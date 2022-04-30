Оккупанты обещают "масштабный парад" и "боевые сто граммов" 9 мая в Каховке

Незаконные "власти" хотят провести 9 мая во временно оккупированной Каховке "масштабный парад". Пришедшим обещают "солдатскую кашу и боевые сто граммов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Каховской городской территориальной громады.

Так называемый "руководитель" города Павел Филипчук обещает "Бессмертный полк", масштабный парад и митинг. Основная часть мероприятия состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.

"На священный праздник Победы в Каховке появится "Бессмертный полк" в память тех суровых дней испытаний Великой Отечественной войны, который последует к мемориалу "Вечный огонь". Будет проведен митинг в память всех ветеранов-каховчан", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Бердянске военные РФ требуют от домов культуры проведения концертов на 9 мая, – и.о. мэра Свидло

Также отмечают, что каховский музей предоставит соответствующие экспонаты и документы для проведения торжеств. После "празднований" коллаборанты хотят организовать "солдатскую кашу и боевые сто граммов".