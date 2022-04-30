РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4857 посетителей онлайн
Новости Война
25 307 61

Оккупанты обещают "масштабный парад" и "боевые сто граммов" 9 мая в Каховке

музей,каховка

Незаконные "власти" хотят провести 9 мая во временно оккупированной Каховке "масштабный парад". Пришедшим обещают "солдатскую кашу и боевые сто граммов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Каховской городской территориальной громады.

Так называемый "руководитель" города Павел Филипчук обещает "Бессмертный полк", масштабный парад и митинг. Основная часть мероприятия состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.

"На священный праздник Победы в Каховке появится "Бессмертный полк" в память тех суровых дней испытаний Великой Отечественной войны, который последует к мемориалу "Вечный огонь". Будет проведен митинг в память всех ветеранов-каховчан", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Бердянске военные РФ требуют от домов культуры проведения концертов на 9 мая, – и.о. мэра Свидло

Также отмечают, что каховский музей предоставит соответствующие экспонаты и документы для проведения торжеств. После "празднований" коллаборанты хотят организовать "солдатскую кашу и боевые сто граммов".

Автор: 

День Победы (1231) Каховка (95) Новая Каховка (155) оккупация (10267) День памяти и примирения (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
А в Чернобаевке провести парад - кишка тонка?
показать весь комментарий
30.04.2022 13:01 Ответить
+27
показать весь комментарий
30.04.2022 13:02 Ответить
+26
В головах у вас каша
показать весь комментарий
30.04.2022 13:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В головах у вас каша
показать весь комментарий
30.04.2022 13:00 Ответить
А в Чернобаевке провести парад - кишка тонка?
показать весь комментарий
30.04.2022 13:01 Ответить
👍
показать весь комментарий
30.04.2022 13:39 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 13:02 Ответить
"я помню - я нажрусь..!"
показать весь комментарий
30.04.2022 13:06 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2022 13:23 Ответить
дєды ваевали
показать весь комментарий
30.04.2022 13:09 Ответить
сралін був набагато гіршим від Гітлера,потрібно після війни провести суд,саме в Україні, проти жидобільшовизму!!!
показать весь комментарий
30.04.2022 13:39 Ответить
Значит будут теракты, якобы от укротеррористов.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:02 Ответить
До парада ещё дожить надо. ЗСУ может устроить им парад дохлых. Генералов и полковников тащить за ноги в первых рядах колонны.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:04 Ответить
та за 10о граммів там всі будуть....
дідів на палках не забудьте - це важливо!
показать весь комментарий
30.04.2022 13:05 Ответить
Що із вони можуть запропонувати? Проїхатися на тачанці на честь брусилівського прориву? Треш, дічь, убожество але багато хотіли саме цього
показать весь комментарий
30.04.2022 13:05 Ответить
а дебілам, що захочуть безкоштовні фронтові 100 грамів безкоштовно видадуть так само безкоштовно комсомольську путівку на фронт, за родіну, за путіна
показать весь комментарий
30.04.2022 13:05 Ответить
каждому организатору такого парада - 9 грамм свинца на 9 мая...
показать весь комментарий
30.04.2022 13:05 Ответить
на жаль--ось це реальність..
показать весь комментарий
30.04.2022 13:07 Ответить
В 42 вообще все красное было, и ничего
показать весь комментарий
30.04.2022 13:14 Ответить
Наш Зеленский косплеит Сталина. Тот тоже удивился нападению друзей-немцев. А потом хотел с ними договорится и отдать им всё до Урала, но американцы с англичанами сорвали переговоры. История повторяется как фарс.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:35 Ответить
Піди похмелись, кацап.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:10 Ответить
шо правда очі коле,а як назвати пройобаний південь і ривок на Київ?
показать весь комментарий
01.05.2022 03:54 Ответить
чому на жаль?
Жаль что не 9 шт. "Мариуполей", что Киев не захвачен?
Или ты такой впечатлительный и рефлексируешь на розовый цвет?
показать весь комментарий
30.04.2022 13:19 Ответить
Ну і що ти цим хотів сказати?
показать весь комментарий
30.04.2022 13:20 Ответить
То й що? А в березні розовим кольором було в два рази більше зафарбовано. А тепер зникло. Чому, а, бот ти рашкинський?
показать весь комментарий
30.04.2022 15:07 Ответить
кто то на свободе и оптимизм бьет ключем, а кто то в оккупации и оптимизма не осталось. А поводу больше было розовым, так орки встали и вышли. Или было героическое контрнаступление под Киевом, Черниговом, Сумами? Реальность такова.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:35 Ответить
Та невже так таки встали і пішли? І техніку усю попалену кинули? А можу у коцапів на півночі України по іншому сталося? Як у тій радянській дитячій казочці - "бились, бились, да только сами и разбились".
