Более 120 зарубежных организаций и учреждений культуры прекратили сотрудничество с РФ, - Ткаченко

ткаченко

С РФ уже прекратили сотрудничество более 120 зарубежных организаций и учереждений культуры.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин сам говорит о том, что культура - это у них единственное оружие, которым они могут продвигать так называемый "русский мир". Поэтому мы воюем и с "русским миром" в Европе. Я благодарен тем учреждениям и организациям, которые уже прекратили сотрудничество с российскими официальными учреждениями, и таких организаций и учреждений уже более 120", - сказал Ткаченко.

По его словам, среди таких учреждений и организаций – известные фестивали, оперные театры и т. д.

"И на этом фронте у нас ведется тоже борьба", – подчеркнул министр.

уточнюйте...що деякі призупинили..не живіть в світі ілюзій
30.04.2022 13:11 Ответить
30.04.2022 13:15 Ответить
а свати й поплавківські шалави разом зі співаючим в кропиві орлом теж?
30.04.2022 13:16 Ответить
Большей рекламы попавскому как прямой канал не делал никто
30.04.2022 14:25 Ответить
Ткаченко, хто дав наказ ведучим марафону переходити на ізик окупанта ?
Ви говорите одне, а робите інше.
Підтримуєте цапську культуру.
30.04.2022 13:27 Ответить
А Зе-продакшини як, все ще не на часі?
30.04.2022 14:37 Ответить
У цих шмаркатих піскограїв, хіба є хоч одна хліборізка, що варта уваги?
30.04.2022 17:24 Ответить
 
 