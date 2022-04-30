Более 120 зарубежных организаций и учреждений культуры прекратили сотрудничество с РФ, - Ткаченко
С РФ уже прекратили сотрудничество более 120 зарубежных организаций и учереждений культуры.
Об этом сообщил на пресс-конференции министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Путин сам говорит о том, что культура - это у них единственное оружие, которым они могут продвигать так называемый "русский мир". Поэтому мы воюем и с "русским миром" в Европе. Я благодарен тем учреждениям и организациям, которые уже прекратили сотрудничество с российскими официальными учреждениями, и таких организаций и учреждений уже более 120", - сказал Ткаченко.
По его словам, среди таких учреждений и организаций – известные фестивали, оперные театры и т. д.
"И на этом фронте у нас ведется тоже борьба", – подчеркнул министр.