показать весь комментарий
30.04.2022 17:22 Ответить
ага так втікали,що зайшли та Ізюм ***** перемололи,знімай рожеві окуляри,орки таки ВИЙШЛИ
показать весь комментарий
01.05.2022 03:56 Ответить
ты вместе с ними вставал и выходил? стиралку допер до дома, москалик?
показать весь комментарий
30.04.2022 18:42 Ответить
та ти права бобик все прапала нада руцким цвяти готовить 😱пшоль под БУЙ ну твая защечница мамашка харашо знает маршрут
показать весь комментарий
30.04.2022 18:01 Ответить
ух ура еиздавроти розкукурікались,а тільки з моменту "втечі" орків,шось особливо ***** не змінилось,як там Ізюм,шо ******* орки "втекли" чи вони резерви з неба взяли?
показать весь комментарий
01.05.2022 03:58 Ответить
на%бнуть по "масштабному параду" и окропить 100 граммами ...
показать весь комментарий
30.04.2022 13:12 Ответить
Сто грамм это зажирно. Орку хватит и девяти, металл надо экономить.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:13 Ответить
пан має рацію...
показать весь комментарий
30.04.2022 13:19 Ответить
У них не повинно бути шансів провести парад не лише в Каховці з Херсоном, а й лугандоні з бєлгородом
показать весь комментарий
30.04.2022 13:17 Ответить
Парад кацапофашистов должен в любом случае превратиться в мясорубку.
Оружия навезли, пора уже и бить сволоту
показать весь комментарий
30.04.2022 13:17 Ответить
Кілька років тому камуняки теж роздавали кашу і 100гр. вітінарам.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:22 Ответить
З усіма хто піде на цю херню , потрібно зробити те що й з орками.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:28 Ответить
Маю надію, що наші командири віддадуть наказ вдарити по тому параду зі смерчів та градів. Це було би найкраще привітання.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:32 Ответить
!
показать весь комментарий
30.04.2022 14:23 Ответить
по центру Каховки? ******* ти добрий,а може спочатку "керманичі" з банкової пояснять як та Каховка під русню потрапила,як тероборона на всьому півдні без зброї залишилась,стріляти воно зібралось,за збіговисько ********** місто рівняти ух які всі дєрзкі
показать весь комментарий
01.05.2022 04:01 Ответить
люба канадіянка в не дородьому возрасті - рижа амеріканка .
аксіома підтвержена....
показать весь комментарий
30.04.2022 13:37 Ответить
Яр вже знайшовся.
показать весь комментарий
30.04.2022 13:59 Ответить
de? - love that guy
показать весь комментарий
30.04.2022 14:31 Ответить
На Ватрі.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:01 Ответить
кума черніґівська - поїхала картоплю сажати!
показать весь комментарий
30.04.2022 14:35 Ответить
знайшов - дякую!
показать весь комментарий
30.04.2022 15:31 Ответить
В ********** 300 деревянных дают за дида на палке...в час...
А этот миску каши и 100 грамм паленки...
показать весь комментарий
30.04.2022 13:37 Ответить
трохи більше треба, шо b каждой парадной по жмуру - вони інакше не зрозуміють шо створили...
показать весь комментарий
30.04.2022 13:42 Ответить
запад хавае і дає під зеленьского, не під Україну ..
тупі сукі.... - вони не знають падлу і знати не хочуть....
a то на після нашої переможної війни базар..
показать весь комментарий
30.04.2022 13:53 Ответить
а 9 грамів свинцю в потилицю, як людям в Бучі, не пропонують?
показать весь комментарий
30.04.2022 13:58 Ответить
підожду - бо мене устраює тільки перемога України.
а вже після перемоги - кожного зеленого розберемо на атоми
показать весь комментарий
30.04.2022 14:01 Ответить
программа дуже проста - спочатку кацапню під пресс - потім зелених.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:06 Ответить
На 9 травня красивіше б було не 100 грамів горілки, а 9 грамів(свинцю). Кожному!
показать весь комментарий
30.04.2022 14:23 Ответить
Сподіваюсь на 9 травня кацапам буде не до параду та каші, і ЗСУ їм забеспечать пакет та шлях у зоротньому напрямку у рефріжераторі на мордор.
показать весь комментарий
30.04.2022 14:38 Ответить
"Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! Я... НАЖРУСЬ!"
показать весь комментарий
30.04.2022 15:12 Ответить
.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:15 Ответить
задуши зелених муравев і доґонися вже - 2 роки і тебе нема....
показать весь комментарий
30.04.2022 15:54 Ответить
а ну на сто грам соберутся бомжи их снимут на камеру и скажут вот каховчане загнивали в Украине
показать весь комментарий
30.04.2022 16:28 Ответить
Дайте им по 100 грамм метанола, чтобы не мучились.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:27 Ответить
Боевые 9 граммов на 9 мая.
показать весь комментарий
30.04.2022 17:34 Ответить
давайте ніколи не плутать - не кривороґтня зараз бьеться за Україну - ні кловани ні паліхматерши..
за Україну бьется ЗСУ створене порохом, а на флангах дуже злі резетвісти, от дуже злі... - Залужному поклон.
показать весь комментарий
30.04.2022 18:00 Ответить
 
 