Оккупанты на Донбассе отменили медосмотр для "призывников", но можно откупиться за минимум 5 тыс. рублей, - разведка
Россияне практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской в ОРДЛО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.
"С целью выполнения установленных планов по снабжению "живой силы", с 20 апреля там (в ОРДЛО. - Ред.) приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава. Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов". В настоящее время потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.
Тех, кто испытывает явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяются в подразделения материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.
Также известно, что российская военная полиция проводит систематические рейды на улицах и по месту предполагаемого проживания "призывников".
"Единственная альтернатива принудительной мобилизации – выплата взятки по установленным расценкам (зависят от возраста, специальности и состояния здоровья). В частности, в оккупированной Горловке размер взятки с целью уклонения от службы составляет от 5 тыс. руб., если уплатить непосредственно на месте задержания. При доставлении в районные отделы "МВД" - от 75 тыс. рос. руб.", - сообщают военные.
Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають «дурнів», які готові стати «гарматним м'ясом».
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, яке вдалося зробити на Херсонщині. На записі - розмова командира батальйону зс рф з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. «ДНР».
«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это - началась паника», - жаліється загарбник з «ДНР».
Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей «нового поповнення із ДНР» погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.
