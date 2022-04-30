Оккупанты обещают "масштабный парад" и "боевые сто граммов" 9 мая в Каховке
Незаконные "власти" хотят провести 9 мая во временно оккупированной Каховке "масштабный парад". Пришедшим обещают "солдатскую кашу и боевые сто граммов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Каховской городской территориальной громады.
Так называемый "руководитель" города Павел Филипчук обещает "Бессмертный полк", масштабный парад и митинг. Основная часть мероприятия состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.
"На священный праздник Победы в Каховке появится "Бессмертный полк" в память тех суровых дней испытаний Великой Отечественной войны, который последует к мемориалу "Вечный огонь". Будет проведен митинг в память всех ветеранов-каховчан", - говорится в сообщении.
Также отмечают, что каховский музей предоставит соответствующие экспонаты и документы для проведения торжеств. После "празднований" коллаборанты хотят организовать "солдатскую кашу и боевые сто граммов".
дідів на палках не забудьте - це важливо!
Жаль что не 9 шт. "Мариуполей", что Киев не захвачен?
Или ты такой впечатлительный и рефлексируешь на розовый цвет?
Оружия навезли, пора уже и бить сволоту
аксіома підтвержена....
А этот миску каши и 100 грамм паленки...
тупі сукі.... - вони не знають падлу і знати не хочуть....
a то на після нашої переможної війни базар..
а вже після перемоги - кожного зеленого розберемо на атоми
за Україну бьется ЗСУ створене порохом, а на флангах дуже злі резетвісти, от дуже злі... - Залужному поклон.