12:31 Ответить
русские походу собираются воевать до последнего даунбассОвца ... бурята ... дага ... осетина ...
30.04.2022 12:33 Ответить
*ну що синку помогла тобі твая рабсія
30.04.2022 12:36 Ответить
Коли ж зрозуміють вони? Ще й коли ж і ми навчимо...
https://www.youtube.com/watch?v=wuVixqOaybg&ab_channel=pavvi
30.04.2022 12:56 Ответить
Без мотивації це не армія, а просто озброєне стадо. Питання виживання якого - лічені дні
30.04.2022 12:36 Ответить
Найголовніше те,що це все відбувається там,де репетували "путЕн введи!" путЕн "ввел"! Подобається?! І це ж тільки початок страждань дурної вати!
30.04.2022 12:49 Ответить
В окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку 😈🔥 https://www.youtube.com/watch?v=pVs318gUzas&ab_channel=Jalsomino-Topic

Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають «дурнів», які готові стати «гарматним м'ясом».

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, яке вдалося зробити на Херсонщині. На записі - розмова командира батальйону зс рф з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. «ДНР».

«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это - началась паника», - жаліється загарбник з «ДНР».

Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей «нового поповнення із ДНР» погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.
30.04.2022 12:52 Ответить
🎶🎶🎶🤣🤣🤣

"Пісні війни»: «Чорнобаївка»

https://youtu.be/NSe9iqWCp3U


На Євробачення треба цю пісню з відеорядом « жарти про другу армію світу»
30.04.2022 13:01 Ответить
За 5000 ржублей? Это 5 кг баранины на киевских рынках! Т.е. 1 баран стоит в 7 раз дороже 1 россиянина.
Русня, это ваша цена сегодня, а завтра будет еще дешевле.
30.04.2022 13:53 Ответить
5к фублей чето как то мало ? Или это на сегодня, а завтра опять поймают- и плати ?
30.04.2022 13:59 Ответить
50 баксов стоит даунбасит.
Так можа их Украине скупать по тыще
за пучок?
30.04.2022 14:47 Ответить
Ну шо хвойди "ковбасні по 2.20" - подобається?
З вас ще й за "чорні" пакети вирахують...
30.04.2022 15:54 Ответить
 
 